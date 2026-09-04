Chile y Argentina reafirman soberanía chilena sobre Estrecho de Magallanes tras fricciones diplomáticas

Laura Fadul

El presidente chileno, José Antonio Kast, y el presidente argentino, Javier Milei, se reunieron el jueves en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, para resolver fricciones diplomáticas derivadas de la controversia sobre el Estrecho de Magallanes.

Tras la cumbre, los dos líderes conservadores emitieron un comunicado confirmando “el excelente estado de la relación bilateral y el alto nivel de acuerdo entre ambos gobiernos”.

La reunión buscó poner fin a la tensión provocada por las declaraciones del Brig. El general Gustavo Valverde, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, quien afirmó los derechos soberanos argentinos sobre el Estrecho de Magallanes, una vía fluvial estratégica en el extremo sur de América del Sur bajo control exclusivo de Chile.

Los comentarios provocaron una nota formal de protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que enfatizó que la autoridad chilena sobre el pasaje está firmemente arraigada en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Posteriormente, Milei y el jefe de la Armada Argentina reconocieron la jurisdicción chilena sobre la zona.

En la declaración conjunta del jueves, ambos líderes reafirmaron explícitamente el marco legal histórico que rige las rutas marítimas del sur.

“Ambos presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran en plena vigencia y tienen carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”, según el comunicado.

A cambio, Kast reiteró el respaldo diplomático de larga data de Chile a los reclamos territoriales de Argentina en el Atlántico Sur.

El comunicado dijo que Santiago reafirmó su apoyo a “los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas (Falkland), Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” que se encuentran bajo administración británica.