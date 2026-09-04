Argentina intensifica la disputa por las Malvinas con el Reino Unido, aprovechando los comentarios de Trump

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Ricardo Mazalán/AP

El presidente argentino, Javier Milei, intensificó el jueves la disputa de su país con Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas, prometiendo nuevas medidas para detener un proyecto petrolero cerca del archipiélago controlado por los británicos y elogiando al presidente estadounidense Donald Trump por decir que Washington podría reconsiderar su postura neutral sobre la soberanía de las islas.

Milei consideró los comentarios de Trump como prueba de que su estrecha relación con el presidente estadounidense, criticada por sus oponentes políticos como demasiado deferente, estaba dando dividendos.

“Estados Unidos está considerando este cambio de posición porque sabe que Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición estratégicamente importante que puede ser un aliado valioso en las próximas décadas”, dijo Milei en un discurso televisado a nivel nacional.

El líder argentino anunció entonces amplias acciones destinadas a detener el desarrollo del proyecto petrolero de aguas profundas Sea Lion, a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas, donde la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum planean comenzar a perforar en los próximos meses y comenzar a bombear petróleo en 2028. Argentina considera el proyecto una explotación ilegal de recursos en aguas que reclama como propias.

Amenazó con sanciones más duras contra las empresas involucradas en la perforación en alta mar y anunció nuevos fondos para una base naval en la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina, para reforzar la presencia militar del país cerca de las islas, conocidas en Argentina como las Malvinas.

“Argentina no se quedará de brazos cruzados”, afirmó Milei. “Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado una violación a nuestra seguridad nacional”.

El esfuerzo de Milei por volver a centrar la atención en las Malvinas es un giro sorprendente para un líder que ha enfrentado críticas en su país por estrechar los lazos con Gran Bretaña y profesar admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica detestada en Argentina por liderar la campaña para retomar el archipiélago durante la Guerra de las Malvinas de 1982.

El conflicto de dos meses, en el que murieron 649 soldados argentinos, 255 miembros del servicio británico y tres isleños, sigue siendo un punto delicado en Argentina más de cuatro décadas después.

El reclamo de soberanía está consagrado en la constitución de Argentina y con frecuencia se invoca como expresión de identidad nacional, desde los billetes hasta los cánticos de fútbol de la Copa Mundial. También es una de las pocas causas que trasciende las marcadas divisiones políticas del país, dándole a Milei, quien aspira a la reelección el próximo año, una apertura política bienvenida a medida que sus índices de aprobación caen y la economía se tambalea.

“Podemos discutir sobre mi estilo. Podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria”, dijo Milei. “Pero hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”.

Algunos se mostraron escépticos.

“Quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno antes del año electoral y servir a los intereses de Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña”, dijo Nicolás del Caño, un legislador de oposición de izquierda.

Trump cuestiona el apoyo de Estados Unidos a la soberanía británica

Argentina sostiene que heredó la soberanía sobre las islas de su antiguo colonizador, España, y que Gran Bretaña las ha ocupado ilegalmente desde 1833. Gran Bretaña rechaza esa afirmación, citando el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

Durante décadas, las sucesivas administraciones estadounidenses se han mantenido neutrales respecto de las reclamaciones en competencia, reconociendo al mismo tiempo la administración de facto de las islas por parte de Gran Bretaña. Cualquier desviación de esa posición sería una gran afrenta diplomática y exacerbaría las ya elevadas tensiones transatlánticas.

El lunes, Trump generó preocupación en Gran Bretaña cuando se le preguntó si su administración estaba revisando su postura sobre la disputa de décadas. “Siempre reviso cada posición”, respondió. “Ese es sólo uno de muchos”.

Luego, en una entrevista transmitida el jueves con la emisora ​​​​británica GB News, Trump evitó responder directamente a una pregunta sobre si Estados Unidos “vendría en ayuda” de Gran Bretaña en otro conflicto sobre las Malvinas. En cambio, repitió quejas anteriores de que Gran Bretaña no había brindado suficiente apoyo a la campaña de bombardeos encabezada por Estados Unidos contra Irán.

“Su país no estaba allí para ayudarme”, dijo Trump, recordando que el ex primer ministro británico, Keir Starmer, le dijo que el país no tenía barcos para contribuir a la campaña. “Fue bastante triste todo el asunto”.

La administración Trump ya ha utilizado las Malvinas como palanca antes: un correo electrónico interno del Pentágono filtrado en abril planteó por primera vez la posibilidad de que Washington reconsidere su posición sobre las islas como una posible forma de castigar a los aliados de la OTAN que se negaron a unirse a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Sus comentarios obligaron a Downing Street a insistir en que Gran Bretaña no cedería la soberanía sobre las Malvinas.

“La soberanía recae en el Reino Unido, y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”, dijo a principios de esta semana el portavoz del primer ministro británico Andy Burnham, Tom Wells, señalando un referéndum de 2013 en el que las aproximadamente 4.000 personas que viven en las Islas Malvinas votaron abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

Milei convoca a los argentinos en torno a la bandera

Bajo la presión de la oposición populista de Argentina, que lo acusa de descuidar el reclamo de soberanía de Argentina, Milei se ha vuelto más vocal en las Malvinas a medida que los planes para la producción de petróleo a gran escala alrededor de las islas aumentan los riesgos económicos de la disputa.

En su discurso, Milei advirtió que el proyecto Sea Lion podría marcar el comienzo de un auge petrolero más amplio en las Malvinas, enriqueciendo las islas con recursos que Argentina reclama como propios y afianzando aún más la presencia de Gran Bretaña. No hubo respuesta inmediata el viernes temprano desde Downing Street.

“Si lo permitimos, estaremos creando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”, afirmó Milei.

Prometió acelerar las sanciones contra empresas involucradas en proyectos petroleros alrededor de las islas y extender las sanciones a proveedores, accionistas y directores. Su legislación propuesta también podría impedir que las empresas vinculadas a tales proyectos operen o firmen contratos en Argentina.

A pesar de recortar drásticamente el gasto público en otros lugares como parte de su campaña de austeridad, Milei también prometió más dinero para construir una base naval en Tierra del Fuego y mejorar las capacidades de telecomunicaciones de Argentina allí para fortalecer la presencia del país en el Atlántico Sur.

“Un país pobre sin fuerzas armadas difícilmente puede lograr avances efectivos en sus reclamos de soberanía”, afirmó.