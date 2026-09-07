Me mudé en secreto a Argentina – mi jefe me despidió cuando se enteró

En ese momento me pareció una buena idea. En 2019, Rebecca*, de 55 años, trabajaba de forma remota en el Reino Unido como periodista de negocios senior. Después de trabajar en su empresa durante tres años, Rebecca, que vive en Londres, quedó embarazada de su hija, pero se esperaba que regresara al trabajo solo seis semanas después de dar a luz. Su empresa era de propiedad estadounidense, por lo que tenía un contrato de trabajo estadounidense, y esos eran los términos.

Como le resultaba difícil sobrellevar la situación, su expareja sugirió que todos se mudaran a su Argentina natal para estar cerca de su familia. Rebecca podría seguir trabajando de forma remota y su familia podría ayudar con el cuidado de los niños.

Convencida de que era una solución ideal, Rebecca y su bebé se dirigieron a Argentina. No se lo mencionó a su jefe, ya que ya estaba trabajando de forma remota y en horario estadounidense; no creía que las cosas cambiaran lo suficiente como para justificar mencionarlo. “No preví lo que sucedería; pensé que todo estaría bien y que me saldría con la mía”, dice.

Pero el wifi que su pareja prometió en la propiedad agrícola de sus padres era irregular y trabajar en ruidosos cafés de la ciudad era un desafío, por lo que mantenerse al día con su carga de trabajo se volvió imposible.

Luego, la gota que colmó el vaso llegó cuando su jefe le pidió que asistiera a una conferencia en Londres. Rebecca tuvo que confesar. “Estaba furioso porque se suponía que yo ocuparía un puesto de alto nivel y al final tuvo que traer a alguien de Bruselas para cubrir la conferencia”, recuerda. “Luego me dijo que no me había desempeñado bien y que quería que me fuera”.

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Se reanudan los controles EES: tres formas de evitar retrasos en las fronteras Se acabó un vacío legal que permitía a los países pausar los nuevos controles fronterizos de la UE, lo que genera preocupación de que el caos de viajes reportado a principios de verano pueda regresar. Las cabinas de la EES registran huellas dactilares e imágenes faciales (Foto: AFP/Getty) Se reanudarán los controles fronterizos de la EEE Los controles fronterizos de la UE comenzarán de nuevo con toda su fuerza a partir del lunes 7 de septiembre.a medida que llegan a su fin los derechos de los Estados miembros a renunciar a los controles del Sistema de Entrada/Salida (EES) en momentos de máxima tensión. EasyJet tuvo que cancelar vuelos durante la semana pasada (Foto: Hollie Adams/Getty) Una persona utiliza un quiosco EES durante la vista previa en Kings Cross St Pancras para el sistema de entrada/salida (EES) de la Unión Europea Eurostar antes de su lanzamiento. A partir del 12 de octubre de 2025, el nuevo sistema de fronteras digitales cambiará los requisitos para los ciudadanos británicos que viajan al espacio Schengen. El crédito de la foto debe decir: Lucy North/PA Wire

Si bien el EES es inevitable y no hay forma de saltarse la cola por completo, existen algunas formas de aliviar el estrés de los retrasos en los controles fronterizos. ¿Qué es la EEE? EES exige que los titulares de pasaportes británicos y otros nacionales de terceros países registren datos biométricos al entrar o salir del espacio Schengen.

Aplicando a 29 países de Europa, excepto Irlanda y Chipre el sistema provocó retrasos generalizados desde su introducción en abril.

el sistema provocó retrasos generalizados desde su introducción en abril. Hasta ahora, los funcionarios fronterizos podían suspender temporalmente el registro cuando las colas eran demasiado largas para gestionarlas.

Pero a pesar de las objeciones de algunos estados miembros, esta laguna ya ha expiradolo que deja a los turistas ante la posibilidad de sufrir retrasos más importantes. ¿Cómo puedes evitar retrasos? 1 Viajar fuera de las horas punta – Incluso los aeropuertos más transitados, como Palma y Lisboa, estaban más tranquilos a finales del verano.

– Incluso los aeropuertos más transitados, como Palma y Lisboa, estaban más tranquilos a finales del verano. 2 Saltar libre de impuestos – ir directamente al mostrador de control fronterizo le permitirá ver qué tan ocupado está.

– ir directamente al mostrador de control fronterizo le permitirá ver qué tan ocupado está. 3Preinscripción para Suecia y Portugal La aplicación Travel to Europe, que actualmente sólo se aplica a Suecia y Portugal, permite a los usuarios preinscribirse, reduciendo la información necesaria en el control fronterizo a solo escaneos de huellas dactilares. Ir al control de pasaportes lo antes posible Un portavoz de Abta, una asociación comercial de agentes de viajes del Reino Unido, recomendó a los pasajeros acudir al control de pasaportes lo antes posible después de pasar el control de seguridad. Esto sigue a informes a principios de este verano de largos retrasos y algunos vuelos despegaron mientras varios pasajeros todavía estaban en las largas colas de control fronterizo. 4 minutos de lectura Explicado 3 minutos de lectura Las tasas de interés de los préstamos estudiantiles tendrán un límite máximo en septiembre (Foto: Chris Radburn/PA Wire) noticias Cómo la primera “súper universidad” del Reino Unido puede abordar la crisis de los ninis El director de la primera “súper universidad” del Reino Unido ha dicho que fusionar dos universidades puede ayudar a reducir el número de personas que no trabajan, ni estudian ni reciben formación (Neet). Una nueva ‘superuniversidad’ El estudiante dijo que hacer trampa con IA es fácil y se ve obligado a hacerlo porque no hacerlo significaría quedarse atrás (Foto: Catherine Delahaye/Getty Images/Digital Vision

¿Qué es? El recién formado London and South East University Group (Lase) es ahora la tercera universidad más grande del Reino Unido. ¿Qué tan grande es? Contiene más de 50.000 estudiantes en cuatro campus en Londres, Medway y Kent. Mujer joven estudiando en una computadora portátil en la biblioteca de la universidad con otros estudiantes: fotografía de archivo (Foto: Getty) Un barco fluvial Thames Clipper pasa por el Old Royal Naval College en Greenwich (Foto: coldsnowstorm/Getty Images) ¿Qué universidades se fusionaron? Las universidades de Kent y Greenwich se fusionaron legalmente para formar Lase el mes pasado. ¿Qué es la crisis de los ninis? 1En abril a junio, se estima 981.000 personas Los jóvenes de entre 16 y 24 años en el Reino Unido fueron clasificados como ninis.

Los jóvenes de entre 16 y 24 años en el Reino Unido fueron clasificados como ninis. 2Esto representó una caída de 30.000 respecto al primer trimestre del año.

3Sin embargo, la cifra sigue siendo 30.000 más que hace un añosegún la Oficina de Estadísticas Nacionales. El papel de las ‘superunis’ Es una verdadera oportunidad para nosotros.aDirígete a las mismas personas que preocupan al Gobierno. La profesora Jane Harrington, directora ejecutiva de Lase, dijo que la fusión ayudará a las universidades a hacer frente a los crecientes costos operativos y proporcionará vías de aprendizaje más accesibles para abordar mejor las necesidades de las regiones de una manera que no podrían hacerlo por sí solas. Educación, computadora portátil y mecanografía con amigos estudiantes en la biblioteca de la universidad juntos para aprender o estudiar. Computadora, desarrollo o crecimiento con hombres y mujeres serios en el campus universitario para obtener una beca: fotografía de archivo (Foto: Getty) ¿Cómo funcionará Lase? Las universidades de Kent y Greenwich seguirán funcionando como entidades académicas distintas dentro del grupo.

Conservan sus nombres actuales y los estudiantes aún solicitan ingreso y se gradúan en la institución que eligen.

El grupo ahora podrá ofrecer temas que antes no podían cuando eran entidades separadas.

Los estudiantes también podrán utilizar bibliotecas y acceder a servicios de bienestar en todos los campus. Exclusivo 4 minutos de lectura ¿A qué tensión se enfrentan las universidades? Los proveedores de educación superior en el Reino Unido se han enfrentado a crecientes presiones financieras, y los parlamentarios del Comité de Educación advirtieron a principios de este año que existe un “riesgo real” de que una universidad en Inglaterra pueda cerrar debido a insolvencia por primera vez. La imagen es una fotografía de archivo que representa conceptualmente el costo de la educación, los préstamos estudiantiles o las becas (foto de archivo). (Foto: Getty) Joven estudiante escribiendo en un libro mientras está sentada junto a un amigo en el aula de la universidad: fotografía de archivo (Foto: Getty) La Oficina para Estudiantes dijo al comité que temía que 24 proveedores estuvieran en riesgo de volverse insolventes y cerrar en los 12 meses transcurridos desde noviembre del año pasado. ¿Más ‘superuniversidades’ por venir? Lase está redactando un “plan” para que el Departamento de Educación funcione como “modelo” de una estructura de grupo que otras universidades podrían utilizar. En mayo, el King’s College de Londres y la Universidad Cranfield, con sede en Bedford, anunciaron planes de fusionarse en agosto de 2027. Despacho 5 minutos de lectura 3 minutos de lectura Ver más de The i Paper @theipaper ¿Nos hemos equivocado de Jobcenter? La corresponsal de Vivienda y Sociedad de i Paper, @vicky_spratts, pasó un día en el Jobcentre de Blackpool, donde descubrió que la ayuda brindada no es un ejercicio de marcar casillas. Además de ayudar con los CV y ​​las técnicas de entrevista, los asesores laborales hablan con jóvenes que no están en empleos educativos ni en formación (NEET) y les fortalecen la confianza y los apoyan con sus problemas de salud. Toca el enlace en la biografía de @theipaper para leer más #UK #parliament #jobseekers #jobcentre #NEETs â™¬ sonido original – The i Paper – The i Paper noticias La presentadora de la BBC Maryam Moshiri revela un diagnóstico de cáncer de sangre Pie de foto: LONDRES, INGLATERRA – 19 DE FEBRERO: Maryam Moshiri reportando frente al Palacio de Buckingham el 19 de febrero de 2026 en Londres, Inglaterra. Andrew Mountbatten-Windsor ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, luego de una investigación policial sobre los archivos de Epstein recientemente publicados. El ex príncipe continúa negando haber actuado mal. (Foto de Simon Ackerman/Getty Images)

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La presentadora de BBC News, Maryam Moshiri, ha revelado que le han diagnosticado un tipo de cáncer de sangre incurable. ¿Qué pasó? En una entrevista con Los tiemposMoshiri dijo que le han diagnosticado un tipo de cáncer de sangre incurable. El servicio de Sangre y Trasplantes del NHS ha pasado a su primer estado de alerta ámbar, ya que las reservas de sangre se encuentran ahora en un nivel críticamente bajo (Foto: PA) Leyenda: FECHA DE TX: 01-03-2026, SEMANA DE TX: 1, EMBARGADO HASTA: 00:00:00, GENTE: Maryam Moshiri, DESCRIPCIÓN:, DERECHOS DE AUTOR: BBC Studios, LÍNEA DE CRÉDITO: BBC Studios/Alan Peebles

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La presentadora dijo que se encuentra en tratamiento por policitemia vera desde su diagnóstico en noviembre de 2024. ¿Qué es la policitemia vera (PV)? Las placas pueden acumularse durante muchos años antes de causar problemas (Foto: iLexx/Getty Images/iStockphoto) La PV espesa la sangre al hacer que la médula ósea produzca continuamente glóbulos rojos. ¿Cuáles son los riesgos? Esto aumenta el riesgo de formación de coágulos sanguíneos, que pueden provocar un derrame cerebral, un ataque cardíaco o una trombosis venosa profunda. Científicos de la Universidad de Bristol han encontrado una nueva forma de rastrear el daño al revestimiento de los vasos sanguíneos (Foto: Getty)

Hombre adulto joven que sufre dolor de cabeza y estrés: fotografía de archivo (Foto: Getty) Los síntomas Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, confusión, mareos y visión borrosa. ¿Qué tratamiento recibió? Su tratamiento implicó un procedimiento llamado veneseccióndonde se extrae casi medio litro de sangre a través de una vena aproximadamente dos veces al mes para reducir la concentración de glóbulos rojos. Tratamiento de inmunoterapia redujo la frecuencia de las vensecciones de Moshiri, pero inicialmente produjo efectos secundarios “horrendos”, como insomnio, dolores de cabeza y picazón. (Foto: Simon Dawson/PA). 4 minutos de lectura Trabajando a través del tratamiento Trabajaba 14 horas al día, constantemente al aire y tenía que pensar constantemente Moshiri trabajó durante todo su tratamiento, incluso dirigiendo la cobertura de la BBC sobre la muerte del Papa Francisco desde Roma. Leyenda: TX FECHA: 22-12-2025, TX SEMANA: 51, EMBARGADO HASTA: 09-12-2025 00:01, GENTE: Maryam Moshiri, Chesney Hawkes, Desiree Burch, Danny Robins, DESCRIPCIÓN:, DERECHOS DE AUTOR: Hat Trick Productions, LÍNEA DE CRÉDITO: BBC/Hat Trick Productions Ltd/William Cereza/Presseye

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Dijo que aunque “adaptarse a una vida diferente” es un desafío, un futuro “marcado por citas hospitalarias y montones de medicamentos” para lidiar con la enfermedad es mejor que la alternativa. Cómo ser más agradecido por la vida diaria en cinco sencillos pasos Gratitud El mundo se siente como un lugar difícil en este momento y, a veces, puede resultar muy difícil encontrar cosas por las que estar agradecido; Cuando estamos abrumados, tenemos menos capacidad para notar y reflexionar sobre las cosas buenas. Sin embargo, irónicamente, cultivar la gratitud de forma proactiva es una de las cosas que realmente puede ayudarnos a sentirnos menos estresados. NHS GP dr RADHA la ciencia Las investigaciones han demostrado que sentir o expresar agradecimiento puede alterar nuestro cerebro. El equilibrio de los neurotransmisores cambia; Se producen más serotonina y dopamina (sustancias químicas que hacen sentir bien).

Esto puede ser duradero si hacemos de la gratitud un hábito habitual.

También obtenemos una disminución en nuestros niveles de cortisol (hormona del estrés), lo que ayuda a reducir la ansiedad.

Ser agradecido puede fortalecer las vías nerviosas que desencadenan emociones positivas. ¿Cómo podemos generar gratitud? Subtítulo: Dos hermanos adultos disfrutan de un cálido abrazo en un parque soleado. Están parados junto a una valla decorativa rodeada de exuberante vegetación, mostrando un fuerte vínculo y felicidad en el momento.

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cambia tus palabras En lugar de ver algo como un problema, intente ver las oportunidades que contiene. Diario Nuestro cerebro es muy receptivo y lo que leemos o escribimos puede alterar nuestro sistema emocional. Paciente adulto de mediana edad caucásico escribiendo un diario mientras se recupera en la sala del hospital: fotografía de archivo (Foto: Getty)

“Una pregunta es cómo lograr ese truco para la longevidad cuando la mayoría de nosotros tenemos relaciones que nos inquietan”, dice el Dr. Amir Levine (Foto: Oliver Rossi/Getty) expresarlo Esto no sólo te hará sentir bien, sino que también obtendrás una respuesta positiva de los demás. ¿Cómo podemos generar gratitud? Aviso más A lo largo del día, intenta notar todas las cosas que van bien; ¿Alguien te ha abierto una puerta o te ha sonreído? Haz ejercicio con tus seres queridos (Fotógrafo: Morsa Images/Getty/Digital Vision/Abel Mitj? Varela) Leyenda: Grupo de amigas asiáticas mayores felices comprando y almorzando en un restaurante durante las vacaciones de verano. Una anciana sana disfruta de un estilo de vida al aire libre reuniéndose y comiendo juntos.

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Lo basico Al estar agradecidos por las pequeñas cosas todos los días, es mucho más probable que estemos y nos mantengamos saludables para poder disfrutarlas. que hacer La gratitud puede generar sentimientos de optimismo, reducir la presión arterial y mejorar la calidad del sueño. Escribe los posibles aspectos positivos de las cosas que no te apetece hacer, o incluso lo que podría ser peor.

Dedica unos minutos a escribir tres cosas que esperas con ansias ese día, o las cosas buenas que te han pasado ese día.

Dígase gracias a sí mismo por las cosas que logró o logró superar y cambiar ese día. ventas de bateria

Los vehículos eléctricos alcanzaron un récord el año pasado. Leon Poultney, un escritor especializado en automóviles, ofrece sus recomendaciones sobre vehículos eléctricos y los que se deben evitar. Renault 5 E-Tech Desde £ 22,995 para la batería más pequeña Disponible con una batería de 40 kWh o un paquete más grande de 52 kWh, que ofrece casi 410 kilómetros, el último Renault 5 de inspiración retro es a la vez un placer para la vista y un placer de conducir. El interior ha sido prodigado con un nivel de detalle que normalmente está reservado para autos más caros. 4 minutos de lectura Mercedes-Benz CLA Un campeón de la eficiencia de los vehículos eléctricos Ofrece una extraordinaria autonomía de 491 millas con una sola carga de la batería de 85 kWh. Es una clase magistral tecnológica en el interior con la capacidad de elegir pantallas que abarcan todo el ancho del tablero, incluida una pantalla opcional para el pasajero delantero. Precio desde £ 37,400 2 minutos de lectura Porsche Macan GTS Es mucho dinero para desprenderse, pero podría decirse que este es todo el automóvil que necesitará. El Macan de £ 89,000 es un SUV premium que de alguna manera logra combinar la reputación de Porsche en cuanto a dinámica y conducción deportiva con la practicidad cotidiana. Las baterías de 95 kWh pueden funcionar del 10 al 80 por ciento en tan solo 21 minutos desde los puntos de carga públicos más rápidos. Kia EV 9 Con la configuración de seis asientos estilo clase ejecutiva que cuesta la asombrosa cantidad de £ 76,995, es, con diferencia, el Kia más caro jamás fabricado, pero respalda sus demandas financieras con un conjunto de tecnología a bordo realmente útil e impresionante. IM6 Es rápido, recorre un largo camino entre paradas y carga con relativa rapidez, pero el interior es soso, la tecnología a bordo es exasperante y la experiencia carece de emoción. BYD Surf con delfines Todos sus dispositivos no pueden ocultar el hecho de que el rendimiento es débil, incluso para un vehículo eléctrico típicamente veloz, el andar es exigente a velocidades más lentas y no es en lo más mínimo agradable conducirlo en una carretera rural. Si bien tiene una buena relación calidad-precio (los precios comienzan en £ 17,935) para el rango máximo de 200 millas, hay opciones más interesantes de Hyundai, Citroen y Renault por dinero similar. Motor de salto T03 Intenta sorprender con tecnología, gran parte de la cual obstaculiza, en lugar de ayudar.

No hay ningún beneficio tangible al montar su teléfono en el tablero.

Simplemente una experiencia de conducción normal, autonomía adecuada y velocidades de carga lentas. 2 minutos de lectura Los utensilios y productos de cocina por los que un editor de alimentos apuesta, todos por menos de £ 25 Los utensilios de cocina por menos de £25. Subtítulo: los mejores utensilios de cocina

Cuchillo pelador Victorinox Es cómodo de sostener, con una punta lo suficientemente afilada como para marcar la masa. Sartén de hierro fundido ProCook Para lograr un sellado y una retención de calor inmejorables, el hierro fundido es la mejor opción. tabla de cortar tesco Con un precio de sólo £ 22, todavía tengo que encontrar otra placa que la iguale por su valor y calidad. Los utensilios de cocina por menos de £25. jarra pirex Es el recipiente perfecto para mezclar salsas suaves, derretir mantequilla o calentar caldo. No se mancha como el plástico y las medidas rojas nunca se desvanecen. escamas saladas “He tenido mi pequeño y delgado juego de básculas de disco Salter durante más de una década y estoy encantado de ver que todavía se fabrican exactamente con el mismo diseño confiable en la actualidad”. rallador de microplano Utiliza dientes de acero inoxidable fotograbados que permanecen afilados durante una década, algo que los imitadores simplemente no pueden igualar. Batidora de mano Braun Es esencial para todo, desde preparar una sopa aterciopelada hasta quitar los grumos de la salsa blanca. Cafetera Bodum Además de ofrecer excelentes resultados, las cafeteras son fáciles de limpiar y no hay que lidiar con costos continuos de papel de filtro ni reciclaje de cápsulas. 5 minutos de lectura Los utensilios de cocina por menos de £25. pelador oxo Lo que realmente lo distingue es el mango grueso de goma que absorbe la presión y permanece completamente antideslizante, incluso si tiene las manos mojadas. Es económico e increíblemente duradero. Plato de pastel de halcón Fabricado fusionando porcelana sobre acero de gran espesor para una durabilidad suave, es apto para lavavajillas, congelador, vitrocerámica, freidora y horno. Las reglas de oro para una relación feliz y segura Psiquiatra y neurocientífico, Dr. Amir Levine, autor del libro más vendido Adjuntoexplica por qué nos comportamos como lo hacemos en el amor. Leyenda: Mujer feliz caminando con su pareja masculina en un viñedo durante la puesta de sol. La pareja de ancianos está de gira en el campo contra el cielo. Están disfrutando durante el fin de semana.

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Reglas de oro para relaciones felices Comience con sus propios comportamientos La base de una vida segura y conectada es lo que yo llamo CARRP: eso significa ser consistente, disponible, receptivo, confiable y predecible. Todas estas cualidades se pueden manifestar en pequeños gestos todos los días. Vista lateral de una afectuosa pareja feliz sentada en la acogedora cafetería. – fotografía de archivo (Foto: Getty) No asumas que tu pareja sabe cómo piensas (Foto: ljubaphoto/Getty/E+) Expresa tus necesidades Las personas necesitan coherencia y conexión para sentirse seguras. No se trata de “heriste mis sentimientos al no responderme nunca”, sino más bien de “este es el tipo de contacto que me ayuda a sentirme seguro”. Reglas de oro para relaciones felices Matrimonio infeliz, uno frente al otro, en un hogar tranquilo, concepto de distancia emocional, soledad en la relación y problemas familiares: fotografía de archivo (Foto: Getty) La regla de la ‘inflamación’ del apéndice Si una relación inflama repetidamente tu sistema nervioso, debes desconectarte y quitarle prioridad. Apóyate en la comunidad No necesitas cientos de amigos. Necesitas personas y lugares que te recuerden periódicamente que perteneces. Leyenda: Parejas felices hablando mientras caminan abrazadas durante el día de primavera en un prado.

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Fuente: E+

Toma sincera, felicidad y unión. Madre asiática que apoya a su hija mientras intenta pararse y caminar por primera vez y emoción positiva: foto de archivo. (Foto: Getty) Deja de culpar a la infancia Los humanos somos mucho más complicados que: “esto te pasó, por lo tanto estás condenado a estar ansioso”. Título: Problemas financieros. Mujer preocupada de mediana edad con facturas de servicios públicos, administrando el presupuesto familiar mensual, sentada en la cama sintiéndose ansiosa. Concepto de costo de vida

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Fuente: Momento RF

alcanzar un

script seguro Cuando algo te inquieta en una relación, tu primera reacción no siempre es la más acertada. Si está ansioso, su cerebro puede saltar muy rápidamente a: “este es el principio del fin”. Si eres evasivo, tu cerebro puede decir: “esta persona quiere demasiado de mí, necesito alejarme”. Así que algo muy práctico que siempre puedes hacer es hacer una pausa y preguntar: “¿Qué haría aquí una persona segura?”. Soledad en otra parte Cuando la gente habla de soledad, a menudo asumen que significa que no tienes suficientes personas en tu vida. Pero puedes estar rodeado de gente y aun así sentirte solo si esas relaciones te hacen sentir excluido, ignorado o desconectado. Chico tímido, solitario y frustrado sentado aparte de otros adolescentes: fotografía de archivo (Foto: Getty)

que hacer Construya una comunidad que se adapte a su temperamento y le brinde momentos de conexión regulares y confiables.

Aún puedes ser amable con las personas sin tratarlas como alguien que pertenece a tu círculo íntimo.

Explica lo que necesitas. A veces las personas simplemente no se dan cuenta de cómo las estás experimentando.

Consulte con la gente: ¿esta persona realmente siente que soy confiable? ¿Me consideran predecible? Esa es la única manera en que puedes empezar a sentirte más seguro. ¿Algunos alimentos se van?

¿Te sientes hambriento en lugar de saciado? Los expertos dicen que hay… Alimentos que te dejan con más hambre Un plato de cereal y un vaso de jugo de naranja. Los cereales más refinados se digieren rápidamente y el zumo de frutas, aunque es uno de los cinco que se toman al día, contiene menos fibra que la fruta entera. Esto podría significar que volverá a tener hambre entre 1 y 2 horas después de tomar este desayuno. No más jugo de naranja. (Foto vía pixaby) Se estima que los alimentos ultraprocesados ​​constituyen al menos la mitad de la dieta promedio del Reino Unido (Foto: Getty)

Cambia el jugo de naranja por una naranja entera, el cereal por avena y leche o sírvelo con yogur griego o un huevo cocido. Esto aumentaría el contenido de fibra y proteínas; dos nutrientes fuertemente vinculados con la saciedad. Alimentos que te dejan con más hambre Subtítulo: El croissant de Gail

Imagen tomada de https://gails.com/collections/breakfast/products/croissant

croissants Estos pasteles se elaboran principalmente con harina y mantequilla refinadas y son relativamente bajos en proteínas y fibra. tostadas y mermelada Se compone principalmente de carbohidratos y sin proteínas ni fibra, se digiere rápidamente y deja sensación de hambre. Leyenda: Pan tostado y fondo blanco.

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Yakitori está en el menú del restaurante japonés, pero ¿qué es exactamente? (Foto: Reuters) sushi Los paquetes comprados en tiendas pueden contener una gran cantidad de arroz blanco, que se digiere rápidamente, y el contenido de proteínas suele ser modesto. Alimentos que te dejan con más hambre Sarawak laksa es una de las muchas variedades de esta sopa de fideos (Foto: Tham Kee Chuan/Getty) sopa de verduras Por sí solo, suele ser muy bajo en proteínas y calorías, por lo que el hambre puede regresar rápidamente. Pizza A menos que esté lleno de verduras, probablemente sea bastante bajo en fibra. Nombrada la mejor pizza de Gran Bretaña, y el propietario revela el secreto de su éxito (Foto: James Linsell Clark/SWNS) El Gobierno ha anunciado que el impuesto al azúcar se extenderá a los batidos (Foto: Scott Suchman) batidos Los líquidos generalmente llenan menos ya que requieren poca masticación, lo que puede no desencadenar señales de saciedad. Alimentos que te dejan con más hambre “A los 14 años comencé lo que consideraba mi propio pequeño negocio de venta de dulces”, escribe Beauty Dhlamini (Foto: Getty) Barras de snacks Son ideales para un estímulo rápido, pero si lo que buscas es reducir el hambre, sería mejor cambiarlos. yogur bajo en grasa Un yogur griego natural con toda la grasa, bayas y semillas tiende a llenar mucho más debido a su contenido de proteínas, grasas y fibra. ¿Qué yogures son las mejores opciones? (desinstalar) Leyenda: BANGKOK, TAILANDIA – 17 DE OCTUBRE: Un “KT Herbalist”, un cóctel de Kratom elaborado con Kratom, café y hierbas siamesas, se ve en Teens of Thai, un bar en el barrio chino de Bangkok, el 17 de octubre de 2021 en Bangkok, Tailandia. En abril de 2021, al comienzo de la tercera y más mortal ola de la pandemia de COVID-19 en Tailandia, el gobierno tailandés prohibió la venta de alcohol. en restaurantes y bares, paralizando la ya afectada industria de alimentos y bebidas, debido a la falta de ayuda y apoyo del gobierno, algunos bares han cerrado sus puertas con la esperanza de reabrir después del cierre, mientras que otros cerraron sus puertas para siempre, pero seis meses después del cierre más reciente de Tailandia, Niks Anuman-Rajadhon, propietario de Teens of Tailandia, un bar de ginebra ubicado en una tienda renovada en el barrio chino de Bangkok, decidió que en lugar de esperar a que el gobierno permitiera la venta de alcohol nuevamente, aprovecharían la situación. de la reciente legalización del Kratom en Tailandia es una droga a base de hierbas cultivada localmente con efectos opioides y estimulantes leves y fue reclasificada de narcótico tipo 5 a hierba de cultivo legal en agosto de 2021. Mientras Tailandia se prepara para una reapertura tentativa el 1 de noviembre, la prohibición del alcohol y el toque de queda continuarán, lo que dejará a los propietarios de negocios preguntándose si el país puede revivir su sufrida industria turística (Foto de Lauren DeCicca/Getty Images).

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Alcohol Con el estómago vacío, puede aumentar el apetito. Que comer en su lugar En lugar de pensar en evitar alimentos, piense en lo que puede agregarles. Agregue frijoles, lentejas o pollo desmenuzado a su sopa de verduras y pasta.

Espesa tus batidos con yogur griego, semillas de chía y avena.

Las rodajas de manzana con mantequilla de maní, el yogur con frutos rojos y el hummus con galletas de avena son mejores opciones de refrigerio que una barrita prefabricada.

Consuma alcohol junto con una comida equilibrada que contenga proteínas y fibra.





Rebecca intentó argumentar que su baja por maternidad no había sido suficiente, pero ya era demasiado tarde: el daño ya estaba hecho y su indemnización por despido estaba arreglada.

Ahora de regreso en Londres, Rebecca está luchando por conseguir trabajo independiente y se encuentra entre los 1,77 millones de británicos desempleados, todos compitiendo por el menor número de empleos disponibles en cinco años. Es una decisión de la que todavía se arrepiente. “Fue una muy mala decisión; el impacto a largo plazo ha sido terrible, ya que no he podido encontrar otro trabajo de tiempo completo que pague tan bien. He solicitado muchos trabajos y ahora tengo 55 años, así que creo que mi edad está jugando en mi contra”, dice Rebecca.

“Nunca me he recuperado profesionalmente”, admite. â€”He estado intentando pasar a puestos de editor, pero no ha funcionado. Luego solicité puestos más junior, pero no escuché nada. Siento que siempre me derriban. Ni siquiera recibo una respuesta”.

Salvando la situación

Jenny Marley es asesora administrativa senior de empleo en Remote, una empresa que ayuda a los empleadores a contratar personas a nivel internacional. Ha visto surgir esta situación varias veces en sus casi cinco años en la empresa. Si bien a los empleadores, naturalmente, no les gusta que les mientan, existen formas de rectificar la situación.

Marley dice que si hubo un mínimo de engaño, en un corto período de tiempo en el que no se infringió ninguna ley, el daño puede revertirse.

Jenny Marley advierte que infringir la ley fiscal suele conllevar la rescisión del contrato

“Si se trata de un error claro por el que el empleado realmente se disculpa, entonces la mayoría de las veces tendrás una conversación con ese empleado en la que le pedirás que regrese y podrás seguir adelante”, dice Marley.

“Sin embargo, si ha habido verdadera deshonestidad allí, lo que significa que en realidad la relación simplemente no se puede reparar, o han causado una gran exposición”. [tax law violations] para la empresa, entonces necesitaría pasar a un despido”.

Las leyes laborales, fiscales y de protección de datos varían según el país, por lo que una empresa con personas que trabajan internacionalmente en secreto podría estar violando esas leyes, al igual que el individuo.

â€œLo primero es, ¿tiene usted derecho a trabajar en ese paÃs? Ése es el sustento de cualquier contrato de trabajo. No se permite que nadie trabaje en ese país a menos que tenga derecho a trabajar”, ​​explica Marley.

“Luego entra en juego una multitud de factores diferentes. Si fueran sólo unos meses, probablemente estaría bien desde una perspectiva fiscal. Supongamos que trabaja desde otro país durante seis meses, es posible que tenga un contrato de trabajo en el Reino Unido; habría un argumento de que se aplicaría la ley del otro país.

“Luego nos planteamos preguntas como: ¿qué beneficios deberían obtener? ¿Qué vacaciones? ¿Están asegurados? Si necesitamos acabar con ellos, ¿cómo lo hacemos?

Algunas empresas permiten que las personas trabajen desde el extranjero, añade Marley, pero normalmente es durante un período determinado al año, que puede variar según el país según sus leyes. Lo más importante es que todavía necesita la aprobación de Recursos Humanos.

Por otro lado, Marley también ha visto situaciones en las que los empleadores descubrieron que había empleados que trabajaban en secreto desde el extranjero y encontraron una manera de mantenerlos allí.

Si alguien ha tenido un desempeño sólido, con excelentes relaciones internas y externas, ha visto a los gerentes crear contratos de trabajo formales en el nuevo país del empleado para garantizar que puedan trabajar legalmente desde allí.

Pero incluso si un gerente quiere luchar para retener a un empleado que se ha descubierto que trabaja en secreto en el extranjero, es posible que las cosas no le salgan bien.

Matthew Simon es un consultor de tecnología y operaciones que anteriormente fue gerente a cargo de miembros del personal que decidieron mudarse al extranjero sin avisar a la empresa.

A pesar de defender la idea de mantener a un miembro del equipo especialmente fuerte, Simon no tuvo más remedio que despedirlo porque había violado la política de la empresa. â€”TerminÃ© teniendo una larga y difÃcil disputa sobre su empleo. Al final lo perdí y, después de un año de mantenerlo empleado, finalmente me vi obligado a despedirlo”, dice.

La regla de oro

Todos coinciden en que la moraleja de la historia es clara: confiesa o serás despedido. “Sé transparente. Revisa las reglas. Lee tu política. Habla con tu gerente”, aconseja Marley.

Rebecca ciertamente desearía haberlo hecho antes de que fuera demasiado tarde. “En retrospectiva, le habría preguntado a mi jefe si estaba bien trabajar de forma remota desde Argentina. Incluso lo habría pedido como permiso sin goce de sueldo. Debería haber pensado más las cosas y no arriesgar toda mi carrera”, afirma.

* El nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.