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Me mudé en secreto a Argentina – mi jefe me despidió cuando se enteró

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Martina López
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En ese momento me pareció una buena idea. En 2019, Rebecca*, de 55 años, trabajaba de forma remota en el Reino Unido como periodista de negocios senior. Después de trabajar en su empresa durante tres años, Rebecca, que vive en Londres, quedó embarazada de su hija, pero se esperaba que regresara al trabajo solo seis semanas después de dar a luz. Su empresa era de propiedad estadounidense, por lo que tenía un contrato de trabajo estadounidense, y esos eran los términos.

Como le resultaba difícil sobrellevar la situación, su expareja sugirió que todos se mudaran a su Argentina natal para estar cerca de su familia. Rebecca podría seguir trabajando de forma remota y su familia podría ayudar con el cuidado de los niños.

Convencida de que era una solución ideal, Rebecca y su bebé se dirigieron a Argentina. No se lo mencionó a su jefe, ya que ya estaba trabajando de forma remota y en horario estadounidense; no creía que las cosas cambiaran lo suficiente como para justificar mencionarlo. “No preví lo que sucedería; pensé que todo estaría bien y que me saldría con la mía”, dice.

Pero el wifi que su pareja prometió en la propiedad agrícola de sus padres era irregular y trabajar en ruidosos cafés de la ciudad era un desafío, por lo que mantenerse al día con su carga de trabajo se volvió imposible.

Luego, la gota que colmó el vaso llegó cuando su jefe le pidió que asistiera a una conferencia en Londres. Rebecca tuvo que confesar. “Estaba furioso porque se suponía que yo ocuparía un puesto de alto nivel y al final tuvo que traer a alguien de Bruselas para cubrir la conferencia”, recuerda. “Luego me dijo que no me había desempeñado bien y que quería que me fuera”.

Bermudas

Rebecca intentó argumentar que su baja por maternidad no había sido suficiente, pero ya era demasiado tarde: el daño ya estaba hecho y su indemnización por despido estaba arreglada.

Ahora de regreso en Londres, Rebecca está luchando por conseguir trabajo independiente y se encuentra entre los 1,77 millones de británicos desempleados, todos compitiendo por el menor número de empleos disponibles en cinco años. Es una decisión de la que todavía se arrepiente. “Fue una muy mala decisión; el impacto a largo plazo ha sido terrible, ya que no he podido encontrar otro trabajo de tiempo completo que pague tan bien. He solicitado muchos trabajos y ahora tengo 55 años, así que creo que mi edad está jugando en mi contra”, dice Rebecca.

“Nunca me he recuperado profesionalmente”, admite. â€”He estado intentando pasar a puestos de editor, pero no ha funcionado. Luego solicité puestos más junior, pero no escuché nada. Siento que siempre me derriban. Ni siquiera recibo una respuesta”.

Salvando la situación

Jenny Marley es asesora administrativa senior de empleo en Remote, una empresa que ayuda a los empleadores a contratar personas a nivel internacional. Ha visto surgir esta situación varias veces en sus casi cinco años en la empresa. Si bien a los empleadores, naturalmente, no les gusta que les mientan, existen formas de rectificar la situación.

Marley dice que si hubo un mínimo de engaño, en un corto período de tiempo en el que no se infringió ninguna ley, el daño puede revertirse.

Jenny Marley advierte que infringir la ley fiscal suele conllevar la rescisión del contrato

“Si se trata de un error claro por el que el empleado realmente se disculpa, entonces la mayoría de las veces tendrás una conversación con ese empleado en la que le pedirás que regrese y podrás seguir adelante”, dice Marley.

“Sin embargo, si ha habido verdadera deshonestidad allí, lo que significa que en realidad la relación simplemente no se puede reparar, o han causado una gran exposición”. [tax law violations] para la empresa, entonces necesitaría pasar a un despido”.

Las leyes laborales, fiscales y de protección de datos varían según el país, por lo que una empresa con personas que trabajan internacionalmente en secreto podría estar violando esas leyes, al igual que el individuo.

â€œLo primero es, ¿tiene usted derecho a trabajar en ese paÃs? Ése es el sustento de cualquier contrato de trabajo. No se permite que nadie trabaje en ese país a menos que tenga derecho a trabajar”, ​​explica Marley.

“Luego entra en juego una multitud de factores diferentes. Si fueran sólo unos meses, probablemente estaría bien desde una perspectiva fiscal. Supongamos que trabaja desde otro país durante seis meses, es posible que tenga un contrato de trabajo en el Reino Unido; habría un argumento de que se aplicaría la ley del otro país.

“Luego nos planteamos preguntas como: ¿qué beneficios deberían obtener? ¿Qué vacaciones? ¿Están asegurados? Si necesitamos acabar con ellos, ¿cómo lo hacemos?

Algunas empresas permiten que las personas trabajen desde el extranjero, añade Marley, pero normalmente es durante un período determinado al año, que puede variar según el país según sus leyes. Lo más importante es que todavía necesita la aprobación de Recursos Humanos.

Por otro lado, Marley también ha visto situaciones en las que los empleadores descubrieron que había empleados que trabajaban en secreto desde el extranjero y encontraron una manera de mantenerlos allí.

Si alguien ha tenido un desempeño sólido, con excelentes relaciones internas y externas, ha visto a los gerentes crear contratos de trabajo formales en el nuevo país del empleado para garantizar que puedan trabajar legalmente desde allí.

Pero incluso si un gerente quiere luchar para retener a un empleado que se ha descubierto que trabaja en secreto en el extranjero, es posible que las cosas no le salgan bien.

Matthew Simon es un consultor de tecnología y operaciones que anteriormente fue gerente a cargo de miembros del personal que decidieron mudarse al extranjero sin avisar a la empresa.

A pesar de defender la idea de mantener a un miembro del equipo especialmente fuerte, Simon no tuvo más remedio que despedirlo porque había violado la política de la empresa. â€”TerminÃ© teniendo una larga y difÃcil disputa sobre su empleo. Al final lo perdí y, después de un año de mantenerlo empleado, finalmente me vi obligado a despedirlo”, dice.

La regla de oro

Todos coinciden en que la moraleja de la historia es clara: confiesa o serás despedido. “Sé transparente. Revisa las reglas. Lee tu política. Habla con tu gerente”, aconseja Marley.

Rebecca ciertamente desearía haberlo hecho antes de que fuera demasiado tarde. “En retrospectiva, le habría preguntado a mi jefe si estaba bien trabajar de forma remota desde Argentina. Incluso lo habría pedido como permiso sin goce de sueldo. Debería haber pensado más las cosas y no arriesgar toda mi carrera”, afirma.

* El nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.

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