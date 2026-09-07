Las ventas de alimentos y farmacias disminuyen a medida que se profundiza la deuda de los hogares en Argentina – teleSUR

7 de septiembre de 2026 Hora: 2:42 am

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Las ventas minoristas en Argentina cayeron un 2,7% en agosto en comparación con julio, impulsadas por la deuda de los hogares, el aumento de las tarifas de servicios públicos y el estancamiento de los salarios, según la última encuesta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Interanualmente, el sector comercial se contrajo 0,2% respecto al mismo periodo de 2025, acumulando una caída de 2,4% en lo que va de 2026. Alimentos y bebidas cayeron 2,5% interanual, mientras que las ventas de farmacias se contrajeron 0,5%, convirtiéndolos en los sectores más afectados en la encuesta.

CAME dijo que la reducción de los recursos de los hogares después del período vacacional obligó a los consumidores a concentrar sus compras sólo en bienes esenciales. La desaceleración afectó con mayor fuerza a los sectores básicos, colocando al consumo en un escenario de recesión generalizada en el mercado interno. Tres de los siete sectores encuestados mostraron caídas interanuales.

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Entre los comerciantes encuestados, el 47,4% informó niveles de actividad similares a los del mismo período del año pasado, mientras que el 46,5% informó un empeoramiento de las ventas, dos puntos porcentuales más que el 44,5% en julio. Sólo el 6,1% percibió mejoras.

De cara a los próximos 12 meses, el 42,8% de los empresarios dijeron que esperan que su situación económica mejore, el 43,9% no espera ningún cambio y el 13,3% anticipa un mayor deterioro. Un 57,9% dijo que ahora no es un momento adecuado para invertir en su negocio.

El portavoz de la CAME, Salvador Femenía, cuestionó semanas antes la narrativa oficial sobre el crédito al consumo, diciendo a Radio Rivadavia que “las familias se están endeudando para comer”, rechazando la idea de que el financiamiento se esté utilizando para artículos de lujo. Atribuyó el estancamiento a la falta de incentivos estatales para reactivar la economía nacional.

Miles de manifestantes marcharon hacia el Ministerio de Economía de Argentina, exigiendo que el gobierno de derecha del presidente Javier Milei aborde una crisis de deuda familiar que, según datos del Banco Central, ha dejado a aproximadamente 5,8 millones de personas con préstamos impagos o atrasos severos. El… pic.twitter.com/Dm2wlL8loy — teleSUR Inglés (@telesurenglish) 21 de agosto de 2026