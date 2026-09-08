El fiscal jefe de Ucrania dimite por el escándalo de corrupción en los call center

El fiscal jefe de Ucrania, Ruslan Kravchenko, dimitió por acusaciones de corrupción relacionadas con centros de llamadas ilegales en el país.

Esto se produce tras una búsqueda en sus oficinas durante el fin de semana por parte de investigadores anticorrupción ucranianos, quienes dijeron que habían identificado un plan de lavado de dinero dirigido por un funcionario de la oficina de Kravchenko.

En su carta de renuncia, Kravchenko dijo que no quería que su puesto fuera utilizado como una “herramienta para la confrontación política”, y hizo referencia a una publicación anterior en la que rechazaba las afirmaciones por considerarlas “infundadas”.

Los escándalos de corrupción han plagado a Kiev durante toda la guerra contra Rusia, con acusaciones dirigidas a varios miembros del círculo íntimo del presidente Volodymyr Zelensky.

Según la Oficina Nacional Anticorrupción (Nabu) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) de Ucrania, la red de la oficina de Kravchenko recibió dinero para proteger los centros de llamadas que llevaban a cabo estafas telefónicas y “lavaban activos millonarios”.

Luego, el dinero se utilizó para comprar propiedades, joyas y otros objetos de valor, según Nabu.

Kravchenko emitió un comunicado el domingo por la noche desestimando las acusaciones como “completamente infundadas” y negó haber actuado mal.

Presentó su dimisión un día después, agradeciendo a Zelensky y al parlamento ucraniano su “confianza”. El presidente ucraniano aún no ha comentado públicamente sobre la dimisión.

A pesar de la creación de dos organismos anticorrupción en Ucrania, Nabu y Sap, hace más de una década, la corrupción sigue siendo un problema importante en el país.

En 2025, estallaron protestas a nivel nacional después de que Zelensky intentara implementar reformas que frenarían la independencia de Nabu y Sap.

Los socios europeos de Kiev expresaron alarma por el anuncio, y los embajadores del grupo de naciones G7 advirtieron que podría poner en peligro la integración de Ucrania en la Unión Europea.

Ucrania es un país candidato a la UE, estatus que se le concedió con la condición de que montara una lucha creíble contra la corrupción.

Zelensky restableció la libertad de los dos organismos anticorrupción como resultado de la reacción, pero persisten dudas sobre su compromiso con la reforma anticorrupción.

El mes pasado, Nabu dijo que había descubierto un plan para malversar más de 3 millones de dólares (£ 2,2 millones) en moneda ucraniana para pagar la fianza de un ex ministro de energía acusado de lavado de dinero..

Un alto funcionario de la oficina de Zelensky presuntamente involucrado fue despedido.