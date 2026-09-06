Un intento de penalti tardío para Australia logra un empate 28-28 contra Argentina y una victoria de la serie 1-0

MENDOZA, Argentina (AP) — Un try de penal cuando restaban 10 minutos permitió a Australia lograr un frustrante empate 28-28 con Argentina en el segundo. rugby prueba el sábado y sellar una victoria de la serie por 1-0.

Australia tuvo ventaja en ambas mitades, pero el capitán de Argentina, Pablo Matera, anotó dos intentos para permitir que su equipo empatara en el entretiempo y luego se adelantara por primera vez en el minuto 64.

Argentina aguantó valientemente con sólo 13 hombres al final del partido para negarle a los Wallabies su quinta victoria consecutiva y su primera barrida en la serie en Argentina, aunque lograron su primera victoria en la serie después de un Victoria 27-21 en la primera prueba.

Australia se sentirá frustrada porque no pudo aprovechar su ventaja numérica para lograr un marcador ganador, pero no pudo aprovechar el balón de los delanteros de los Pumas en el momento de la muerte.

“Es difícil venir aquí y hacer lo que hicimos, pero simplemente hablando con un par de muchachos, los liberamos un par de veces”, dijo el entrenador en jefe de Australia. los besos quien permanece invicto después de cuatro partidos al mando.

â€œTenÃamos ventaja de dos intentos a cero en la primera mitad y les dimos posiciÃ³n en el campo, les dimos oportunidades y eso atrajo a la multitud y les devolvió energÃa a su juego. A partir de ese momento siempre iba a ser una pelea de perros”.

Australia anota primero

Australia tuvo un mal comienzo cuando el extremo Filipo Daugunu falló el saque inicial para darle a Argentina una temprana oportunidad de ataque que ésta desaprovechó.

Argentina ganó temprano el juego aéreo y fue cada vez más capaz de aprovechar las rápidas jugadas a balón parado: desde el frente o desde la parte superior de las alineaciones y el segundo canal de bola de los scrums.

Australia lució peligrosa cuando mantuvo la posesión y abrió una ventaja de 14-0 después de 28 minutos con intentos del capitán Harry Wilson y del extremo Max Jorgensen.

Wilson anotó en el minuto 20 tras un penalti de scrum y fuertes acarreos de Rob Valetini, Len Ikitau y Angus Bell.

Los delanteros de los Wallabies volvieron a trabajar con un penalti en el minuto 28 y cuando ganaron el ruck ball en la línea de gol, Jorgensen se lanzó desde el ala derecha para tomar el pase de Ryan Lonergan y anotar.

Australia vio evaporarse esa ventaja de 14-0 en los últimos cuatro minutos antes del medio tiempo. Matera anotó su primer try en el minuto 36 después de pedir un atrevido scrum tras un penalti mientras ambos equipos estaban encerrados en el contenedor de pecado.

El extremo Ignacio Mendy igualó el marcador con un try justo en el entretiempo tras un lineout. Argentina se fue primero, luego Ignacio Moro le devolvió el balón a Mendy, que estaba en un gran espacio.

Australia recuperó su ventaja con un try para el trabajador Fraser McReight de un penalti aprovechado en el séptimo minuto de la segunda mitad.

niveles argentinos

Argentina empezó a tomar ventaja y Australia se encontró cada vez más a la defensiva. El hooker Iganacio Ruiz igualó el marcador 21-21 luego de que los Pumas atacaron nuevamente de penalti.

El segundo try de Matera puso a Argentina adelante por primera vez a 16 minutos del tiempo final después de que los Pumas llevaran el balón durante 23 fases.

Argentina perdió al centro Lucio Cinti en el contenedor de pecado por un golpe deliberado en el minuto 69, y un minuto más tarde perdió al fullback Santiago Carreras por la misma infracción que resultó en el intento de penal que permitió a Australia igualar el juego.

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