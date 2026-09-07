VOLEIBOL FEMENINO: La nueva alineación crea carreras de campeonato intrigantes

Las carreras reñidas para las nuevas divisiones deberían hacer que la temporada de voleibol femenino en la Liga Lackawanna sea emocionante.

Abington Heights, campeón invicto de la liga el año pasado, es el favorito en la División I. Se espera que ganen las Lady Comets. Se espera que Blue Ridge y North Pocono desafíen a los Lady Comets.

Valley View obtuvo el visto bueno de pretemporada en la División II. West Scranton y Lakeland son considerados los principales contendientes para amenazar a los Cougars.

La estructura divisional de la liga colocó a los ocho equipos con los mejores récords de 2025 en la División I. Jugarán partidos en casa, lo que debería crear una intensa búsqueda del título.

División I

Abington Heights regresa con siete titulares de su equipo campeón. Alaina Krempasky lideró al equipo con 204 remates la temporada pasada. Hilde Temblador fue segunda del equipo con 171 remates.

Brielle Wentz fue una de las estrellas de los entrenadores de la Liga Lackawanna del segundo equipo y tuvo 429 asistencias y 134 ataques.

“Hemos trabajado mucho para mantener un ritmo ofensivo”, dijo Wentz. â€œHay muchos estudiantes de primer año entrantes porque perdimos a muchos estudiantes de último año. Definitivamente hay una vibra diferente en el gimnasio. Todavía es muy competitivo y todos estamos trabajando muy bien juntos para mantener un buen flujo entre nuestra defensa y nuestro servicio, recepción y ataque, y todo encaja bien”.

Blue Ridge regresa a la central Abigail Gelinger. Tuvo 257 remates la temporada pasada y tiene 521 remates en su carrera.

Mckenna Zick dirigió la ofensiva la temporada pasada con 566 asistencias. Tiene 1.051 asistencias en su carrera y regresa como estrella del segundo equipo. Lynndee Barbour tuvo 151 remates y Payton Perrington tuvo 255 ataques la temporada pasada para las Lady Raiders, quienes serán uno de los mejores equipos en el Distrito 2 Clase 2A con la PIAA ahora en seis clasificaciones.

“Estoy realmente emocionado”, dijo Gelinger. “Creo que todos estamos trabajando muy duro para, con suerte, volver a incluir otra fecha en nuestro cartel”.

North Pocono regresa con cuatro titulares de un equipo que terminó 13-2 la temporada pasada. Avarie Roscioli, una estrella con mención honorífica, Ryan Masters, Julia Black y Mira Belle Zangardi aportan profundidad y experiencia a las Lady Trojans.

Montrose también regresa con una alineación veterana. Las Lady Meteors ganaron 10 partidos la temporada pasada y estarán dirigidas por la bloqueadora central y atacante central Sadie Jones. Tuvo 136 remates, 59 puntos de servicio, 45 bloqueos y 181 ataques.

Molly Weller es una estrella con mención honorífica que regresa para Montrose.

Dunmore regresa a Elena Piepoli, Katelyn Henry, Lizzie Mendola y Michelle Nidoh como entrenadora de primer año Molly McCafferty.

Piepoli tuvo 259 ataques la temporada pasada y tiene 479 ataques en su carrera. Nidoh contribuyó con 117 remates, Henry tuvo 336 asistencias y Mendola tuvo 70 puntos de servicio y 42 asistencias para las Lady Bucks.

“A medida que comienza la temporada, tenemos muchos jugadores nuevos en camino, por lo que estamos trabajando en mucha reconstrucción”, dijo Piepoli. “Está encajando bastante bien, pero todavía tenemos mucho trabajo porque son todos nuevos. Tenemos un número limitado de jugadores que regresan, pero creo que seremos bastante decentes este año”.

Mountain View ganó los campeonatos Clase 1A del Distrito 2. Las Lady Eagles necesitarán reemplazar a Addison Kilmer, la Atleta Femenina del Año del Times-Tribune de la temporada pasada y jugadora de voleibol de toda la región.

Las Lady Eagles regresan con seis titulares, incluida Karley Norton, quien tuvo 177 remates, 106 ataques y 106 puntos de servicio.

Aubrey Sanders tuvo 158 puntos con su servicio, 67 remates, 63 ataques y 492 asistencias; Addison Tompkins tuvo 96 puntos de servicio, 76 ataques y 71 remates; Abbie Mitchell tuvo 37 remates y 103 ataques durante la carrera por el título de Mountain View.

“Fue realmente emocionante, especialmente ver cómo todo nuestro arduo trabajo dio sus frutos el año pasado”, dijo Tompkins. â€œEste aÃ±o tenemos un nuevo equipo. Realmente tenemos que trabajar juntos para tener la confianza necesaria para seguir trabajando duro para lograrlo nuevamente”.

Olivia Haines, que tuvo 141 remates, 143 puntos de servicio y 50 ataques, lidera Western Wayne. Adysen Wargo agregó 96 ataques y Abbie Washine tuvo 440 asistencias para Lady ‘Cats.

Scranton regresa a las titulares Krystianna Nallo-Aniska, Maddy Slocum y Mariangelys Torres León. La temporada pasada, Slocum tuvo 45 remates, Nallo-Aniska tuvo 152 ataques y Torres-León dirigió la ofensiva con 168 asistencias.

División II

Valley View ha creado un programa sólido en poco tiempo.

Layla Marino es una atacante estelar de toda la región y de la Liga Lackawanna que regresa. Tuvo 119 asesinatos y 163 excavaciones. Ha sido una de las fuerzas impulsoras de los Cougars y tiene 161 remates, 355 ataques, 161 ases y 61 asistencias en su carrera.

“Hemos estado trabajando”, dijo Marino. “Las vibraciones en el gimnasio son muy diferentes a las del año pasado. Hacemos ejercicios y practicamos durante dos horas con estas chicas y realmente se puede ver que tienen hambre de ganar. Estamos en una división diferente este año y creo que estamos subestimados este año, y quiero demostrarle a la gente que podemos hacerlo y que podemos ganar”.

Además de Marino, las Cougars regresan con las titulares Alyssa Peralta, Emma Pienkowski, Clare Murphy y Monica Orellana.

Peralta tuvo 155 remates, Orellana tuvo 227 ataques y Murphy (47) y Pienkowski (12) se combinaron para 59 bloqueos.

West Scranton regresa con Sophia DeLuca, Hannah Miller, Sydney Williams y Aubrey Kerrigan. Adeline Biondo, Eliana Rogari y Riley Ganz lideran Lakeland.

“Perdimos a 11 jugadores de la temporada pasada, por lo que somos un equipo en reconstrucción”, dijo Rogari. â€œTenemos mucha quimica dentro de los jugadores. Tenemos mucho talento individual y realmente creo que estamos emocionados por la temporada y vamos a jugar muy bien”.

Mid Valley busca dar un paso hacia la contienda con el regreso de Krista Demboski, Aubrey Comstock, Kate Coviello, Olivia Parry y Arianna Vitaletti.

Susquehanna tiene a Lauren Huyck, que tuvo 85 remates y 341 asistencias, Piper Heller y Jordyn Spoor regresando.

Lackawanna Trail tiene cuatro titulares de regreso, incluidos Ava Drake, Tiah Stroble, Elizabeth Harvey y Aubrie Pinney, quienes lograron 21 remates la temporada pasada.

Elk Lake regresa a las titulares Aleece Greenley y Mia Blair.

Forest City tiene una alineación experimentada con Amethyst Kealohasilva, Rayn Conrad, Alyzza Evans, Ella White, Tarwin Tietz, Maria Serge, Amelia Bennett, Aalyhia Evanusa, Madison Harris y Diamond Rice.

WVC

Se espera que Delaware Valley compita por un título de conferencia.

Las Lady Warriors, que fueron campeonas del Distrito 2 Clase 3A la temporada pasada, regresan a Makayley Hughes como armadora. Tuvo 452 asistencias la temporada pasada, sumó 103 puntos con su servicio con 38 aces y 90 ataques, y fue nombrada para el equipo All-Region. Hughes tiene el récord escolar con 1205 asistencias profesionales.

Delaware Valley también regresa a las titulares Cecelia Dickerson y Paris Machado.