Tottenham 0-2 Newcastle: Roberto de Zerbi no entra en pánico, pero viejos fallos acechan a los Spurs

Tottenham El técnico Roberto de Zerbi dijo que “no estaba enojado” y que “no había pánico” después de que la segunda derrota de su equipo en dos juegos los dejara últimos en la Premier League, pero era una historia deprimentemente familiar para los fanáticos del club.

Los goles de Anthony Elanga y Yoane Wissa en 10 minutos de la segunda mitad le dieron al Newcastle una victoria por 2-0, con miles de seguidores de los Spurs dirigiéndose a las salidas temprano.

Tienen todos los motivos para estar molestos, ya que ahora sólo han visto tres victorias de liga en casa en sus últimos 23 partidos en su magnífico estadio.

Decimoséptimo en la Premier League en 2024-25, 17º en 2025-26, evitando solo el descenso en la última jornada, pero esta temporada estaba destinada a ser diferente.

Con más de £300 millones gastados en el verano, los fanáticos de los Spurs esperaban un empujón para regresar a Europa, después de haber ganado la Europa League hace dos temporadas y haber estado en los octavos de final de la Liga de Campeones en marzo.

En cambio, en la Premier League se juegan dos, se pierden dos, no se anota ninguno, el puesto 20 de 20.

“Podemos mejorar en las fases defensivas, pero hoy fue un resultado injusto”, dijo De Zerbi.

“Decepcionado por el resultado porque hasta el primer gol que encajamos jugamos mejor que el Newcastle.

“Estamos decepcionados por el resultado y [for] nuestros fans. Estamos trabajando para ser un gran equipo. Cuando nos convirtamos en un equipo, podremos cambiar la historia de las dos últimas temporadas para el Tottenham”.