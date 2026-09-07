Empleado de Jimmy John acusado de abrir fuego contra un coche y dispararle a una niña de 14 años en la pierna: policía

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Una disputa que comenzó en un restaurante Jimmy John’s en St. Louis terminó con una niña de 14 años que recibió un disparo en la pierna y un empleado del restaurante enfrentó cargos por supuestamente abrir fuego contra un vehículo que transportaba a la adolescente, según registros policiales y judiciales.

La adolescente fue atropellada poco antes de las 6 de la tarde del sábado cerca de la intersección de las avenidas Vandeventer y Laclede y fue trasladada a un hospital local, donde se encontraba en condición estable, dijo el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis en un comunicado en X.

Los documentos judiciales identificaron al presunto tirador como Adam White, de 27 años, quien según la policía era un empleado del Jimmy John’s donde comenzó el enfrentamiento.

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White está acusado de agresión en primer grado, acción criminal armada, uso ilegal de un arma, puesta en peligro de menores en primer grado, entre otros delitos graves.

En su declaración, la policía dijo que el tiroteo se debió a una disputa que involucraba a la madre de la adolescente y “varias personas” asociadas con Jimmy John’s en la cuadra 3800 de Laclede.

“Una investigación preliminar indica que el tiroteo se produjo tras un desacuerdo que involucró a la madre de la niña y varios individuos asociados con Jimmy John’s en la cuadra 3800 de Laclede. La conexión de la madre con el restaurante sigue bajo investigación”, dijo el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis.

Según los investigadores, el novio de la madre de la niña llegó más tarde al restaurante con la joven de 14 años. El enfrentamiento se intensificó y estallaron los disparos.

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Los documentos judiciales alegan que White tuvo una discusión verbal con un ex empleado, que continuó hasta el estacionamiento.

La policía dice que la ex empleada, su novio y su hija menor subieron a un vehículo.

Mientras el vehículo se alejaba, White supuestamente disparó múltiples balas en la parte trasera, alcanzando a la adolescente en la pierna izquierda.

“Mientras se alejaban, el acusado disparó múltiples balas en la parte trasera del vehículo. La víctima 3, la menor, fue alcanzada por una de las balas en su pierna izquierda”, afirman los documentos judiciales.

Los investigadores dijeron que encontraron daños balísticos en la cajuela del vehículo.

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Según documentos judiciales, White inicialmente huyó de la escena pero luego regresó y fue puesto bajo custodia. Después de ser informado de sus derechos Miranda, White supuestamente admitió haber disparado contra el vehículo y dijo a los detectives que había dejado el arma en su casa.

Un juez ordenó la detención de White sin derecho a fianza en espera de juicio.

Jimmy John’s y el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Fox News Digital.