Los exportadores argentinos dicen que el gobierno debe ocho meses de devoluciones de impuestos en medio de un contexto comercial global más difícil

La cámara de exportadores de Argentina, CERA, dijo que el gobierno tiene ocho meses de retraso en los reembolsos de impuestos adeudados a los exportadores, y advirtió que los retrasos en los reembolsos del IVA y las devoluciones de impuestos indirectos están reduciendo la liquidez de las empresas que venden en el extranjero.

El CÃ¡mara de Exportadores de la RepÃºblica Argentina (CERA) planteó la cuestión durante una reunión sobre las condiciones del comercio internacional celebrada un año después de que los mercados globales se vieran sacudidos por los nuevos aranceles estadounidenses bajo el gobierno del presidente Donald Trump, que desencadenaron medidas de represalia y remodelaron los flujos comerciales en varias regiones.

El presidente de CERA, Fernando Landa, dijo que Argentina está avanzando hacia la simplificación regulatoria, en línea con muchos otros países, pero argumentó que los retrasos en los pagos se han convertido en una limitación central. “Hay un retraso muy importante en el pago de las devoluciones”, afirmó.

CERA dijo que desde 2024 el Estado ha pospuesto cada vez más la devolución de los créditos fiscales y las devoluciones adeudadas a los exportadores, incluido el IVA y los reembolsos vinculados a los impuestos indirectos. La cámara dijo que los retrasos equivalen a una forma implícita de financiación para el gobierno federal.

Landa dijo que entre abril y diciembre de 2024 y entre abril y diciembre de 2025 las exportaciones aumentaron un 10%, mientras que las devoluciones del IVA y las devoluciones a las exportaciones cayeron un 28% en los mismos periodos. Añadió que los reembolsos fueron nulos en febrero de 2026, aunque los desembolsos se reanudaron en marzo.

Los exportadores también reiteraron sus preocupaciones sobre las reglas cambiarias de Argentina, incluido el requisito de repatriar y convertir los ingresos de las exportaciones. CERA dijo que los exportadores están efectivamente obligados a liquidar el 100% de sus ingresos de exportación, lo que describió como un valor atípico global que complica la planificación del flujo de caja y limita la capacidad de gestionar la liquidez en dólares, incluso para las compras de equipos que requieren pagos por adelantado.

â€œTenemos casos de empresas que exportan y necesitan comprar maquinaria en el extranjero. Si el comprador no tiene los dólares y el proveedor exige un pago por adelantado, el empresario tiene que recurrir a mecanismos de financiación”, dijo un ejecutivo de CERA.

CERA dijo que la liquidación obligatoria de los ingresos de las exportaciones constituye una intervención estatal en los balances corporativos que tiene pocos paralelos a nivel internacional. La cámara también argumentó que crea un trato desigual, señalando que las empresas con contratos denominados en dólares dentro de Argentina no están obligadas a convertir esos ingresos y que los exportadores de servicios no están sujetos a las mismas condiciones.

La cámara también señaló el uso continuo de derechos de exportación como otra carga estructural. CERA dijo que sólo siete países recaudan más del 5% de los ingresos a través de impuestos a las exportaciones y sólo cuatro aplican tasas más altas que las de Argentina: Costa de Marfil, Kazajstán, Guinea-Bissau y las Bahamas.

Reevaluación del entorno externo

CERA dijo que los recientes cambios en la política comercial de Estados Unidos han añadido incertidumbre. Señaló que cuando Washington implementó aranceles recíprocos durante lo que los funcionarios estadounidenses denominaron “Día de la Liberación”, Argentina inicialmente parecía estar posicionada para beneficiarse de aranceles relativamente más bajos en comparación con algunos países. Después de un revés judicial estadounidense, CERA dijo que la administración Trump impulsó un “Plan B” utilizando otras herramientas comerciales, incluida la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, citando la seguridad nacional para restringir las importaciones de acero y aluminio, y acciones de la Sección 301 dirigidas a supuestas prácticas desleales. CERA dijo que Argentina está siendo vigilada en relación con preocupaciones relacionadas con el trabajo forzoso.

Sobre un posible acuerdo bilateral con Estados Unidos, CERA dijo que consideraciones técnicas están contribuyendo a la incertidumbre. Landa dijo que el contexto más amplio es una disputa por el liderazgo internacional en recursos estratégicos y una reconfiguración geoeconómica de los flujos comerciales y de inversión, junto con debates sobre el papel del dólar en los sistemas de pagos internacionales y crecientes fricciones en torno a las reglas globales. Añadió que las instituciones multilaterales están siendo cuestionadas y que la gobernanza comercial se está volviendo menos predecible.

CERA dijo que estas tensiones se están desarrollando en medio de un alto nivel de conflicto global. Incluso antes de la guerra de Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz, el mundo ya había alcanzado su nivel más alto de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, dijo la cámara, y agregó que las guerras afectan las cadenas logísticas globales y los mercados de carga, así como la energía, los petroquímicos y la actividad económica en general.

CERA dijo que Argentina exportó 4.656 millones de dólares a Medio Oriente en 2025, lo que representa el 5,3% de las exportaciones totales del país, e importó 683 millones de dólares de la región, o el 0,9% de las importaciones totales. Agregó que Medio Oriente es una fuente clave de insumos agrícolas para Argentina, incluido el 26% de los fertilizantes nitrogenados (urea) y el 31% de los fertilizantes potásicos.

En el comercio digital, CERA destacó una nueva fuente de incertidumbre en la Organización Mundial del Comercio. La cámara dijo que la moratoria de larga data sobre los aranceles aduaneros sobre las transmisiones electrónicas, vigente desde 1998, terminó en la última reunión ministerial de la OMC, lo que plantea dudas sobre qué sucederá si no se renueva. CERA dijo que Brasil, India, Estados Unidos y Turquía no firmaron un nuevo compromiso, mientras que los países en desarrollo argumentan que la moratoria limita sus ingresos fiscales.

CERA dijo que el aumento global de las medidas restrictivas es una señal del debilitamiento de los acuerdos internacionales, citando el crecimiento de cuotas, aranceles, procedimientos fronterizos y requisitos de cumplimiento. Añadió que el número de medidas restrictivas se duplicó en 2025, impulsadas principalmente por acciones arancelarias. La cámara dijo que desde 2022 la proporción del comercio que enfrenta restricciones se ha más que duplicado, alcanzando el 19,7% en 2025, excluyendo las medidas de defensa comercial, y afirmó que el valor del comercio afectado en 2025 fue aproximadamente 54 veces las exportaciones totales de Argentina.

Fuente: Paula Urien para en la nacion

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