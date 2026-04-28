Los Piratas permiten jonrones consecutivos y pierden 4-2 ante los Cardenales

José Fermín rompió el empate con un doble de dos carreras después de que Pedro Pages y JJ Wetherholt conectaran jonrones consecutivos, todos en la novena entrada, mientras los Cardenales de San Luis se recuperaban para vencer a los Piratas de Pittsburgh 4-2 el lunes por la noche después de desbaratar una oferta de juego perfecto en la séptima entrada.

Con los Piratas liderando 2-0, cuatro lanzadores de Pittsburgh se combinaron para cerrar a los Cardinals durante 6 2/3 entradas antes de que Alec Burleson conectara un sencillo dentro del cuadro con dos outs ante Evan Sisk en la séptima.

Los jonrones de Pages y Wetherholt ante Dennis Santana (2-2) llevaron a los Cardinals a un empate 2-2 antes de que un doble de Fermín en la esquina del jardín izquierdo anotara a Victor Scott II y Burleson, dándole a St. Louis una ventaja de 4-2.

Ryan Fernández (1-0) se llevó la victoria y George Soriano consiguió un roletazo, un ponche y, después de un sencillo de Nick Gonzales, un elevado para su primer salvamento mientras los Cardenales rompían una racha de cuatro derrotas.

El abridor de Pittsburgh, Mason Montgomery, y Justin Lawrence lanzaron cada uno una entrada y Wilber Dotel trabajó las siguientes cuatro, ponchando a tres. Sisk lanzó dos tercios de entrada antes de ser reemplazado por Isaac Mattson después de permitir el primer hit de los Cardinals. Los Piratas llevaron su ventaja de dos carreras hasta la novena antes de que Santana desperdiciara el salvamento.

Los Piratas anotaron una carrera en cada una de las dos primeras entradas con sencillos RBI de Ryan O’Hearn y Jake Mangum frente a Dustin May. En seis entradas, May permitió dos carreras y siete hits con dos ponches y dos bases por bolas.

Burleson y Fermín conectaron dos hits cada uno para St. Louis. Los Piratas consiguieron dos hits cada uno de Gonzales y Mangum.

El jardinero central de los Piratas, Oneil Cruz, fue baja tarde por enfermedad

Se espera que el RHP de los Cardinals Kyle Leahy (2-3, 5.63 de efectividad) se enfrente al RHP de los Piratas Braxton Ashcraft (1-1, 2.43) el martes por la noche.