La pasión argentina por la F1 cobra protagonismo en la exposición de Franco Colapinto – Buenos Aires Herald

Ningún piloto argentino montó un auto de Fórmula 1 en casi 20 años, pero la exhibición de Franco Colapinto demostró que la pasión del país por la serie sigue siendo imparable.

“Otros pilotos de F1 ven [the support Colapinto has] y no puedo creerlo”, dijo la gerente de Colapinto, María Caterineu, al Heraldo. “Lando Norris incluso dijo que quería ser amigo de Franco para tener tanta gente detrás de él también. Esto es simplemente maravilloso”.

Las entradas pagadas se agotaron con semanas de antelación, lo que significó que los aficionados corrieron a las gradas de acceso gratuito. Con más de medio millón de personas presentes, no fue una sorpresa que las colas, que comenzaron a formarse a las 5 am, rodearan el parque de Palermo y se extendieran a lo largo de 15 cuadras.

A medida que comienza la carrera de la temporada F1 2026, la entrada era un asunto complicado, y los fanáticos estaban cada vez más exasperados por las largas esperas, las direcciones poco claras y los pocos puntos de entrada. Sin embargo, una vez que los fanáticos tomaron asiento y comenzaron a explorar la Fan Zone, el evento se convirtió en más que una exhibición automovilística.

“Es una locura, increíble”, dijo a la prensa el jefe de experiencia de socios de Alpine F1, Luca Mazzocco. “Soy italiano, así que entiendo tanta pasión, incluso la comparto, pero es increíble”.

Habiendo estado en el equipo durante más de 30 años, insistió en que sólo podía compararlo con el apoyo de España a Fernando Alonso durante los días en que el equipo era conocido como Renault F1. El español estuvo en dos etapas distintas con el equipo, de 2003 a 2006, y luego de 2008 a 2009, ganando dos títulos en 2005 y 2006.

“En cada carrera hay un gran grupo de fanáticos de Franco, y nunca les importa cómo fue la carrera. La pasión es indescriptible”, dijo.

La magnitud de la ocasión no pasó desapercibida para nadie, especialmente para el propio Colapinto, quien subió al escenario poco antes de la exhibición para ser entrevistado frente a los entusiastas fanáticos.

â€”Es una locura. Estoy emocionado porque esto es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo”, dijo. â€œVerlos a todos ustedes aquÃ, en mi paÃs, me enorgullece increÃblemente. Sé que no es fácil, que algunos de ustedes vienen de muy lejos, así que espero que después de esto podamos mostrarle a la F1 lo que podemos hacer”.

Cuando se le preguntó si se reuniría con Messi mientras esté en Estados Unidos para el próximo Gran Premio de Miami, Colapinto dijo que “le encantaría”, pero “como algo casual, no para un ejercicio de marketing con cámaras”.

Defender un legado

La preparación para la primera carrera de Colapinto dejó a los fanáticos entusiasmados, a pesar de algunos retrasos.

La cantante folclórica argentina Soledad Pastorutti abrió el acto con un concierto en el escenario. Luego, el líder de la banda de rock Airbag, Patricio Sardelli, salió a la pista para tocar una versión en guitarra eléctrica del Himno Nacional Argentino que hizo llorar al piloto.

Poco después, tres aviones de la Fuerza Aérea Argentina dibujaron en el cielo la bandera nacional utilizando humo de colores.

Foto: Colapinto Road Show/Vicky Dragonetti

Cuando Colapinto salió a la calle enloqueció a la afición. El piloto argentino hizo cuatro pasadas durante 14 minutos con el Lotus-Renault E20 de 2012, regalando numerosos donuts -marcas de neumáticos en el asfalto- y toneladas de humo para recompensar a quienes se amontonaron desde el principio para echar un buen vistazo.

Llegó el momento de la música nuevamente con el cuarteto y el cantante de cumbia Luck Ra manteniendo a los fanáticos alerta, antes de que el piloto saliera nuevamente.

La segunda salida de Colapinto resultó emotiva.

Con un casco estilo años 50 y ondeando una bandera argentina desde la cabina, el joven de 22 años saludó a los aficionados a bordo del Mercedes Benz W196 Streamliner de Juan Manuel Fangio.

Fue el auto que utilizó el legendario piloto argentino para ganar su segundo y tercer título mundial de pilotos en 1954 y 1955.

Mucho más cerca de las gradas que a bordo del Lotus-Renault, Colapinto demostró por qué se convirtió instantáneamente en un favorito de los fanáticos, cuando detuvo el auto histórico en medio de la Avenida del Libertador para bajar, encontrarse con los fanáticos y tomar fotos.

Una final espectacular

El día terminó con otra salida con el Lotus-Renault durante los últimos 15 minutos de diversión.

Siendo su última oportunidad de enamorar a la multitud, y tal vez habiéndose ganado algo de indulgencia por parte de los mecánicos de Alpine, Colapinto parecía un poco más audaz con el auto con motor V8.

Luego de algunas rápidas carreras por la Libertador, desatando un poco más la velocidad del auto, Colapinto deleitó a los aficionados con muchas más rosquillas, envolviendo las tribunas en un mar de humo.

Cuando la salida llegó a su fin, el joven de 22 años se volvió loco. Sosteniendo el coche al máximo de su potencia justo delante de los boxes de Alpine, Colapinto levantó ambos brazos en el aire y señaló al cielo. La afición respondió, con cánticos típicos de los estadios de “¡Olé, olé, olé, Franco, Franco!” que chispearon en las diferentes gradas.

Se divirtió tanto que el coche se incendió después de detenerse (debido al calor extremo generado por el escape) y los mecánicos de Alpine tuvieron que apresurarse para contener la emergencia.

Como si estuviera escapando de la escena de un crimen, Colapinto rápidamente abordó un autobús descapotable para saludar a los fanáticos a lo largo de la pista.

“Un hermoso día”

â€œHa sido un dÃa hermosoâ€ , dijo Colapinto cuando lo entrevistaron a bordo del autobÃºs. “Estos son los mejores aficionados del mundo y le estamos mostrando a la F1 que merecemos una carrera”.

Foto: Colapinto Road Show/Vicky Dragonetti

Al fin y al cabo, dejará una gran huella en Buenos Aires, y no sólo en la goma que cruza la Avenida del Libertador.

Fue un “sueño hecho realidad” para Franco Colapinto, pero la carrera también dejó innumerables momentos conmovedores.

Desde el joven conductor que regañaba graciosamente a un aficionado que se había subido a un poste de luz para filmarlo en el autobús: “¿Qué estás haciendo ahí, amigo? ¡Agáchate!”, hasta los mecánicos de Alpine F1 que recibían aplausos de la multitud mientras viajaban en scooters de regreso a boxes ondeando una bandera argentina, o Colapinto dándole un puñetazo a un infante aficionado al final de la carrera, la pasión de Argentina por el deporte estaba a la vista, y la F1 haría bien en no ignorarla.