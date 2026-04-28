La heredera inglesa que robó arte para el IRA

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Cuando apareció en la corte para recibir su sentencia, se declaró “orgullosa, incorruptiblemente culpable”. Fue condenada a nueve años de prisión por recibir las pinturas robadas, con otros nueve años que se ejecutarían de manera concurrente por el secuestro de un helicóptero.

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Dugdale dio a luz a su hijo, Ruairi, en la Prisión de Limerick, y en 1978, Dugdale y Gallagher se casaron en la capilla de la prisión.

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Dugdale fue liberada en 1980 y se mudó a Dublín para criar a su hijo. Mientras que sus primeros días como simpatizante del IRA pueden haber sido un tanto absurdos, sus últimos años tomaron un giro más mortífero. Sean O’Driscoll, autor de “Heredera, Rebelde, Vigilante, Bombardera: La Vida Extraordinaria de Rose Dugdale”, dijo a la BBC que había pruebas de que estuvo involucrada en el desarrollo de armas para el IRA, describiendo cómo visitaba regularmente una casa de seguridad en el condado de Mayo, donde probaban armas en la playa.