Man Utd: Fútbol de la Liga de Campeones casi asegurado, pero decisiones importantes acechan.

Antes de todo eso, sin embargo, es necesario tomar una decisión sobre Carrick. Muchos sienten que conseguir un regreso a la Liga de Campeones -se predijo después de sus dos primeros partidos contra el Manchester City y el Chelsea que su equipo estaría en la parte baja de la tabla- debería ser suficiente para asegurarle un contrato a tiempo completo. Deshacerse de Carrick, argumentan, sería la opción más arriesgada. Pero hay dos corrientes de pensamiento. La primera es que Carrick obtenga el trabajo porque se lo merece, las cosas salgan mal la próxima temporada y la jerarquía del United sea criticada por seguir el modelo de Ole Gunnar Solskjaer, aunque esto minimiza los logros del noruego al conseguir clasificaciones seguidas entre los cuatro mejores, algo que ningún entrenador ha logrado desde que Sir Alex Ferguson renunció en 2013. La otra es que Carrick sea reemplazado por un entrenador más experimentado, que tenga dificultades para adaptarse y luego se acuse a la jerarquía de intentar arreglar algo que no estaba roto. Esta decisión no se facilita por el conocimiento de que el Paris St-Germain está confiado en que el candidato más destacado, Luis Enrique, firmará un nuevo contrato con ellos, e incluso si no lo hace, querrá sueldos entre los más altos del mundo para cambiar de club. La viabilidad de intentar traer a alguien como Julian Nagelsman -cuyo contrato con Alemania no expira hasta 2028 y podría estar involucrado en la final de la Copa del Mundo un día después del primer partido de pretemporada del Manchester United contra el Wrexham en Helsinki- lo convierte en una opción inviable. A Andoni Iraola le cae bien la gente, pero, como descubrió Thomas Frank, quien habló con el United en 2024, en el Tottenham, manejar un club progresista y más pequeño de la Premier League es un mundo completamente diferente al de lidiar con los más grandes. Nadie sabía qué resultados entregaría Carrick cuando se le pidió que se hiciera cargo hasta el final de la temporada. Sin embargo, una cosa de la que los líderes del United estaban seguros era de que no se vería abrumado por la escala impresionante de lo que estaba asumiendo. Carrick se reunió con Sir Jim Ratcliffe para tomar una taza de té y charlar tranquilamente la semana pasada. El tiempo dirá qué tan importante fue ese té. A menos que ocurra una secuencia inimaginable de resultados, Old Trafford acogerá de nuevo la Liga de Campeones la próxima temporada. Pero uno siente que para aquellos que dirigen el club, su trabajo más significativo está a punto de comenzar.