El jurado de la Bienal de Venecia no considerará países cuyos líderes enfrenten cargos ante la CPI, dejando a Israel fuera de competencia

Un jurado internacional de cinco personas en la Bienal de Venecia dice que ya no considerará las inscripciones de Israel o Rusia en sus deliberaciones para premios, aunque no nombró a ninguno de los dos países en su anuncio.

El jurado anunció su decisión en la plataforma de publicación de arte en línea e-flux la semana pasada. En un comunicado, el jurado explicó que “se abstendrá de considerar a aquellos países cuyos líderes actualmente están acusados de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional”.

La Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya, Países Bajos, es un órgano intergubernamental que procesa crímenes internacionales. En 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de defensa por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cargos que ambos niegan. El año anterior, la CPI emitió una orden de arresto contra el Presidente Vladimir Putin por cargos relacionados con la deportación ilegal de niños en Ucrania.

Al excluir a los países cuyos líderes tienen órdenes de arresto en su contra, los jueces podrían excluir a Israel, que ha enfrentado exclusiones generalizadas en el mundo del arte, sin hacerlo explícitamente.

Los jueces vincularon su decisión al tema del festival, “En tonos menores”, que fue elegido por el director artístico Koyo Kuouh, quien falleció el año pasado.

“Como miembros del jurado, también tenemos responsabilidad hacia el papel histórico de la Bienal como una plataforma que conecta el arte con las urgencias de su tiempo”, dijo su declaración, a pesar de aceptar que hay una “relación compleja entre la práctica artística y la representación del Estado-nación”.

Añadieron: “Nos solidarizamos para abrazar la propia declaración curatorial de Koyo Kouoh: ‘Al rechazar el espectáculo del horror, ha llegado el momento de escuchar las teclas menores, sintonizar sotto voce los susurros, las frecuencias más bajas; encontrar los oasis, las islas, donde la dignidad de todos los seres vivos esté protegida’.”

Otros países cuyos líderes enfrentan cargos de la CPI incluyen Sudán y Afganistán, pero ninguno tiene presencia en la Bienal este año.

Durante la última Bienal de Venecia, en 2024, la artista israelí cerró su exposición para pedir un alto el fuego y un acuerdo de rehenes en la guerra de Gaza. Sin embargo, su inclusión recibió críticas de todo el mundo del arte.

En esta ocasión, el artista y escultor israelí de origen rumano Belu-Simion Fainaru representa a Israel en la Bienal, con una instalación de piscina reflectante titulada “Rosa de la Nada”.

Fainaru ha rechazado llamados a su exclusión diciendo que se opone a los boicots culturales y cree que “el arte prospera en la apertura”. En respuesta a la decisión del jurado, compartió una carta del presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en Israel, Michael Levin, que defiende las mismas ideas.

“Creemos que el arte debería seguir siendo una oportunidad abierta para la expresión de ideas y el diálogo significativo”, dice la carta. “Es un lenguaje universal que brinda oportunidades para el intercambio de ideas y el pensamiento crítico a través de significados artísticos multifacéticos.”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel condenó la decisión de excluir la participación israelí en la calificación.

“El boicot del artista israelí Belu-Simion Faiinaru por el Jurado Internacional de la Bienal de Venecia es una contaminación del mundo del arte”, dijo el ministerio en un comunicado. “El jurado político ha transformado la Bienal de un espacio artístico abierto de ideas libres e ilimitadas en un espectáculo de falsa indoctrinación política antiisraelí”.

Los miembros del jurado incluyen a su presidenta Solange Oliveira Farkas, una curadora brasileña; la curadora y escritora vietnamita-australiana Zoe Butt; la curadora española y directora artística de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi Elvira Dyangani Ose; la curadora estadounidense Marta Kuzma; y la historiadora de arte italiana Giovanna Zapperi.

“Los jueces nos escribieron que no pueden otorgar premios porque los gobiernos están bajo investigación por la Corte Penal Internacional”, dijo el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, a los medios italianos el jueves. “Esta es una elección independiente que respetamos, al igual que la Bienal es independiente en elegir tener estos pabellones”.

Aunque no se les permitirá competir por premios, tanto Israel como Rusia tendrán pabellones durante el festival, que abre el 9 de mayo.

Rusia tuvo pabellones oficiales durante las dos últimas festivales, celebradas durante la guerra que Putin inició contra Ucrania, pero no envió artistas. Este año, está enviando artistas junto con una señal de que Rusia no está dispuesta a aceptar su exclusión de festivales globales.

La Unión Europea también anunció que recortaría 2 millones de euros del presupuesto de la Bienal si Rusia participa y le dio a la Bienal 30 días para revertir su decisión de permitir que Rusia continúe operando su pabellón.

La Bienal se abre días después del Festival de la Canción de Eurovisión, otra competencia internacional de artes que se celebra en Europa. Allí, varios países se han negado a participar porque la Unión Europea de Radiodifusión rechazó las llamadas para prohibir a Israel.