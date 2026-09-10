Starlink conectará 6.000 escuelas rurales en Argentina

Starlink ha formalizado un acuerdo con el gobierno nacional de Argentina para ofrecer Internet satelital a 6.000 escuelas rurales, una iniciativa conjunta de $22 millones que brinda conectividad de alta velocidad a miles de estudiantes y maestros que actualmente tienen poco o nada. El acuerdo, aprobado por el regulador de comunicaciones ENACOM y publicado en el Diario Oficial de Argentina el 7 de septiembre de 2026, representa uno de los mayores despliegues educativos de Starlink respaldados por el gobierno hasta la fecha.

Fuente: @Starlink – 8 de septiembre de 2026

Cómo se estructura el trato

La iniciativa es una asociación tripartita entre Starlink de SpaceX, ENACOM (Agencia Nacional de Comunicaciones de Argentina) y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Según el comunicado oficial, la inversión total asciende aproximadamente a 21,9 millones de dólares, repartidos entre dos aportantes.

Contribuyente Cantidad Qué cubre Enlace estelar ~US$ 9,98 millones 6.000 kits satelitales completos (hardware, accesorios, logística) + 24 meses de servicio prioritario de máxima capacidad (hasta 5 TB/mes por sitio) ENACOM (Fondo de Servicio Universal) ~USD 11,90 millones Instalación, soporte técnico, monitoreo, gestión de servicios y un tercer año de servicio continuo. Total ~US$21,88M Tres años de cobertura completa de Internet satelital en 6.000 escuelas

Después del período inicial de financiación de tres años, se espera que las provincias y municipios individuales absorban los costos actuales del servicio, un modelo de transición que probará si los gobiernos locales pueden sostener el programa a largo plazo.

Del anuncio al Boletín Oficial

El acuerdo ha estado en marcha desde finales de julio. El presidente argentino, Javier Milei, anunció públicamente el acuerdo el 27 de julio de 2026, en la 138ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria en Buenos Aires, un lugar de alto perfil que señaló la intención del gobierno de tratar la conectividad como una prioridad de infraestructura a la par de las carreteras y la energía. Elon Musk retuiteó el anuncio el mismo día.

La formalización avanzó rápidamente: ENACOM aprobó el acuerdo y los detalles aparecieron en el Boletín Oficial el 7 de septiembre, seguido del anuncio de Starlink el 8 de septiembre. Ese cronograma (aproximadamente seis semanas desde el anuncio presidencial hasta la publicación regulatoria) es notablemente rápido para una contratación pública de esta escala.

Lo que realmente ofrece en el aula

El nivel de servicio importa aquí. Starlink proporciona su Internet prioritario de mayor capacidad, no un nivel educativo reducido, y cada escuela recibe hasta cinco terabytes de datos por mes. Para las escuelas rurales que pueden haber estado operando con datos móviles intermitentes o sin banda ancha, esa es una mejora categórica.

Según el anuncio de Starlink, las aplicaciones prácticas incluyen que los profesores creen planes de lecciones con recursos digitales y que los estudiantes se unan a clases en vivo en línea. La implementación se coordinará con la Secretaría de Educación junto con las autoridades provinciales y municipales, quienes identificarán y georreferenciarán cada institución antes de desplegar el equipo.

La logística para llegar a 6.000 escuelas (muchas de ellas en regiones remotas de la Patagonia, los Andes o el Chaco) es en sí misma una tarea importante. La principal ventaja de Internet satelital aquí es exactamente para lo que fue diseñado: lugares donde tender fibra o extender torres celulares es económicamente inviable.

El panorama más amplio de Starlink

Argentina no es la primera asociación gubernamental en educación de Starlink, pero la escala y la estructura financiera explícita la convierten en un modelo útil. Al dividir el costo (hardware y dos años de servicio de Starlink, instalación y tercer año del gobierno), el acuerdo mantiene la solicitud inicial manejable para un sector público con limitaciones de efectivo y al mismo tiempo asegura una relación de servicio de varios años.

Para SpaceX, acuerdos como este tienen un doble propósito: generan ingresos recurrentes a partir de contratos gubernamentales y amplían la base instalada en mercados donde las suscripciones de consumidores individuales son más difíciles de escalar. Una escuela que obtenga Starlink en 2026 se convertirá en un punto de referencia para todas las comunidades que la rodean.

La cuestión de la sostenibilidad (si las provincias realmente financiarán el cuarto año y los siguientes) será la verdadera prueba del modelo. Si lo hacen, Argentina se convierte en un caso de estudio. Si no lo hacen, 6.000 antenas se apagan y se reabre la brecha de conectividad. Aún faltan tres años para llegar a ese resultado, pero es una cifra que vale la pena observar.





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