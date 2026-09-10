BNamericas – Diputados en Argentina impulsan proyecto de ley para declarar r…

La comisión de minería de la Cámara de Diputados de Argentina acordó avanzar con un proyecto de ley para clasificar las tierras raras como minerales de primera categoría en el artículo 3 del Código de Minería y declararlas de interés nacional estratégico, con el fin de promover su desarrollo geológico en el país.

Se analizan al menos tres propuestas que buscan fortalecer la seguridad jurídica en torno a este grupo de elementos químicos -que incluye materiales como el terbio, disprosio, escandio e itrio, considerados minerales críticos para las industrias de imanes permanentes, vehículos eléctricos, energías limpias, electrónica, defensa, comunicaciones y tecnologías avanzadas.

Si bien hay acuerdo en que regulaciones específicas permitirían hacer un uso económico de las tierras raras en el país, no hubo consenso sobre la posibilidad de incluirlas dentro del sector minero que se aplica a proyectos que buscan adherirse al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las propuestas legislativas en debate.

El objetivo de incluirlos en el RIGI es enviar una señal concreta a los inversores para atraer capital para la exploración, producción y refinación de estos minerales.

El reciente alcance de la comisión minera aún no representa una decisión final, pero establece una base para continuar el diálogo.

Por el momento, el principal objetivo es reclasificar las tierras raras para acelerar los proyectos mineros, sin descartar aún una posible profundización del concepto de nacionalización.

El Código Minero argentino aún no contiene una referencia explícita a las tierras raras, por lo que el debate surgió cuando se cuestionó si debían considerarse minerales de primera o segunda categoría.

Los minerales de primera categoría en Argentina se refieren a minas metalíferas, como oro, plata, cobre, litio y uranio, o de combustibles sólidos, que pertenecen exclusivamente al Estado. Para explotarlos se requiere una concesión otorgada por la autoridad, mientras se mantiene la propiedad estatal.

Los minerales de segunda categoría, en cambio, se refieren a sustancias no metálicas de uso industrial, como la piedra caliza, la dolomita, el yeso, la bentonita, el caolín y la sal.

Potencial

El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) ha indicado que hay alrededor de 190.395 t de recursos de tierras raras identificados y un potencial de 3,3Mt aún por explorar.

La mineralización primaria de tierras raras se encuentra principalmente en las provincias de Salta, Jujuy, San Luis y Santiago del Estero. En el partido de Valle Fértil de San Juan existen pegmatitas con tierras raras, y habría concentraciones variables en las arcillas de Córdoba, San Luis y la zona de Barker, en la provincia de Buenos Aires.

Otros estudios indican el potencial de las cortezas de ferromanganeso con elementos de tierras raras en la plataforma continental argentina, lo que aumenta el atractivo de la exploración costa afuera.

En Argentina existen algunos proyectos de exploración de tierras raras, siendo el más avanzado el desarrollado por Litica Resources, filial de Pluspetrol, en un área de 320.000ha en el salar de Río Grande, en Salta. La empresa cuenta con un centro de investigación donde prueba métodos de extracción eficientes.

Argentina puede desempeñar un papel clave como proveedor de minerales críticos, aunque para ello “depende de su capacidad para impulsar nuevas habilidades, promover la investigación aplicada, acelerar la adopción de soluciones digitales y elevar los estándares de seguridad y sostenibilidad”, dijo Namrata Thapar, directora de metales y minerales del Grupo Banco Mundial, en entrevista con BNamericas.

Un marco legislativo minero sólido es otro paso hacia el logro del mismo objetivo.

(La versión original de este contenido fue escrita en español)