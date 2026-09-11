Los comentarios de Trump sobre las Islas Malvinas reflejan una relación fracturada entre Estados Unidos y el Reino Unido

lLa semana pasada, Donald Trump sugirió en una entrevista con el canal de televisión británico GB News que tal vez no ayudaría al Reino Unido si Argentina intentaba nuevamente apoderarse de las Islas Malvinas. Fue un nuevo mínimo para las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos.

La “relación especial” (frase de Winston Churchill) nunca fue perfecta, pero el Reino Unido ayudó a Estados Unidos en innumerables ocasiones, desde Corea hasta Irak y Afganistán. Estados Unidos también apoyó a menudo al Reino Unido, aunque no durante la crisis de Suez de 1956, pero el gobierno de Ronald Reagan brindó importante apoyo logístico y de inteligencia a Gran Bretaña durante la disputa por las Malvinas en 1982. Esa relación se está desvaneciendo rápidamente.

Trump, característicamente, giró la conversación hacia un agravio y su decepción por la renuencia inicial del Reino Unido a brindar apoyo a la guerra contra Irán lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

Esa desgana era bastante fácil de entender en ese momento, dado que la Casa Blanca se negó a consultar a los aliados de la OTAN mientras planeaba su ataque furtivo, y los objetivos de la guerra eran (y siguen siendo) imprecisos e inconsistentes.

Hay que añadir que la OTAN es una alianza defensiva, diseñada para resistir una invasión rusa desde el este, no para apoyar una invasión estadounidense desde el oeste, para arrebatar Groenlandia a un aliado de la OTAN. Además, la OTAN no tiene nada que hacer en Oriente Medio. Las palabras “Atlántico Norte” dentro de “Organización del Tratado del Atlántico Norte” dejan claro que la OTAN tiene que ver con Europa, reuniendo tropas norteamericanas (incluidas tanto canadienses como estadounidenses) en una estructura de defensa entrelazada con socios europeos.

Eso incluye aproximadamente 80.000 tropas estadounidenses estacionadas en Europa, un hecho estratégico de primer orden, que sugeriría una investigación cuidadosa de los comentarios sobre un aliado de la OTAN como el Reino Unido. De hecho, aproximadamente 10.000 de esas tropas tienen su base en el Reino Unido.

Envalentonado por los comentarios descuidados de Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei (fanático de Margaret Thatcher), pronunció un discurso ventoso sobre “los vientos del cambio”, diseñado para apuntalar su menguante popularidad, aproximadamente el 37% en julio. Insinuó que Estados Unidos respaldaría a Argentina si ésta renovara sus ambiciones territoriales y calificó al Reino Unido como una nación “en decadencia”.

Esos temblores se profundizaron a principios de esta semana, cuando el anuncio del Reino Unido de sanciones a los colonos israelíes desató una explosión predecible por parte de la administración Trump y las amenazas israelíes de reconocer la soberanía argentina en las Malvinas.

El Reino Unido sobrevivirá al discurso de Milei, que surgió de las quejas desenfocadas de Trump y de las mentiras surrealistas que reciben tanta atención pero aportan tan poco conocimiento. El estallido diplomático se desvanecerá, pero persistirán los recuerdos de las mal elegidas palabras de Trump y de la facilidad con la que decidió abandonar Gran Bretaña, nada menos que en la televisión británica.

También es otro claro recordatorio de cuán extraños son los temas de la aspiración democrática para el 47º presidente. Si Argentina se apoderara de las Malvinas, anularía el resultado de una elección muy democrática, el referéndum de 2013 en el que el 99,8% de los isleños optaron por permanecer conectados con el Reino Unido. Más del 90% votó; De 1.517 votos emitidos, la friolera de 1.513 fueron a favor de permanecer. Esa es la voz de la gente que habla.

Los presidentes demócratas nunca han tenido problemas para hablar de democracia. De manera similar, la mayoría de los presidentes republicanos han entendido este lenguaje. Nixon no estaba dotado de ese don, y George W. Bush se equivocó en muchas cosas (sobre todo en Irak), pero parecía decirlo en serio cuando hablaba de los anhelos de los pueblos de ser libres.

Ronald Reagan podía lograr poesía en ocasiones, cuando hablaba de quienes sufrían detrás de la Cortina de Hierro y en otras autocracias, y meditaba sobre cómo Estados Unidos históricamente había dado esperanza a los desposeídos del mundo. En su discurso de despedida de 1989, argumentó: “Ella sigue siendo un faro, todavía un imán para todos los que deben tener libertad, para todos los peregrinos de todos los lugares perdidos que se precipitan a través de la oscuridad hacia casa”.

Es imposible imaginar que estas palabras se pronuncien hoy desde la Oficina Oval, del mismo modo que sería difícil encontrar un presidente más alejado de los objetivos de una autodeterminación genuina.

En 1941, Churchill y Franklin D. Roosevelt articularon los valores compartidos entre el Reino Unido y los Estados Unidos en su famosa Carta del Atlántico, una declaración sobre su compromiso con la democracia, el libre comercio y la paz.

Un año después, emitieron una declaración de aniversario sobre sus objetivos y valores compartidos. Ofrece una lectura melancólica en un momento en que el lenguaje de los grandes ideales parece lamentablemente anticuado:

â€œCuando llegue la victoria, estaremos hombro con hombro tratando de alimentar los grandes ideales por los que luchamos. Es una batalla que vale la pena. Así será reconocido a lo largo de todas las épocas, incluso entre los pueblos desafortunados que hoy siguen a dioses falsos. Reafirmamos nuestros principios. Nos llevarán a un mundo más feliz”.