Impactante video muestra que una avioneta se estrella con el morro primero y el piloto sale vivo

Un video impactante muestra una avioneta estrellándose de morro en un campo en la zona rural de Argentina, y el piloto de alguna manera salió vivo.

El avión fumigador fue filmado deslizándose en el aire durante unos segundos el jueves antes de estrellarse contra un campo en Perdices, según el medio local La Gaceta.

Un video impactante muestra una avioneta estrellándose de morro en un campo en la zona rural de Argentina, y el piloto de alguna manera salió vivo. JamPress

El avión fumigador fue filmado deslizándose en el aire durante unos segundos el jueves antes de estrellarse contra un campo en Perdices, según el medio local La Gaceta. JamPress

La escena del accidente de una avioneta se muestra el viernes 11 de septiembre de 2026 en Perdices, provincia de Entre Ríos, Argentina. JamPress

El video viral muestra el avión desmoronándose mientras se desliza por el suelo.

Los bomberos voluntarios corrieron desde Ceibas, a unas 22 millas de distancia, y de alguna manera encontraron al piloto con vida.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, dijeron funcionarios al medio, aunque su estado no se conoció de inmediato.

El piloto, residente en Avellaneda, en el Gran Buenos Aires, fue el único herido.

El accidente pareció ser una falla mecánica, pero sigue bajo investigación, dijo el medio.