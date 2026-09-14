Boxing News: 14 de Septiembre: “Boxing Day” En Argentina » 14 de Septiembre 2026

Por Gabriel F. Cordero

Cada 14 de septiembre Argentina celebra el Día del Boxeador, fecha arraigada en uno de los episodios más memorables de la historia del deporte nacional: la pelea entre Luis Ángel Firpo y el estadounidense Jack Dempsey en el Polo Grounds de Nueva York el 14 de septiembre de 1923.

Esa noche, ante una multitudinaria multitud, el feroz boxeador argentino se convirtió en un héroe popular nacional. En el primer asalto, asestó un poderoso golpe que envió a Dempsey fuera del ring, un momento espectacular inmortalizado en la historia del deporte. Aunque Firpo finalmente fue derrotado por nocaut en el segundo asalto, la pelea Firpo-Dempsey es quizás la primera gran noticia deportiva argentina; además, Firpo fue el primer boxeador argentino en competir por una pelea por un campeonato mundial.

Since then, Argentine boxing has produced 65 world championsâ€”starting with Pascual PÃ©rez in November 1954 and including figures such as Carlos MonzÃ³n, VÃ­ctor GalÃ­ndez, Marcos Maidana, Omar NarvÃ¡ez, Sergio Palma, Marcela AcuÃ±a, Yessica Bopp, MÃ³nica Acosta, Alejandra Oliveras, Sergio MartÃ­nez, Nicolino Locche, and Santos Laciarâ€”yet only four (Carlos MonzÃ³n, Nicolino Locche, VÃ­ctor GalÃ­ndez, and Pascual PÃ©rez) have been inducted into the International Boxing Hall of Fame in Canastota, New York.

Hoy en día, el boxeo sigue siendo una presencia vibrante en Argentina, semana tras semana en todo el país, y día a día en los barrios y gimnasios frecuentados por personas de todas las edades que buscan un mejor camino y una mejor vida a través del deporte.