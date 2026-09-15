Argentina añadió 1,7 millones de nuevos pobres en 6 meses: esto es lo que dicen los economistas

El informe:

La consultora privada ExQuanti estima que la población pobre de Argentina creció de 13,4 millones de personas en el segundo semestre de 2025 a 15,1 millones en el primer semestre de 2026, un salto de 1,7 millones en seis meses. como informó por primera vez La Nación .

Las proyecciones privadas sitúan la tasa de pobreza entre el 29% y el 31,6%, muy por encima del 28,2% del semestre anterior, lo que marcaría lo que sería el primer aumento de seis meses desde que Javier Milei asumió el cargo.

La agencia nacional de estadísticas de Argentina, INDEC, publica las cifras oficiales de su encuesta de hogares el 24 de septiembre, mientras que el empleo formal en el sector privado se ha contraído por 13 meses consecutivos.

Un cambio que nadie vio venir

La pobreza en Argentina había estado cayendo casi sin interrupción durante la mayor parte de 2025. Esa tendencia se rompió en los últimos meses del año, y si las estimaciones privadas se mantienen, la primera mitad de 2026 marcaría el primer revés semestre tras semestre de la administración: la tasa oficial del 28,2% subiría a un rango de aproximadamente el 29% a poco más del 31%. according to El Economista. Medido desde el punto más bajo alcanzado a finales del año pasado y no semestre a semestre, el aumento acumulado sería aún más pronunciado: se estima que 2,9 millones de personas cruzarán la línea de pobreza.

Diferentes números, misma dirección

No hay dos economistas que se pongan de acuerdo sobre la cifra exacta, pero ninguno cuestiona hacia dónde se dirige la tendencia. Martín González Rozada, economista de la Universidad Torcuato Di Tella, cifra la tasa del semestre en 31,6%, la lectura más alta del grupo. En el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, Agustín Salvia ha sostenido que la pobreza “dejó de disminuir” Ya a finales de 2025, su instituto ha mantenido una lectura durante dos trimestres consecutivos. El investigador de Cedlas, Leopoldo Tornarolli, espera que la tasa suba “un par de puntos” respecto del semestre anterior, mientras que Jorge Colina, de Idesa, ofrece la estimación más conservadora del grupo, entre 29% y 30%. La diferencia existe porque cada grupo construye su propio modelo mensual para anticipar una cifra que el gobierno aún no ha publicado.

Los funcionarios no cuestionan el deterioro, pero lo consideran de corta duración. Lo vinculan a la presión monetaria y a los aumentos de precios que se acumularon después de las elecciones legislativas, un efecto que, según dicen, recién ahora se está filtrando a los precios al consumidor con un retraso. según informe de BAE Negocios. La posición de la administración es que su estrategia de superávit fiscal debería acelerar la desinflación en los próximos meses, deshaciendo gran parte del reciente pico.

El mercado laboral cuenta una historia menos tranquilizadora

Ese pronóstico optimista choca con un mercado laboral que sigue debilitándose. El empleo privado registrado se ha reducido durante 13 meses consecutivos, una métrica que normalmente indica presión sobre los ingresos de los hogares mucho antes de que aparezca en las encuestas de pobreza. Prensa Latina reported. Más de 354.000 puestos de trabajo registrados han desaparecido desde noviembre de 2023, y solo la manufactura y la construcción representan el 60% de esa disminución, según cifras compiladas por Cadena 3. Muchos de esos trabajadores han pasado a trabajar por cuenta propia o a empleos no registrados que no ofrecen ni la estabilidad ni la remuneración de un salario formal.

Más allá del aumento de este semestre hay un problema de más largo plazo: el ingreso medio de los hogares en Argentina sigue estando un 13% por debajo de donde estaba en el tercer trimestre de 2017. Esa brecha ayuda a explicar por qué, incluso cuando el gobierno pregona una inflación más lenta en otros frentes, una gran proporción de la población todavía no ha recuperado el poder adquisitivo que perdió durante casi una década.

Qué ver el 24 de septiembre

Todo lo anterior proviene de modelos privados, no de un recuento oficial. El INDEC publicará los resultados de su propia encuesta de hogares el 24 de septiembre, y esa cifra en última instancia confirmará –o reducirá– la verdadera magnitud del revés. Hasta entonces, el rango del 29% al 31,6% con el que están trabajando los economistas es la mejor aproximación disponible, con la salvedad de que todas las fuentes están de acuerdo en la dirección de la tendencia y sólo discrepan en su tamaño.