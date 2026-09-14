Port of Concepción del Uruguay begins log shipment to India

Con la llegada del barco codorniz africana al Port of ConcepciÃ³n del Uruguayubicado en el provincia de entre ríos, Argentinael proceso de carga de troncos de pino y eucalipto para la indio El mercado ha comenzado.

“Después de completarse la exportación de casi 20.000 toneladas de harina de soja a Dinamarca hace 15 días, ha comenzado un nuevo cargamento a granel de troncos de pino y eucalipto con destino a la India”, informó el Port of ConcepciÃ³n del Uruguay.

Marcos Di Giuseppe, presidente de la Autoridad Portuaria de Concepción del Uruguaydetalló que “se trata de un granelero que cargará cerca de 18.000 toneladas en Concepción del Uruguay y completará su carga en Ibicuy. Son actividades concretas que generan trabajo y movimiento para toda la cadena logística vinculada al puerto de nuestra ciudad”.

El ultramarino atracó el mediodía del sábado 12 de septiembre en los muelles 14, 15 y 16 del puerto uruguayo, iniciando las operaciones de carga una hora después, a cargo de Urcel Argentinaresponsable de la logística completa, desde los bosques de cultivo hasta las bodegas del buque, así como su comercialización con diferentes mercados internacionales.

“Cada buque que ingresa es una oportunidad para consolidar carga, demostrar que el puerto está preparado y seguir posicionando a Concepción del Uruguay como un polo logístico competitivo para Entre Ríos y la producción regional”, enfatizó Di Giuseppe.

La Codorniz Africana llegó desde Brasil, y se estima que luego de unos tres días de operaciones (las 24 horas del día), zarpará hacia el Puerto de Ibicuy, en el sur de Entre Ríos, para completar aproximadamente 30.000 toneladas con destino al Puerto de Kandla, en India.