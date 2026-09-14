MIRAR: Franco Colapinto le quita la bandera argentina al mariscal y la agita después de terminar séptimo en el Gran Premio de España 2026

&NuevaLínea; VER: Franco Colapinto le quita la bandera argentina al mariscal, Lo saluda tras terminar en séptima posición en el Gran Premio de España de 2026 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; rel=título “alternativo”=”oEmbed (XML)” tipo=”texto/xml+oembed” href=”https://sundayguardianlive.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fsundayguardianlive.com%2F deportes%2Fwatch-franco-colapinto-toma-la-bandera-argentina-de-marshal-la-agita-tras-p7-finalizar-en-el-gran-premio-de-espana-2026-f1-ultimas-noticias-283982%2F&;format=xml”/> &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; <!– el código del encabezado afp comienza aquí y no lo usa &#13; &#13; &#13; </p> <p>&#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &NuevaLínea; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &NuevaLínea; &#13; </p> <p>&#13; &#13; &#13; &#13; &#13; </p> <p> &NuevaLínea; </p></div> </div> <footer> <!-- post pagination --> <!-- review --> <div class="td-post-source-tags td-pb-padding-side"> <!-- source via --> <!-- tags --> </div> <div class="td-post-sharing-bottom td-pb-padding-side"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe title="bottomFacebookLike" frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.formosadeportiva.com.ar/argentina/38321/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; 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Comencé mi carrera en 2015 en Diario Formosa, cubriendo fútbol local y torneos juveniles. Con el tiempo, me especialicé en análisis táctico y entrevistas con deportistas profesionales. Mi meta es brindar cobertura deportiva precisa y atractiva para los aficionados.</div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <!-- meta --><span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Martina López"><meta itemprop="url" content="https://www.formosadeportiva.com.ar/author/martina-lopez/"></span><meta itemprop="datePublished" content="2026-09-14T23:00:13+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2026-09-14T23:00:13+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.formosadeportiva.com.ar/argentina/38321/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.formosadeportiva.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/Formosa-Deportiva-1-300x300.png"></span><meta itemprop="name" content="Formosa Deportiva"></span><meta itemprop="headline " content="MIRAR: Franco Colapinto le quita la bandera argentina al mariscal y la agita después de terminar séptimo en el Gran Premio de España 2026"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://sundayguardianlive.com/wp-content/uploads/2026/09/franco-colapinto-x.png"><meta itemprop="width" content="0"><meta itemprop="height" content="0"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <script>var block_tdi_3 = new tdBlock(); block_tdi_3.id = "tdi_3"; block_tdi_3.atts = 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data-img-url="https://dataportuaria.com/en/argentina/foreign-trade/port-of-concepcion-del-uruguay-begins-log-shipment-to-india/opengraph-image?8af5559266cb8e60" width="238" height="178" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/argentina/38290/" rel="bookmark" title="Port of Concepción del Uruguay begins log shipment to India">Port of Concepción del Uruguay begins log shipment to India</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts td-cpt-post"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/argentina/38257/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Boxing News: 14 de Septiembre: “Boxing Day” En Argentina » 14 de Septiembre 2026" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="Boxing News: 14 de Septiembre: “Boxing Day” En Argentina » 14 de Septiembre 2026" data-type="image_tag" data-img-url="https://fightnews.com/wp-content/uploads/Firpo.jpg" width="238" height="178" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/argentina/38257/" rel="bookmark" title="Boxing News: 14 de Septiembre: “Boxing Day” En Argentina » 14 de Septiembre 2026">Boxing News: 14 de Septiembre: “Boxing Day” En Argentina » 14 de Septiembre 2026</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts td-cpt-post"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/argentina/38210/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Mercado del Contorno en Argentina | Informe – IndexBox – Precios, tamaño, pronóstico y empresas" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="Mercado del Contorno en Argentina | Informe – IndexBox – Precios, tamaño, pronóstico y empresas" data-type="image_tag" data-img-url="https://www.indexbox.io/landing/img/reports/argentina-contour-market-analysis-forecast-size-trends-and-insights.webp?v=1789345730" width="238" height="178" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/argentina/38210/" rel="bookmark" title="Mercado del Contorno en Argentina | Informe – IndexBox – Precios, tamaño, pronóstico y empresas">Mercado del Contorno en Argentina | Informe – IndexBox – Precios, tamaño, pronóstico y empresas</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" aria-label="prev-page" id="prev-page-tdi_3" data-td_block_id="tdi_3"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" 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<div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2026-09-14T22:48:05+00:00" >14 septiembre، 2026</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_block_widget tdi_7 widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_7" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Todas las categorías</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/culture/">Cultura<span class="td-cat-no">1264</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/sport/">Deporte<span class="td-cat-no">1262</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/showbiz/">Espectáculos<span class="td-cat-no">1248</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/world/">Mundo<span class="td-cat-no">1243</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/news/">Noticias<span class="td-cat-no">1230</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/sport-competitions/">Deportes y Competencias.<span class="td-cat-no">1228</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/war/">Guerra<span class="td-cat-no">1169</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> </div> <!-- /.td-container --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-container td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container td-container-border "> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span8 td-sub-footer-menu"> <div class="td-pb-padding-side"> <div class="menu-footer-container"><ul id="menu-footer" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-22" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-22"><a rel="privacy-policy" href="https://www.formosadeportiva.com.ar/politica-de-privacidad-e-informacion-editorial/">Política de privacidad e información editorial</a></li> <li id="menu-item-23" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-23"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/contacto/">Contacto</a></li> <li id="menu-item-24" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-24"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/equipo-editorial-de-formosa-deportiva/">Equipo Editorial de Formosa Deportiva</a></li> <li id="menu-item-25" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-25"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sobre-nosotros/">Sobre Nosotros</a></li> </ul></div> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-sub-footer-copy"> <div class="td-pb-padding-side"> © https://www.formosadeportiva.com.ar/ 2023 - 2026 </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-container--> </div><!--close td-outer-wrap--> <script type="speculationrules"> {"prefetch":[{"source":"document","where":{"and":[{"href_matches":"/*"},{"not":{"href_matches":["/wp-*.php","/wp-admin/*","/wp-content/uploads/*","/wp-content/*","/wp-content/plugins/*","/wp-content/themes/Newsmag/*","/*\\?(.+)"]}},{"not":{"selector_matches":"a[rel~=\"nofollow\"]"}},{"not":{"selector_matches":".no-prefetch, .no-prefetch a"}}]},"eagerness":"conservative"}]} </script> <!-- Theme: Newsmag by tagDiv.com 2025 Version: 5.4.3.5 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6aa890492ca03 --> <script id="td-site-min-js" 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