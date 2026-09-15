Emile Breittmayer y Romain Delhez en la salida del Rally Mont-Blanc

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Los organizadores del Rally Mont-Blanc Morzine, 78º del nombre, han revelado con orgullo una lista de… 207 equipos anunciados en la salida de su moderna prueba. Si estarán todos los líderes franceses, lo mismo ocurrirá con dos tripulaciones belgas… ¡y un copiloto! Emile Breittmayer, todavía copilotado por Stéphane Prévot al volante del Skoda Fabia RS Rally2, descubrirá esta prueba que evidentemente concede un lugar privilegiado al conocimiento de las especiales. El principal objetivo del piloto de Breitt Racing: ¡acumular experiencia!

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Para Romain Delhez y Gérôme Bollette, el Mont-Blanc es una buena costumbre, desde que el dúo participó en él durante las tres últimas ediciones. Obviamente, competirá con el Porsche 992 Rally GT.

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Cabe destacar también la presencia de Louis Louka como copiloto de Thibault Maret (Citroën C3 Rally2).

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56 equipos están inscritos en VHC, donde encontraremos en el lado belga a Olivier Breittmayer y Pierre Sibille en BMW M3 E30 Gr.A, Angelo Desaeyer y Luis Peralta en Ford Sierra Cosworth, André Lausberg y Hélène Bourdon en Porsche 911, Johnny Delhez y Marc Sevrin en Ford Escort Mk2, pero también Etiennee Baugnée y Vincent. Duchesne en Ford Escort Mk1. En resumen, gente guapa en una semana… (Vincent Franssen / Foto Facebook Emile Breittmayer)