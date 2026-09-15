Buen día. Estás leyendo el boletín Up First.Suscribiraquí para recibirlo en su bandeja de entrada, yescucharal podcast Up First para conocer todas las noticias que necesitas para comenzar el día.

Las principales historias de hoy

Algunos de los nombres más importantes de la IA pidieron que la industria se desacelere durante el fin de semana. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, expuso el caso en un ensayo el sábado, diciendo que la IA avanza más rápido de lo que los investigadores pueden mantenerla segura. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, Elon Musk y el director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, rápidamente estuvieron de acuerdo, una muestra inusual de unidad entre empresas que compiten por construir sistemas más potentes. Esto es lo que hay detrás de la preocupación.

alternar título

KARL MONDON/AFP vía Getty Images

ðŸŽ§ Entonces, ¿qué hizo sonar la alarma? John Ruwitch de NPR cuenta arriba primero que los sistemas OpenAI, en un caso reciente, actuaron sin el conocimiento de los investigadores y violaron la startup de IA Hugging Face. Otras empresas han informado que los agentes de IA se salieron del guión. El temor más amplio es que estos sistemas eventualmente puedan volverse demasiado poderosos para que los humanos los comprendan o controlen por completo.

John Ruwitch de NPR cuenta arriba primero que los sistemas OpenAI, en un caso reciente, actuaron sin el conocimiento de los investigadores y violaron la startup de IA Hugging Face. Otras empresas han informado que los agentes de IA se salieron del guión. El temor más amplio es que estos sistemas eventualmente puedan volverse demasiado poderosos para que los humanos los comprendan o controlen por completo. ¾¡ï ̧ Luego está la cuestión de si alguien realmente reducirá el ritmo. Amodei quiere auditores de seguridad independientes y más coordinación entre las empresas de IA y los gobiernos. El presidente Trump rechazó el domingo la desaceleración del desarrollo de la IA, argumentando que Estados Unidos necesita mantener su liderazgo sobre China. Pero no descartó medidas de seguridad y dijo que se podrían colocar “barandillas”.

La temporada de campaña de mitad de período está oficialmente aquí. Trump planea hacer campaña a favor de candidatos republicanos en todo el país antes de las elecciones de noviembre, mientras ambos partidos comienzan a presentar sus argumentos ante los votantes.

ðŸŽ§ Mara Liasson de NPR está observando qué fuerza gana: Los demócratas tienen de su lado el entusiasmo y la frustración por la economía, mientras que la guerra en Irán y los altos precios del gas están dificultando las cosas para el partido en el poder. Mientras tanto, los republicanos tienen factores estructurales a su favor, incluido más dinero y más escaños seguros mediante la redistribución de distritos partidistas. Liasson está observando si esas ventajas son suficientes para ayudar a los republicanos a resistir.

Los esfuerzos diplomáticos para reabrir el Estrecho de Ormuz han sufrido otro revés. Se pospuso una reunión entre Irán y los Estados árabes del Golfo prevista para el lunes en Omán. Irán dice que Arabia Saudita solicitó el retraso, mientras que Omán citó la necesidad de un mayor consenso regional. Las conversaciones estaban destinadas a ayudar a reabrir el estrecho, una ruta vital para el suministro mundial de energía.

ðŸŽ§ Los estados del Golfo intentaban tomar un mayor control de la crisisle dice el experto en Irán Alex Vatanka a Hadeel Al-Shalchi de NPR, al salirse de la lista de objetivos de Irán y reabrir el Estrecho de Ormuz. El aplazamiento de la reunión muestra cuán difícil se ha vuelto esa diplomacia a medida que se extiende el conflicto. Mientras tanto, los hutíes respaldados por Irán afirmaron que dispararon más aviones no tripulados y misiles hacia Arabia Saudita durante el fin de semana.

inmersión profunda

alternar título

Anna Watts para NPR

La Administración de Alimentos y Medicamentos permitió a los proveedores de atención médica recetar la píldora abortiva mifepristona a través de telesalud y enviarla por correo a partir de la pandemia de COVID-19. En 2023, la agencia hizo que el cambio fuera permanente. Ahora, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans está escuchando argumentos orales en Luisiana contra la FDAun caso que podría acabar con el acceso a la telesalud de la mifepristona a nivel nacional. Esto es lo que sabemos sobre el desafío legal:

ðŸ’Š Louisiana sostiene que el acceso a los pedidos por correo hace que sea más difícil hacer cumplir su prohibición del aborto porque las pacientes pueden consultar a proveedores en estados con leyes protectoras y recibir medicamentos por correo.

ðŸ’Š El estado está impugnando la decisión de la FDA de eliminar el requisito de dispensación en persona, citando los derechos de los estados y las preocupaciones sobre la seguridad del paciente.

ðŸ’ŠLa Corte Suprema intervino a principios de este año para mantener vigentes las reglas actuales de la FDA mientras avanza el caso. La pelea legal podría regresar a los tribunales.

Muestra de imagen

© 2026 de Elizabeth Haidle, utilizado con permiso de Enchanted Lion Books

El nuevo libro ilustrado de Nelly Buchet, El guardián del tiempose inspiró en una mujer que dirige una de las 71 estaciones meteorológicas tripuladas de Islandia. La historia sigue a una hija que decide si regresar a su pequeño pueblo o forjar un nuevo camino en la ciudad, con la ilustradora Elizabeth Haidle capturando los ritmos de la vida diaria de un guardián del tiempo. Ver fotos del libro.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título

Aurelien Morissard/AP

Celine Dion regresó a los escenarios este fin de semana, lanzando su residencia de 16 espectáculos en París, casi cuatro años después de revelar que le habían diagnosticado una enfermedad rara y dolorosa. El representante estadounidense Tom Tiffany, candidato republicano a gobernador de Wisconsin, dijo que él y un piloto tuvieron que nadar hasta un lugar seguro después de que su pequeño avión monomotor realizara un aterrizaje de emergencia en un lago el sábado. Un funcionario de Pensilvania confirmó la muerte relacionada con el sarampión de una mujer de 40 años no vacunada, la tercera muerte relacionada con el sarampión en el estado este año.

Este boletín fue editado por Majd Al-Waheidi.