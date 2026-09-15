Juegos Sudamericanos: Argentina cierra la primera jornada con 11 medallas – Buenos Aires Herald

Los Juegos Sudamericanos 2026 comenzaron en la provincia de Santa Fe y con 658 atletas argentinos compitiendo en 59 de los 61 eventos, hay muchas medallas por ganar. La delegación argentina concluyó el primer día el domingo con un total de 11 medallas, incluidas tres de oro.

La primera medalla de oro de Argentina llegó con la punta de sable de Pascual Di Tella, quien se adjudicó la victoria en la prueba de sable individual masculino.

Di Tella, de 30 años, aseguró la victoria al vencer 15 a 12 en la final al venezolano Eliécer Romero, quien entraba como favorito en el puesto 39 del mundo (Di Tella está en el 74) y venía de lograr una medalla de bronce en los últimos Juegos Panamericanos.

A continuación fue el turno de las nadadoras Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke, que se alzaron con los máximos honores en los 100 metros pecho y 50 metros espalda femeninos, respectivamente.

Ceballos, cordobesa de 31 años, se llevó el oro en la final con un tiempo de 1:06:80, estableciendo un nuevo récord de los Juegos Sudamericanos a sólo 11 centésimas de su propio récord de 1:06:69 establecido en julio de 2023. La argentina Martina Barbeito se llevó la plata, mientras que el bronce fue para la venezolana Mercedes Toledo.

Mientras tanto, Dieleke, de 16 años, logró una inesperada victoria en los 50 m espalda, empatando al brasileño Etiene De Medeiros por el oro y estableciendo un nuevo récord del campeonato de 28:38. La argentina Andrea Berrino se llevó el bronce en el mismo evento.

Más medallas

Tres medallas de bronce adicionales llegaron en natación, con el equipo femenino de relevos 4×200 m estilo libre (Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán) y el equipo masculino de relevos 4×200 m estilo libre (Máximo Aguilar, Guido Buscaglia, Lucas Alba y Matías Chaillou) llevándose la medalla, al igual que Lucas Alba en los 800 m estilo libre masculino.

Mientras tanto, Juan Bacha en esgrima, el equipo masculino de gimnasia artística (Ivo Chiapponi, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Nahuel Pardo, Matías Coralizzi y Santiago Mayol) y Romina Imwinkelried en natación en aguas abiertas también se quedaron con el bronce.

Esto eleva el total de Argentina en el primer día a tres medallas de oro, una de plata y siete de bronce, colocando a la delegación anfitriona en el segundo lugar general con 11 medallas detrás de Brasil, que ocupa el primer lugar con 28 (14 de oro, 8 de plata y 6 de bronce).