Reseña de ‘Glaxo’: el drama de época de Benjamín Naishtat revisita la guerra sucia de Argentina en un drama de época que aún no ha llegado

En “Glaxo”, Benjamín Naishtat vuelve a considerar la historia de violencia patrocinada por el Estado en Argentina. El escritor y director exploró previamente el reinado de terror de la junta militar de 1974 a 1983 en el cómic negro “Rojo” de 2018; esta vez se remonta al reinado militar inmediatamente posterior a Perón en los años cincuenta. Adaptando la novela corta del mismo nombre de Hernán Ronsino, Naishtat desenreda la complicada estructura del libro, en el que la historia se cuenta desde cuatro puntos de vista diferentes en cuatro momentos diferentes y fuera de orden cronológico, para crear un drama (un poco) más simplificado sobre la amistad y la traición. (Como la voz en off de apertura anuncia sin rodeos: “Esta es una historia sobre la traición”.) A pesar de los generosos valores de producción y la dirección admirablemente flexible de Naishtat, esta adaptación nunca funciona del todo.

“Glaxo” comienza con una broma sobre su propia naturaleza potencialmente confusa. Es 1984 y dos viejos amigos están sentados en una sala de cine viendo “The Terminator”. “Esta película es demasiado difícil de seguir”, se queja uno, mientras el otro explica cómo John Connor tiene una misión del futuro para arreglar el pasado; “Glaxo” resulta ser un riff de la misma idea sobre una traición que no poder deshacer décadas después. A lo largo de tres años distintos filmados en tres proporciones de aspecto diferentes, poco a poco emerge claridad sobre la naturaleza precisa de esa traición.

1957: Ramón Folcada (Marcelo Subiotto), un oficial de policía fascista y un católico inquebrantable para quien ninguna tarea autoritaria es demasiado sucia, llega a la zona rural de Chivilcoy con su impresionante esposa, “La Negra” Miranda (Lali Espósito). Inmediatamente se convierte en una maravilla abiertamente contemplada por los hombres locales, quienes chismean que ella era una trabajadora sexual cuando Folcada la conoció. Entre los lugareños enamorados se encuentran cuatro chicos adolescentes; uno de ellos, Miguelito Barrios (Joaquín Bonadeo de joven, Manu Fanego de adulto), comienza un romance con ella mientras entrena los caballos de Folcada.

La situación es precaria, sobre todo porque Folcada es propenso a los celos y, dado su trabajo para el gobierno, tiene experiencia en matar con impunidad. Anteriormente un manso profesor de filosofía en “Puan” de Naishtat, aquí Subiotto se comporta con la amenazante seguridad en sí mismo de Robert De Niro en modo gángster. En la mejor escena de la película, se enfrenta a dos misioneros mormones, Clifton (Pablo Turturiello) y Mitch (Brunno Radaveli), que no tienen idea de con quién ni con qué se han topado; es un momento de nacionalismo beligerante con un agradable toque antiestadounidense. La película obtiene mucho humor de la atroz pronunciación en español de los visitantes, pero son más que un alivio cómico y su destino es parte del clímax de la película, que cambia la marcha de la nostalgia de época y la comedia esporádica e incómoda de los segmentos iniciales a lo abiertamente trágico.

Al volver a formar equipo con su director de fotografía de “Rojo”, Pedro Sotero, Naishtat recrea una pequeña ciudad de la Argentina de los años 50, así como también Buenos Aires, y lo logra con creces (mientras filma en Brasil, un lugar elegido por iniciativa del productor Rodrigo Teixeira). En general, “Glaxo” tiene un excedente de placeres de diseño de producción, incluido un salto de calcetines central donde los chicos espían por primera vez a La Miranda en 1957, pero carece de calidez erótica. Naishtat intenta darle a la película una carga romántica con una partitura de Shigeru Umebayashi, quien se apoya fuertemente en el florido histrionismo de su trabajo en “In the Mood for Love” para una partitura igualmente audaz, pero la música irradia una energía que la película en sí no puede igualar por mucho que arda Espósito. El hecho de que ella sea una mujer adulta que se acuesta con un adolescente apenas se registra como notable, y sus acoplamientos son casi cómicos.

Naishtat anteriormente ha ido viento en popa, lo que hace que la naturaleza poco potente de esta película sea una decepción. Después de sus dos primeros largometrajes, más orientados al cine artístico, “History of Fear” (2014) y “The Movement” (2015), Naishtat dio un viraje hacia el populismo con “Rojo”, una interpretación elegantemente segura y negramente cómica de la Argentina de los años 70. La continuación oculta, “Puan” (2023), examinó la entonces reciente crisis económica argentina desde dentro de los muros de la academia, proponiendo que preocupaciones filosóficas supuestamente arcanas podrían en realidad ser la formación política perfecta para afrontar el momento presente.

Tanto en “Rojo” como en “Puan”, este talentoso cineasta tomó medidas deliberadas para llegar al público fuera de la casa de arte y lo logró en un grado inusual sin comprometer su integridad artística. Del mismo modo, con “Glaxo”, Naishtat partió de una fuente difícil y trató de hacerlo más amigable para el público, pero falta una escalada de tensión. El libro juega un complicado juego de retención narrativa, revelando sólo quién traicionó a quién en la última frase. Naishtat está menos interesado en esta forma de juego, desenredando la narrativa y aligerando el tono considerablemente, pero eliminando cualquier sensación de que hay cada vez más en juego en el proceso. Es una pena que los resultados no cuajen, porque el interés de Naishtat en adaptar un trasfondo esotérico formalista al cine populista es una rareza en el mundo del cine de festivales y un instinto que debe fomentarse. A pesar de haber fallado parcialmente en su quinto largometraje, sigue siendo un talento formidable al que hay que prestar atención.

Grado: B-

“Glaxo” se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2026. Actualmente busca distribución en Estados Unidos.