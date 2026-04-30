Cada 29 de abrilEn Argentina se celebra el Día del Animal, fecha que se diferencia de la conmemoración internacional —que se realiza el 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís— por su profunda Importancia histórica y activismo local..

En nuestro país, este día se rinde homenaje a Ignacio Lucas AlbarracÃ­npionero en la lucha por los derechos de los animales y figura clave en la legislación nacional.

Ignacio Lucas AlbarracÃ­n: the promoter of animal defense

La elección de esta fecha no es casual; conmemora la muerte de AlbarracÃ­nquien fue un destacado abogado cordobés y presidente del Sociedad Argentina de Protección a los Animales. Su legado fue fundamental para:

Impulsando leyes pioneras: Fue el principal impulsor de la Ley Nacional de Protección Animal N° 2.786 promulgada en 1891, marcando un hito jurídico sin precedentes en la Argentina.

Fomentar la conciencia: Dedicó su vida a combatir los abusos y sentar las bases del respeto hacia todas las especies.

Un fenómeno de interés público

El interés social por esta fecha es altamente estacional. De acuerdo a Tendencias de Google datos, la búsqueda de “dia de los animalesâ€ muestra un patrón claro: un aumento progresivo durante los días previos al 29 de abril, alcanzando un pico de consultas en la fecha misma.

Este comportamiento demuestra cómo la sociedad argentina reactiva anualmente su compromiso con propiedad responsableeducación y apoyo a refugios de animales.

Objetivo de la conmemoración

Más allá de rendir homenaje a su fundador, la celebración pretende:

Crear conciencia sobre el valor de la vida animal y el rechazo a cualquier forma de maltrato.

Promover la propiedad responsable y el respeto por el vínculo humano-animal.

Movilizar a la comunidad a través de proyectos educativos en colegios y campañas de ayuda a organizaciones de rescate.

Hoy, 29 de abril es una oportunidad clave para reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia bienestar animalreafirmando los valores de protección y ética que Albarracín defendió hace más de un siglo.