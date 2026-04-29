Etcheverry, nuevo argentino mejor clasificado, Cerúndolo queda eliminado del Madrid Open – Buenos Aires Herald

Tomás Etcheverry (N° 29 del mundo) será el argentino mejor clasificado en el ranking ATP del circuito profesional masculino de tenis al final de la semana. El jugador de 26 años de La Plata, provincia de Buenos Aires, superará a su compatriota Francisco Cerúndolo luego de que este fuera eliminado de la cuarta ronda del Abierto de Madrid el martes.

Cerúndolo, que era el argentino mejor clasificado desde mayo de 2025, cayó ante el belga Alexander Blockx por 7-6 (8), 6-2.

En el sistema de ranking ATP, los jugadores ganan o pierden puntos dependiendo de si mejoran su desempeño en el torneo del año anterior (o uno jugado la misma semana del calendario) o no.

Cerúndolo tuvo que defender los 400 puntos que había conseguido en el torneo de 2025, cuando alcanzó las semifinales. Después de caer ante Blockx, el joven de 27 años perderá 300 de esos puntos, suficientes para verlo caer al puesto 27 en el ranking.

En el lado opuesto del balancín está Etcheverry, quien, pese a caer en la misma ronda ante el francés Arthur Fils (25), igualó su mejor semana de su historia en un torneo ATP Masters 1000.

El resultado le permitió ascender en la clasificación hasta su mejor posición histórica: el puesto 26, suficiente para superar a Cerúndolo.

La brecha entre los dos podría ampliarse pronto, ya que ambos competirán en el Abierto de Italia, donde Etcheverry cayó en la primera ronda el año pasado, mientras que Cerúndolo llegó a la cuarta ronda.

Un torneo sólido para Solana Sierra

El Open de Madrid también fue un buen comienzo para Solana Sierra, la número 1 argentina del circuito femenino, que cerró su mejor participación histórica en un torneo de nivel WTA 1000.

La joven de 21 años llegó a España como número 88 del mundo y partirá habiendo subido 17 posiciones hasta el puesto 71 en el WTA Tour.

Venció a la ucraniana Dayana Yastremska (No. 49) por 7-6, 7-6 en la primera ronda; la polaca Magdalena Frech (38) por 6-2, 6-4; y la turca Zeynep SÃ¶nmez (67) por 0-6, 6-2, 6-3 antes de caer ante la ex No. 1 del mundo checa Karolina Pliskova (194) por 6-4, 6-3.

Sierra podría escalar aún más con una sólida actuación en el próximo Abierto de Italia, ya que tiene muy pocos puntos que defender hasta después de Roland Garros en mayo.