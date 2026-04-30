Oliva y Rollheiser brillan en el empate 1-1 de Santos en Argentina

Santos empató 1-1 en San Lorenzo de Buenos Aires en la Copa Sul-Americana, con Christian Oliva y Rollheiser como destacados. Neymar tuvo una noche decente, mientras Willian Arão tuvo problemas.

Según el Diario Do Peixe, el portero Gabriel Brazão hizo dos grandes paradas en los primeros 15 minutos, pero el esfuerzo que le venció se consideró salvable, con una puntuación de 5,5. Mayke soportó una primera parte inestable, apretó tras el descanso, 5,0.

Willian Arão cedió la posesión dos veces, un lapsus rescatado por Brazão, el otro resultando en gol, 4.0. Cuca se apresuró a retirar a Arão en el descanso, pero se equivocó al dar salida a Mayke y al retrasar el cambio, 6,5.

Rollheiser inició la jugada y dio la asistencia para el gol de Santos, ganando 7.0, aunque se desvaneció después del descanso. Gabigol fue clínico y aprovechó su única oportunidad para 6.0. Neymar enlazó juego y participó con regularidad, 6,5.

Oliva realizó una exhibición imponente, efectiva fuera de posesión y provocando un contraataque vital, 7.0. Lucas Veríssimo y Luan Peres obtuvieron 5,5, y Escobar 5,0. João Schmidt endureció el mediocampo, 5,5, mientras Gabriel Bontempo estuvo ocupado sin ser decisivo, 6,0.