De los caballos al empleo: cómo la Escuela Argentina de Polo está transformando el Parque Camet de Mar del Plata en un motor económico | El Heraldo del Ritz

En el cinturón verde del norte de la ciudad costera, donde los pinos y los campos abiertos definen el paisaje del Parque Camet, se está produciendo una transformación silenciosa. Lo que alguna vez fue un enclave deportivo tradicional se está convirtiendo cada vez más en un motor económico local, impulsado no por el turismo de masas o la industria, sino por los caballos, las lecciones y una nueva generación de entusiastas del polo.

En el centro de este cambio está la asociación entre la Escuela Argentina de Polo y el histórico Mar del Plata Polo Club, una institución fundada hace casi un siglo y considerada durante mucho tiempo una piedra angular del polo en la costa atlántica de Argentina.

Del deporte de élite al ecosistema local

Tradicionalmente asociado con la élite rural de Argentina, el polo en Mar del Plata está atravesando un proceso de “democratización”. La Escuela Argentina de Polo se ha posicionado como un punto de entrada para principiantes, turistas y ciclistas aficionados, ofreciendo lecciones estructuradas, programas de entrenamiento y experiencias de inmersión.

Pero más allá del deporte, estos programas están remodelando silenciosamente la economía local.

Cada nuevo estudiante representa más de una lección reservada. Generan demanda de instructores, entrenadores de caballos, mozos de cuadra, veterinarios y personal de mantenimiento. La infraestructura necesaria (establos, campos, equipos y logística) crea una red de empleo que se extiende mucho más allá del campo.

“El modelo no se trata sólo de enseñar polo”, dice un instructor de polo local. “Se trata de crear un ecosistema a su alrededor”.

Cabalgatas y turismo vivencial

Uno de los impulsores más importantes de este crecimiento es el turismo experiencial. A través de paseos a caballo guiados y experiencias de “día de polo”, la escuela ha llegado a un público más amplio: visitantes que buscan la auténtica cultura argentina.

Según listados de turismo, la escuela ofrece lecciones de polo combinadas con experiencias a caballo en un entorno natural, lo que atrae a viajeros que quizás nunca antes hayan considerado este deporte.

Estas cabalgatas, que a menudo se desarrollan en los senderos boscosos y los paisajes abiertos del Parque Camet, requieren guías, equipos de cuidado de caballos, coordinación logística y servicios de hospitalidad. De hecho, cada viaje se convierte en una microempresa.

Para el vecindario circundante, esto significa una actividad constante más allá del pico tradicional del verano. A diferencia del turismo de playa estacional, el entrenamiento de polo y las experiencias ecuestres se extienden hasta las temporadas intermedias, estabilizando los flujos de ingresos.

Revitalizando la identidad deportiva del Parque Camet

El impacto también es espacial. El Parque Camet, históricamente un espacio verde recreativo, se está redefiniendo como un centro ecuestre y deportivo de usos múltiples.

El Mar del Plata Polo Club, con sus campos y establos, ha adoptado un modelo más abierto: organiza torneos, lecciones y eventos públicos que invitan a una participación comunitaria más amplia.

Eventos como la Superliga y las copas locales reúnen a jugadores, espectadores, vendedores y proveedores de servicios, convirtiendo los días de partido en oportunidades económicas. Los camiones de comida, los proveedores de equipos y el personal de eventos se vuelven parte de la economía impulsada por el polo.

Este cambio refleja una estrategia deliberada: abrir el mundo tradicionalmente cerrado del polo a un público más amplio y al mismo tiempo anclarlo en el desarrollo local.

Creación de empleo más allá de lo obvio

El impacto en el empleo se extiende a múltiples niveles:

Empleos directos : instructores, jinetes, entrenadores de caballos

: instructores, jinetes, entrenadores de caballos Roles de apoyo : trabajadores de cuadras, herradores, veterinarios

: trabajadores de cuadras, herradores, veterinarios Servicios turísticos : guías, coordinadores, personal de hostelería.

: guías, coordinadores, personal de hostelería. Economía de eventos: organizadores, vendedores, medios de comunicación, transporte

Fundamentalmente, muchos de estos roles son accesibles sin tener experiencia en el polo de élite. A medida que el deporte se vuelve más estructurado y educativo, crea puntos de entrada para que los trabajadores locales desarrollen habilidades y carreras.

Un modelo de desarrollo regional del polo

La Escuela Argentina de Polo se fundó con una misión clara: expandir el polo más allá de sus bastiones tradicionales como Palermo o Pilar y establecer un nuevo centro en la costa atlántica.

En Mar del Plata, esa visión se está materializando, no sólo en términos deportivos, sino como un modelo de desarrollo localizado donde se cruzan el deporte, el turismo y el empleo.

El resultado es una transformación sutil pero significativa. Lo que alguna vez fue una actividad deportiva de nicho ahora contribuye a la identidad y la economía de todo un vecindario.

Mirando hacia adelante

A medida que más visitantes internacionales buscan viajes auténticos y basados ​​en experiencias, y mientras Argentina continúa posicionándose como la capital mundial del polo, es probable que crezca el papel de los centros regionales como el Parque Camet.

En Mar del Plata, la ecuación es simple pero poderosa:

más lecciones â†’ más caballos â†’ más trabajos â†’ más comunidad.

Y con el silencioso ritmo de los cascos sobre la hierba, está tomando forma un nuevo tipo de desarrollo local.