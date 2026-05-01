La reducción de la oferta de Argentina y Chile impulsa los precios de la pera en la recta final de la temporada

La temporada de pera argentina entra en su recta final, con un comportamiento del mercado caracterizado por la variabilidad de la producción y la estabilidad de la demanda. Hernán Pestrin, director ejecutivo de Patagonia Infinit, dijo que la variedad Williams sigue siendo el principal motor de exportación de la compañía, siendo Brasil un destino clave.

© Patagonia Infinita

“Las peras son nuestro principal cultivo de exportación, especialmente la variedad Williams, cuya ventana de ventas va desde enero o febrero hasta mayo o principios de junio. Este año, sin embargo, tendremos que terminar la temporada antes porque la fruta está empezando a madurar más rápido”, afirma Pestrin.

El comportamiento del mercado ha seguido su patrón típico, aunque con algunas diferencias sutiles. “En enero, los precios eran muy altos debido a la oferta limitada. Luego bajaron. Ahora, cuando termina la temporada, están subiendo de nuevo debido a la menor disponibilidad”, afirmó. La disminución de la producción en Argentina y Chile ha contribuido al aumento de los precios.

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Brasil continúa consolidando su posición como principal destino de las peras argentinas. “Es un mercado enorme, con una cultura de consumo muy fuerte para nuestras peras y unos estándares de calidad cada vez más altos”, afirma Pestrin. La proximidad logística, con tiempos de tránsito de aproximadamente siete días, también juega a favor de los exportadores argentinos.

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Según Patagonia Infinit, “el clima del norte de la Patagonia es ideal para la producción de pera, con un amplio rango de temperaturas y suficiente disponibilidad de agua”. Esto, sumado a una tradición productiva de más de tres generaciones, permite a la empresa ofrecer “un suministro constante que el mercado brasileño valora mucho”.

Sin embargo, aún quedan desafíos importantes. El clima sigue siendo un factor clave que afecta tanto a la calidad como al volumen. Además, persisten problemas logísticos y poscosecha. “Coordinar la cosecha, el enfriamiento y el envasado es un gran desafío cada año”, afirmó el director general.

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La situación de las manzanas es diferente. El clima, especialmente el granizo, ha reducido la calidad de exportación, por lo que la mayoría de las manzanas se venden en el país. “Mantenemos un alto estándar de calidad, por lo que las exportaciones de manzanas serán muy limitadas este año”, afirmó.

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De cara al futuro, la estrategia de la empresa se centra en la consolidación regional. “Nuestro enfoque está en América Latina, especialmente Brasil, pero también incluye mercados como Perú, Ecuador y Costa Rica”, dijo Pestrin. La compañía no excluye operaciones concretas en otras localizaciones, como Rusia o Estados Unidos, pero su principal prioridad sigue siendo reforzar su presencia en la región.

“La clave es incorporar tecnología, mejorar procesos y seguir siendo confiables para nuestros clientes sin perder nuestras raíces como productores”, concluyó.

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Hernán Pestrín

Patagonia Infinita

Argentina

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Correo electrónico: [emailÂ protected]

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