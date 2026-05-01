Trump levanta los aranceles al whisky escocés en un guiño al rey Carlos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que levantaría los aranceles sobre el whisky del Reino Unido, en un gesto hacia el rey Carlos III y la reina Camilla después de su visita de estado real.

El dúo real abandonó Estados Unidos el jueves después de una visita de estado de cuatro días destinada a celebrar el 250 aniversario de la independencia de la ex colonia británica. El viaje tenía como objetivo reparar las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido, tensas por la negativa de los aliados europeos a unirse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Nota: whisky, la llamada agua de vida, es la grafía preferida para esta bebida en Escocia, también conocida como whisky escocés. El whisky con “e” se utiliza para la bebida cuando se elabora en Irlanda y es el término preferido para el whisky estadounidense.

¿Qué dijo Trump sobre poner fin al arancel al whisky?

“¡El Rey y la Reina me obligaron a hacer algo que nadie más podía hacer, sin apenas preguntar!” Trump dijo en una publicación en Truth Social.

“Los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos” Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Habló de la relación de la industria escocesa con los fabricantes de bourbon en Estados Unidos. La mayoría de los productores de whisky escocés obtienen sus barricas de EE. UU. para envejecer su whisky.

“La gente quería hacer esto desde hace mucho tiempo, ya que había un gran comercio entre países, especialmente en lo que tenía que ver con los barriles de madera utilizados”, dijo, añadiendo que la eliminación de aranceles era en “honor del Rey y la Reina del Reino Unido, que acaban de abandonar la Casa Blanca”.

Los gobiernos de Escocia y el Reino Unido habían estado presionando a la administración Trump para que pusiera fin a los aranceles a la industria de su mayor mercado.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo más tarde en una declaración que Estados Unidos daría “acceso arancelario preferencial al whisky producido en el Reino Unido”. La administración no respondió de inmediato a las preguntas sobre si eso significaba eliminar los aranceles o reducirlos.

En 2025, la administración Trump alcanzó un marco comercial que imponía un impuesto del 10% a la mayoría de los bienes importados de Gran Bretaña. Escocia es parte del Reino Unido.

Londres y Edimburgo acogen con satisfacción la decisión

Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que “Carlos “envía su sincero agradecimiento” por la decisión.

“Su Majestad brindará un trago a la consideración y generosa hospitalidad del Presidente cuando abandone los EE. UU. después de una visita de estado muy agradable para ambas majestades en este año especial de aniversario”, dijo el portavoz.

Un ‘trago’ de whisky es el nombre de un pequeño trago de whisky Imagen: Avalon/Photoshot/Picture Alliance

El rey Carlos y la reina Camilla llegaron a las Bermudas el jueves para su primera visita a un territorio británico de ultramar como soberanos.

El Primer Ministro de Escocia, John Swinney, elogió la decisión y la calificó de “tremenda noticia para Escocia”. Anteriormente había visitado la Casa Blanca para presionar al presidente estadounidense sobre el asunto.

“Los empleos de la gente estaban en juego. La economía escocesa perdía millones de libras cada mes”, afirmó.

Swinney dijo que el “trabajo duro” había dado sus frutos y que estaba “agradecido” al rey por el “papel clave que desempeñó en este tremendo éxito”. También agradeció al presidente Trump “por escuchar y actuar para levantar los aranceles”.

El ministro de Comercio británico, Peter Kyle, también celebró la medida.

“Esta es una gran noticia para nuestra industria del whisky escocés, que representa casi mil millones de libras esterlinas en exportaciones y sustenta miles de puestos de trabajo en todo el Reino Unido”, afirmó Kyle.

De gira por Escocia con el vicario del whisky Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Alex Berry