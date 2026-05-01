Jason Derulo Testifica que el Guitarrista No Creó Absolutamente Nada en Savage Love

Jason Derulo se presentó en el estrado de un tribunal federal en el centro de Los Ángeles el jueves y negó las afirmaciones de que dejó de pagar al guitarrista y productor Matthew Spatola por créditos de escritura y regalías en su éxito número uno “Savage Love”.

“El Sr. Spatola no creó nada en ‘Savage Love'”, dijo Derulo, asegurando que contrató a Spatola solo como músico de sesión para dos sesiones de tres horas en abril de 2020. En ese momento, Derulo dijo que estaba desarrollando la pista basada en la melodía viral “Laxed – Siren Beat” del artista neozelandés Jawsh 685, que se había disparado en las redes sociales y había provocado una locura internacional de baile al principio de la pandemia.

A pesar de que Spatola testificó anteriormente en el juicio que Derulo lo llamó antes de la sesión de grabación y específicamente lo invitó a venir a “crear” juntos una nueva versión de la canción, Derulo testificó que eso nunca sucedió. El cantante le dijo al jurado que nunca había conocido a Spatola antes de trabajar juntos en abril de 2020, y si hubiera querido coescribir algo con otro artista durante esas sesiones, habría elegido a alguien que ya conocía.

“Si no conozco al productor y nunca he escuchado sus ritmos, ¿por qué les pediría que vinieran a producir una canción conmigo? No tiene sentido alguno. No le pediría a alguien que viniera a crear conmigo cuando no tengo conocimiento previo de lo que han creado”, dijo en el estrado.

Derulo admitió que Spatola “tocó una hermosa guitarra y bajo”, pero testificó que el único trabajo de Spatola en “Savage Love” era hacer exactamente lo que Derulo le indicara. Dijo que la canción ya había “capturado al mundo” y que no quería cambiarla.

“Quería que se sintiera como una verdadera pieza de música sin menospreciar lo que hizo Jawsh”, dijo. “No podía cantar directamente sobre el trabajo de Jawsh porque había un saxofón tocando la melodía que planeaba cantar. Necesitaba crear una nueva base que se sintiera un poco más elevada, un poco más costosa”.

Durante las declaraciones de apertura de la semana pasada, el abogado de Spatola se burló de la afirmación de Derulo de que dictó las líneas de guitarra y bajo que quería a Spatola durante las dos sesiones.

“Dijo que cantaba las partes de guitarra a Mr. Spatola. Dijo que cantaba la línea de bajo que quería que tocara. Pero gran parte del problema para el Sr. Derulo es que no se puede cantar un acorde de guitarra. La guitarra tiene seis cuerdas, y una voz solo puede cantar una nota a la vez”, dijo Thomas Werge, abogado de Spatola, ante el panel de cuatro mujeres y cinco hombres.

Werge dijo que Spatola escribió una sección clave de preestribillo y ayudó a crear la base instrumental superpuesta en el pegajoso ritmo de “Laxed”, llevándolo a otro nivel. Spatola fue pagado con $2,000 pero nunca renunció a sus derechos de crédito de escritura o regalías, afirmó el abogado.

En una declaración inicial contrapuesta, el abogado de Derulo argumentó que el cantante desarrolló la canción durante aproximadamente 60 horas de sesiones, en comparación con las seis horas de trabajo de Spatola. Dijo que Jawsh 685 fue la principal fuerza creativa de la canción, recibiendo la mitad de la participación de publicación, mientras que el resto se dividió entre Derulo y sus otros colaboradores.

Spatola, quien testificó como primer testigo, describió su trayectoria como guitarrista de larga data que se trasladó al trabajo de producción. Está buscando una declaración de que es coautor de “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” y tiene derecho a una parte del crédito y las regalías. Si el jurado falla a su favor, una segunda fase del caso determinaría los daños financieros.

Derulo está programado para regresar al estrado el viernes. Se espera que su contrainterrogatorio por el equipo legal de Spatola tenga lugar el martes, después de que Derulo asista al Met Gala en Nueva York el lunes por la noche.