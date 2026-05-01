Los republicanos de Florida cortan y dividen los distritos congresistas.

En Tallahassee, Florida: Con la caída de las cifras de encuestas del presidente Donald Trump, los demócratas de Florida esperaban que este año fuera una oportunidad para ganar terreno en el estado.

Pero ahora están viendo la posibilidad de perder hasta cuatro escaños en la Cámara de Representantes de los EE. UU. en las próximas elecciones intermedias debido a un nuevo mapa electoral aprobado esta semana por la legislatura controlada por los republicanos.

El gobernador Ron DeSantis dijo que la redistribución reflejará el crecimiento de la población y las inclinaciones políticas de Florida. Los demócratas lo calificaron como un intento de poder por parte de Trump, quien ha estado instando a los republicanos a redescribir mapas en todo el país.

Los cambios utilizan tanto el “empaquetamiento” como la “fragmentación”, principales herramientas del amañamiento electoral. El empaquetamiento implica concentrar a los votantes con ideas afines en menos distritos, o en un solo distrito, para minimizar su impacto general en múltiples distritos. La fragmentación implica distribuir a los votantes con ideas afines en más distritos, lo que hace más difícil para ellos influir en la elección de cualquier distrito en particular.

Bajo las nuevas líneas, hay 24 distritos donde Trump ganó en 2024 por dos dígitos, según analistas de ambos partidos. Si los republicanos ganan todos, sería una ganancia de cuatro escaños.

A pesar de que casi con toda seguridad habrá desafíos legales al mapa, aquí hay un vistazo a cómo las nuevas fronteras afectan a los distritos controlados actualmente por los demócratas en Florida.

(Nota de Contexto: Añadir contexto aquí sobre el impacto del nuevo mapa en los distritos demócratas de Florida)

Pinellas y Hillsborough eran, hace no mucho tiempo, considerados como dos de los condados flotantes más poblados en la política de EE. UU. Los votantes en y alrededor de Tampa y St. Petersburg sirvieron como indicador en las contiendas presidenciales.

Actualmente, el área metropolitana central está dividida entre el distrito de tendencia derechista representado por la congresista republicana Anna Paulina Luna y el distrito de tendencia izquierdista representado por la congresista demócrata Kathy Castor. El nuevo mapa divide eso en tres distritos, todos inclinados hacia el lado republicano, y el escaño de Castor ahora incluye áreas rurales más conservadoras.

Ella calificó los nuevos diseños de “flagrantemente ilegales” debido a la prohibición constitucional estatal de Florida sobre el amañamiento partidista. Pero dijo, “No importa cómo se dibujen los nuevos distritos, seguiré luchando por las familias de la bahía de Tampa”.

(Nota de Fact Check: Verificar si esta información es correcta y precisa antes de publicarla en un artículo de noticias).

Luna, un objetivo principal de los demócratas en noviembre, ganó más distritos con tendencia republicana, pero los demócratas en Washington dijeron que aún podrían ganar el escaño dada la baja popularidad de Trump.

(Nota de Fact Check: Revisar la precisión de esta afirmación antes de publicarla en un artículo de noticias).

Ahora, el núcleo metropolitano de Orlando se convertirá en un solo distrito que casi con seguridad será demócrata. Mientras tanto, otras partes de Orlando formarán parte de un distrito separado que es más extenso y más republicano.

(Nota de Contexto: Agregar contexto sobre la reacción de los legisladores locales y los votantes a estos cambios en Orlando).

Frost criticó el diseño por unir a los residentes de la ciudad con votantes que viven a dos horas en coche. “Así de duro tuvieron que trabajar los cartógrafos de DeSantis para diluir el impacto de los votantes en el condado de Orange y hacer de este distrito uno rojo”, dijo en redes sociales.

(Nota de Fact Check: Verificar si hubo críticas adicionales de otros legisladores locales sobre el nuevo mapa de Orlando).