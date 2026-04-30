Trabajadores argentinos conmemoran el Primero de Mayo con protestas por la reforma laboral de Milei

BUENOS AIRES, Argentina – Los trabajadores argentinos protestaron en la capital de Buenos Aires el jueves, mientras las manifestaciones anuales del Primero de Mayo en la nación sudamericana coincidieron con una ira latente por la reciente reforma de las protecciones laborales de larga data del presidente Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT), el grupo sindical más grande de Argentina, convocó la marcha para “defender el empleo decente” contra los cambios de Milei al código laboral, que desde 1974 había garantizado protecciones y derechos generosos para los trabajadores argentinos pero también implicaba altos costos comerciales que ahuyentaban a los inversores extranjeros.

Durante décadas, los presidentes anteriores intentaron liberalizar el mercado laboral, pero fracasaron ante la feroz resistencia de los poderosos sindicatos argentinos. A pesar de semanas de protestas y una huelga nacional, Milei impulsó el paquete de legislación laboral en febrero en una importante victoria para su agenda de libre mercado.

Los opositores de Milei se aferran a un proceso de apelación que cuestiona la constitucionalidad de la ley. Los líderes sindicales planean presentar una nueva petición después de que un tribunal anuló la semana pasada una orden judicial que había suspendido la implementación de la ley a petición de ellos. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema.

La reforma laboral ha tocado una fibra sensible en una nación donde los sindicatos de trabajadores ayudaron a fundar el movimiento peronista de izquierda que dominó la política aquí desde la década de 1940. También se produce cuando el impulso emblemático de Milei para eliminar la inflación se ha estancado y el desempleo ha aumentado.

“El descontento social se siente en todas partes, y no sólo por la caída del consumo”, dijo a la radio local Jorge Solá, uno de los líderes de la CGT, antes de la marcha del jueves. “Se debe a las deudas familiares, la pérdida de empleos y a peores condiciones laborales que las que teníamos antes”.

Según la nueva ley, las empresas ahora pueden aumentar la jornada laboral de ocho a 12 horas, ampliar los períodos de prueba de los empleados y despedir a los trabajadores más fácilmente.

La legislación también restringe el derecho de huelga de los trabajadores y limita la discreción de los tribunales sobre las indemnizaciones por despido, lo que, según los críticos, atrapó durante mucho tiempo a los empleadores en costosas demandas y desalentó la contratación formal. Casi la mitad de los argentinos trabajan fuera de los libros.