UFC: Loneer Kavanagh sobre Jon Jones amando sus patadas y cómo su aterradora madre asiática lo moldeó.

Lone’er Kavanagh tenía alrededor de seis años cuando recibió una llamada de su madre que cambiaría su vida por completo. Kavanagh, que creció en el sudoeste de Londres, tuvo que hacer una pausa en su clase de gimnasia para contestar el teléfono. Ella le dijo que su padre había sufrido un ataque al corazón ese día, estaba gravemente enfermo en el hospital y que tenía que ir a verlo con urgencia. Para cuando Kavanagh llegó al hospital, su padre ya había fallecido. “Fue difícil porque hablé con él por teléfono antes de ir a trabajar esa mañana”, dijo Kavanagh a BBC Sport. “No tener una figura paterna es difícil mientras creces, por eso tengo tanto respeto por mi mamá porque tiene que desempeñar ambos roles.” Ahora, a los 26 años, Kavanagh acredita a su madre como la figura clave en la formación de la persona – y luchador – en la que se ha convertido hoy. El apellido de Kavanagh es irlandés, que proviene del lado de su padre, pero su primer nombre Lone’er es chino, proveniente del lado de su madre, y se traduce como ‘Hijo del Dragón’. Mientras crecía, Kavanagh dice que empezó a juntarse con personas “con las que no debería haber estado rodeado”, por lo que su mamá lo impulsó hacia las artes marciales para ayudarlo a “mantenerse disciplinado”. El mes pasado, Kavanagh logró la mayor victoria de su carrera de 11 peleas al vencer al ex campeón mosca dos veces Brandon Moreno con solo tres semanas de aviso. “Muchas de las cosas que hago ahora son gracias a mi mamá. Mi mamá es una mujer asiática muy temible de cinco pies, que fue muy estricta cuando crecía, pero lo necesitaba”, dijo Kavanagh. “Las MMA me ayudaron mucho porque no tenía modelos masculinos a los que admirar. Mi equipo Ash Grimshaw, Ashkaw, Brad Pickett, admiro a estos chicos. “No sabía lo que estaba haciendo pero sé que mi padre está allá arriba en el cielo cuidándome, manteniéndome seguro, y siempre está conmigo.”