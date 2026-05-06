Tres muertos por hantavirus a bordo de un crucero de lujo que navega desde Argentina a las Islas Canarias | sur en ingles

Tres personas han muerto y una se encuentra en estado crítico tras un brote de hantavirus a bordo de un crucero de lujo que zarpó de Argentina a las Islas Canarias. El virus ha infectado al menos a seis pasajeros, según la OMS (Organización Mundial de la Salud).

El domingo, el crucero MV Hondius se encontraba en el puerto de Praia, capital de Cabo Verde. La OMS recibió un informe de que una de las muestras de los pacientes había dado positivo en hantavirus, que causa fiebre hemorrágica y problemas respiratorios. Según el último recuento, de los seis pacientes, tres han muerto y uno se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica.

Aún se desconoce el origen de la infección. El virus afecta típicamente a los animales y se transmite a los humanos a través del contacto directo con los excrementos (saliva, heces, orina) de los portadores, principalmente roedores. Las primeras víctimas fueron una pareja, un hombre de 70 años y una mujer de 69 años. El hombre murió a bordo y su cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena, territorio británico. La mujer murió en Sudáfrica, donde había recibido tratamiento.

La OMS ha informado que está llevando a cabo investigaciones “detalladas” y que “los pasajeros y la tripulación están recibiendo atención médica”. A bordo permanecían dos pasajeros con síntomas. Los países y autoridades sanitarias implicadas coordinaron su evacuación.





Si las autoridades coordinan el correcto aislamiento y evacuación de los otros dos contagiados y otros cinco sospechosos de padecer la enfermedad, el crucero podría continuar hasta su destino en Canarias.

El resto de pasajeros y los 70 tripulantes permanecen en el barco, que tiene capacidad para 170 pasajeros. Personal especializado está evaluando su estado y la situación a bordo.

Los casos de hantavirus más peligrosos para la vida humana suelen ser aquellos que provocan complicaciones respiratorias, como parece ser el caso de los fallecidos en el crucero y del paciente ingresado en la UCI.

Evaluación de riesgos

“Aunque es poco común, el hantavirus puede transmitirse entre personas y causar afecciones respiratorias graves que requieren vigilancia, apoyo y respuesta al paciente”, afirma la OMS.

La asociación sanitaria ya está trabajando para coordinar con los países miembros afectados y las autoridades del barco la evacuación de los dos pasajeros que han presentado síntomas. También está realizando una evaluación de riesgos para la salud y brindando apoyo al resto de pasajeros.

“Hemos informado a nuestros puntos focales nacionales de acuerdo con las normas sanitarias internacionales y emitiremos un aviso de brote”, concluye el comunicado de la OMS.