Ron DeSantis publica un nuevo mapa del Congreso que crea cuatro escaños más de tendencia republicana en Florida

TALLAHASSEE, Fla. – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicó el lunes una propuesta para rediseñar las líneas del Congreso del estado que, en el papel, crearía cuatro nuevos escaños de tendencia republicana, una propuesta agresiva que el gobernador está utilizando para tratar de desafiar el lenguaje anti-gerrymandering en la Constitución estatal.

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La Legislatura de Florida comenzará una sesión especial el martes para considerar los mapas, que se espera abrumadoramente que sean aprobados por el organismo dominado por el Partido Republicano, aunque incluso algunos republicanos han expresado su molestia por cómo DeSantis ha manejado el proceso.

El mapa se entregó por primera vez a Fox News, que pudo ver la nueva propuesta antes de que los legisladores de Florida tuvieran la oportunidad de verla. El comunicado llegó en forma de un gráfico que delineaba claramente la inclinación política de cada escaño en azul y rojo, lo que a su vez podría causar acidez legal porque la Constitución de Florida incluye un lenguaje anti-gerrymandering, conocido como Distritos Justos, que impide el uso de “intención” partidista.

Los mapas actuales del Congreso, también elaborados por DeSantis, dan a los republicanos una ventaja de 20 a 8 sobre los demócratas, una cifra que podría cambiar a 24-4 bajo el nuevo plan DeSantis.

“Esto es una locura”, dijo un consultor republicano de Florida que ha estado involucrado en ciclos anteriores de redistribución de distritos. “No sé cómo se puede argumentar que un mapa rojo y azul publicado por la oficina del gobernador no muestra algún tipo de intención partidista”.

estado democrático El senador Carlos Guillermo Smith insinuó que creía que la forma de esa liberación anticipada por sí sola sería suficiente para demostrar que había intenciones partidistas por parte de la oficina del gobernador.

“El hecho de que el Gobernador haya compartido su mapa del Congreso ilegalmente manipulado con @FoxNews antes de compartirlo con los senadores estatales que votarán MAÑANA muestra cuán partidista e ilegítimo es este proceso”, publicó en las redes sociales.

La oficina de DeSantis no respondió a una solicitud de comentarios sobre la liberación. Emitió un comunicado a Fox News diciendo que los nuevos mapas son necesarios porque el estado fue “defraudado” durante el censo de 2020. DeSantis también ha señalado repetidamente el crecimiento de la población del estado desde 2020 en comentarios sobre la redistribución de distritos a mediados de la década. En un memorando dirigido a los legisladores instándolos a apoyar el mapa, sostiene que Florida estaba subcontada por más de 760.000 personas.

Debido a los Distritos Justos, los republicanos de Florida han discutido la necesidad de impulsar la redistribución de distritos a través de la lente de los datos del censo y los cambios de población, en lugar de centrarse en pura ganancia política como lo hacen los políticos en la mayoría de los casos. Otros estados que han rediseñado sus mapas del Congreso en el pasado. año.

En un memorando a los legisladores, DeSantis también señaló que su nuevo mapa será un intento de forzar la reconsideración de las disposiciones de Distritos Justos en la Constitución estatal. El lenguaje requiere la consideración de la raza al trazar nuevas líneas políticas, lo que, según DeSantis, es inconstitucional.

“Entendida correctamente, la Decimocuarta Enmienda prohíbe al gobierno dividir la ciudadanía basándose total o parcialmente en la raza”, se lee en el memorando, escrito por el abogado general de DeSantis, David Axelman.

Pero los agresivos beneficios políticos que busca el nuevo mapa hacen que algunos republicanos se pregunten si el gobernador ha malinterpretado la atmósfera política actual. Los demócratas de todo el país, incluida Florida, han cambiado los escaños ocupados por el Partido Republicano en elecciones especiales y regulares en medio de los bajos índices de aprobación del presidente Donald Trump.

La preocupación surge de la idea de que para crear más escaños de tendencia republicana, los márgenes en muchos distritos rediseñados se reducirán para los titulares republicanos. Durante lo que se espera sea una difícil mitad de período de 2026 para el partido, los titulares podrían correr el riesgo de perder incluso si tienen ligeras ventajas en el registro.

â€”Â¿Quiere que perdamos? No entiendo esto”, dijo un veterano agente republicano de Florida que ha trabajado en varios ciclos anteriores de redistribución de distritos. “Esto se siente como una teoría del caos para él con miras a correr”. [for president] en 2028. Esto pondrá en riesgo a los miembros republicanos, pero no tengo la sensación de que a él le importe”.

El nuevo mapa eliminaría el escaño de tendencia azul en Tampa que actualmente ocupa la representante Kathy Castor. Ella es la única demócrata que representa a la región.

La propuesta también parece eliminar el escaño que ocupa el demócrata Darren Soto de Orlando, dejando un escaño azul en la parte central del estado.

Y dejaría dos escaños de tendencia demócrata en los condados de Palm Beach y Broward en el sur de Florida, donde los demócratas actualmente tienen cuatro distritos: el escaño que dejó vacante recientemente la ex representante Sheila Cherfilus-McCormick, más los distritos de las representantes Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz y Lois Frankel.

El nuevo mapa elimina cualquier escaño de tendencia demócrata de las áreas de Tampa y Orlando, que albergan a muchos votantes demócratas. Para que los escaños en esas áreas sean todos de tendencia republicana en el papel, probablemente signifique que los márgenes reales en los nuevos escaños republicanos (y potencialmente en algunos de los circundantes) sean ahora mucho más pequeños.

“El nuevo mapa de FL propuesto por el gobernador Ron DeSantis (R) apuntaría a cuatro escaños demócratas, con el objetivo de convertir una delegación 20R-8D en 24R-4D. Pero en un año como 2026, no todos los 24 escaños estarían seguros para el Partido Republicano”, publicó en X Dave Wasserman, analista electoral del Cook Political Report con Amy Walter.

Florida se convertirá en el octavo estado en volver a trazar sus líneas en este ciclo electoral, después de que Trump iniciara una campaña el año pasado para utilizar la redistribución de distritos para tratar de reforzar la escasa mayoría republicana en la Cámara. Eso, por ahora, no ha sucedido exactamente como lo planeó la Casa Blanca, ya que los estados liderados por los demócratas también comenzaron a rediseñar sus mapas del Congreso, lo que significa que es poco probable que alguno de los partidos políticos obtenga una gran cantidad de nuevos escaños.

Si se implementara el nuevo mapa de Florida, anularía los recientes avances demócratas en Virginia, donde los votantes aprobaron un nuevo plan que podría hacer que los demócratas obtuvieran cuatro escaños en la Cámara. La Corte Suprema de Virginia escuchó argumentos sobre la legalidad de esa medida electoral el lunes.

En Florida, es casi seguro que el nuevo mapa también terminará en la Corte Suprema del estado, donde DeSantis ha designado a seis de los siete miembros actuales. pero dado A pesar del lenguaje de la Constitución estatal sobre la “intención” partidista, hay republicanos en el estado que no están convencidos de que el nuevo mapa será aprobado legalmente, incluso con un tribunal favorable.

“Creo que él [DeSantis] “Podríamos lograr una victoria de 4-3, o lo que sea”, dijo un legislador estatal que es miembro del liderazgo republicano. â€œPero con la redistribución de distritos, eso no es un hecho. Es un mapa bastante agresivo, pero no sé cómo podría resultar”.