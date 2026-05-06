CVS supera las estimaciones, aumenta las perspectivas a medida que el negocio de seguros sobresale.

Un informe reciente revela que CVS Health superó las expectativas de ganancias y de ingresos del primer trimestre y aumentó sus proyecciones para el año 2026. La compañía, que opera la cadena de farmacias más grande de la nación, espera un beneficio anual de entre $7.30 y $7.50 por acción, lo que representa un aumento significativo con respecto a las proyecciones anteriores.

CVS también espera alcanzar ingresos de al menos $405 mil millones en 2026, lo que representa un aumento con respecto a las proyecciones anteriores de $400 mil millones. La mayoría de este aumento de $5 mil millones se atribuye a un impulso positivo en el negocio de seguros de Aetna, de acuerdo con el director financiero de CVS, Brian Newman.

Los resultados del primer trimestre reflejan un progreso continuo en el plan de reestructuración más amplio de CVS, que ha implicado recortar $2 mil millones en costos, cerrar tiendas con bajo rendimiento y reducir costos dentro de los planes de Medicare Advantage. Las acciones de CVS subieron más del 7% como resultado de este informe positivo.

El informe detalla que CVS reportó un ingreso neto de $2.94 mil millones para el primer trimestre, con ingresos de $100.43 mil millones, lo que representó un crecimiento del 6.2% con respecto al año anterior. Todos los segmentos comerciales de CVS mostraron un crecimiento constante, lo que contribuyó al sólido desempeño general del sector de seguros de salud en el primer trimestre.

El negocio de seguros de CVS, en particular, mostró signos de mejora con ingresos de $35.97 mil millones en el trimestre, superando las expectativas de los analistas. Newman atribuyó este rendimiento al fortalecimiento subyacente de Aetna y los cambios organizativos que han permitido a la compañía operar de manera más eficiente.

El ratio de beneficio médico del segmento de seguros de CVS disminuyó significativamente en comparación con el año anterior, lo que indica una mayor rentabilidad para la compañía. A pesar de los desafíos persistentes relacionados con los costos médicos, CVS está implementando programas internos para optimizar sus operaciones y controlar los costos médicos en el futuro.