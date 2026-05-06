Protesta de Pussy Riot en la Bienal de Venecia obliga al pabellón ruso a cerrar brevemente.

El pabellón ruso en la Bienal de Venecia se vio obligado a cerrar temporalmente sus puertas en el segundo día de la previsualización después de que el grupo activista Pussy Riot protagonizara una protesta caótica contra la inclusión del país en el festival de arte. Vestidos con pasamontañas rosados, los manifestantes corrieron hacia el pabellón ruso, donde se reunieron afuera y encendieron bengalas rosadas, azules y amarillas mientras tocaban música punk y gritaban consignas, incluyendo “La sangre es el arte de Rusia”. En un momento, el grupo de unos 40 activistas, que incluía miembros del grupo activista feminista Femen, intentó entrar en el pabellón ruso, pero fueron rechazados por la policía que custodiaba la entrada. Algunos miembros tenían consignas como “Curado por Putin, cuerpos muertos incluidos”, “Rusia mata, la bienal exhibe” y “Arte ruso, sangre ucraniana” escritas en sus cuerpos. Una estatua fuera del pabellón estaba envuelta en una bandera ucraniana. Nadya Tolokonnikova, miembro fundador de Pussy Riot, dijo que se horrorizó al ver a la gente festejando en el pabellón ruso durante el primer día, donde se cargaban cajas de prosecco en el espacio, que también estaba reproduciendo música tecno a todo volumen. Tolokonnikova, quien lideró la protesta, dijo: “Para mí es extraño que Europa siga diciendo que Ucrania es un escudo para todo el continente europeo pero abre sus puertas una y otra vez a la propaganda rusa. Es desgarrador para mí”. La activista suplicó a Pietrangelo Buttafuoco, el presidente de la bienal, que “deje de aceptar dinero ruso” y hable con el grupo. En un comunicado de prensa, Pussy Riot se ofreció a curar el pabellón ruso de 2028, comprometiéndose a utilizar obras de artistas que están o han estado encarcelados en instalaciones correccionales rusas. Una disputa diplomática sobre la involucración de Rusia ha ido en aumento. Financial Times afirmó que la Comisión Europea había informado al gobierno italiano y a los organizadores de la bienal que permitir la participación de la delegación rusa infringiría las sanciones de la UE. Nadie fue arrestado durante la protesta, que atrajo a una gran multitud de espectadores, muchos de los cuales eran visitantes desconcertados que acababan de ingresar al evento después de hacer largas colas que se extendían fuera del sitio del festival. Ha habido una tensa acumulación rumbo a la bienal, con la política a menudo eclipsando el arte expuesto. Antes del evento, el jurado – que selecciona al ganador de los premios León de Oro – renunció en masa después de declarar que no considerarían las inscripciones de países cuyos líderes estuvieran sujetos a órdenes de arresto internacionales (una medida que les impediría incluir a Rusia e Israel). Un medio de comunicación italiano afirmó que el jurado renunció después de que el equipo de abogados de la bienal les informara que podrían ser considerados responsables personalmente si Israel decidía perseguir el asunto legalmente. El miércoles, un representante de la bienal confirmó al Guardian que el informe era preciso. En la inauguración oficial del pabellón británico para Lubaina Himid, un representante del embajador británico afirmó que ningún ministro asistió al evento debido a la participación de Rusia. Es costumbre que un ministro vaya a Venecia y abra el pabellón, aunque la entrada del Reino Unido es gestionada por el British Council en lugar del gobierno. The Guardian se ha acercado al Departamento de Medios, Cultura y Deporte para obtener comentarios. Una hora después de la protesta de Pussy Riot, la Alianza de Arte No Genocidio (Anga) organizó una manifestación fuera del pabellón israelí en el Arsenale. El pabellón israelí estaba cerrado desde el interior mientras el grupo se reunía frente a las puertas para protestar contra la inclusión del país por su continua guerra en Gaza. Más de 200 participantes en el evento han firmado una carta exigiendo la cancelación del pabellón israelí, presentado como “una negativa colectiva a permitir que ofrezcan una plataforma al estado israelí mientras comete genocidio”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha condenado a Anga, calificando las acciones del grupo de “adoctrinación política antiisraelí” y “discriminación directa”. Se espera una manifestación coordinada por Anga el viernes, que los organizadores dicen que incluye a sindicatos laborales italianos, trabajadores de arte en el evento, curadores y cerca de 20 artistas que tienen obras exhibidas en los pabellones nacionales. The Guardian entiende que algunos artistas pueden crear líneas de piquete fuera de sus pabellones y pedir a los visitantes que no entren. Las protestas y la política no son fenómenos nuevos en la bienal. En 1968, hubo protestas que se desencadenaron a partir del movimiento estudiantil más amplio de ese verano, dirigido principalmente contra Estados Unidos por su participación en la guerra de Vietnam. Seis años más tarde, todo el evento estuvo dedicado a la gente de Chile, que en ese momento estaban bajo el régimen del dictador militar Augusto Pinochet.