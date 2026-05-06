Emery insiste en que no es una derrota si Aston Villa no logra la gloria de la Liga Europa

Emery insiste en que no es una derrota si Aston Villa no...

El técnico de Aston Villa, Unai Emery, desestimó la noción de que será un fracaso si no ganan la Europa League esta temporada.

Villa se enfrentará a Nottingham Forest en la segunda vuelta de su semifinal el jueves, con el equipo de Emery necesitando remontar un déficit de 1-0 del primer partido.

Llegan al partido tras sufrir tres derrotas consecutivas en todas las competiciones. Villa perdió 1-0 ante Fulham antes del primer partido, y recibió críticas significativas ya que un equipo muy alterado produjo una pobre actuación en una derrota en casa por 2-1 ante el Tottenham en peligro de descenso.

Villa estará desesperado por recuperar el impulso y llegar a una final europea por primera vez desde su triunfo en la Copa de Europa en 1982.

Han fallado en dos semifinales anteriores en el reinado de Emery, perdiendo en esta etapa en la Conference League en 2023-24 antes de caer sorpresivamente ante el Crystal Palace en la semifinal de la FA Cup la temporada pasada.

El jefe de Aston Villa rechaza hablar de fracaso

Villa ingresó a la semifinal con Forest como claros favoritos para levantar el trofeo, con el Sporting Braga y el Freiburg disputando la otra semifinal.

La perspectiva de otra oportunidad desaprovechada para reclamar un título es dolorosa para Villa, pero Emery adoptó una visión de conjunto al hablar en su conferencia de prensa previa al partido del miércoles.

“Normalmente alcanzamos un nivel superior con el club, con los jugadores. Estamos mejorando – yo también”, dijo.

“Tendremos después de mañana nuestra forma de establecer más desafíos para el presente o futuro. No creo que mañana sea la última oportunidad para nosotros o para nadie.”

“Los jugadores, por supuesto, disfrutan del proceso que estamos realizando. Son conscientes de las dificultades del fútbol, pero también de los mejores momentos que hemos tenido aquí en Aston Villa en los últimos tres años y podemos sonreír y estar orgullosos de todo.”

“Pero por supuesto seguimos siendo muy exigentes, muy consistentes con todo lo que estamos haciendo. No va a romper nada en nuestro pensamiento, nuestro proceso, cómo las cosas están mejorando.”

“Alcanzar la semifinal es un logro enorme. Ganar un trofeo es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. No es una derrota si no logramos un trofeo.”

“La única forma de avanzar es seguir adelante, mejorando, teniendo oportunidades en el presente y en el futuro. Ahora tenemos la oportunidad pero solo un equipo gana.”

“Cuando hablé antes del primer partido, teníamos un 25% de posibilidad de ganar un trofeo. Ahora quizás sea menos porque empezamos perdiendo.”

“Tenemos un 50% o quizás menos para jugar la final. Esto es fútbol y se debe respetar cada competición y en Europa se debe respetar a cada equipo.”