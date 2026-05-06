Imported Article – 2026-05-06 16:57:59

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Taylor Swift llevó a millones de fanáticos juntos en su gira global Eras Tour, pero también separó a Kesha de su exnovio, reveló la cantante de “TikTok”.

En un nuevo episodio de Call Her Daddy publicado el miércoles (6 de mayo), Kesha contó la historia, que aparentemente Swift jugó un papel importante, indirectamente, en la única vez que alguien rompió con ella. “Solo me han dejado una vez en realidad”, dijo a la presentadora Alex Cooper. “El chico con el que salía, pensaba que probablemente era un cazatalentos, y pensé, ‘Voy a probar esta teoría’.”

“Así que fui al Eras [Tour]”, continuó la exitosa cantante. “Después de la gira, hubo una pequeña fiesta, y pensé, ‘Voy a aparecer, llevar a mi amiga. No llevaré al novio, veamos cómo va esto’.”

A pesar de haber salido con él durante un año y medio en ese momento, Kesha dijo: “Ese tipo vino al día siguiente, dejó las llaves y así fue”.

“Dije, ‘¿No tienes vergüenza? ¿No podías esperar, como, 11 días o algo así?'”, añadió riendo. “Rabia. Quiero decir, si vas a hacerlo con alguien, Taylor Swift es la indicada para hacerlo.”

La gira de Eras de Swift duró desde marzo de 2023 hasta diciembre de 2024, recaudando miles de millones de dólares con más de 10 millones de boletos vendidos. Kesha fue una de las docenas de celebridades que asistieron a la gira, la cual también contó con la presencia de figuras como Selena Gomez, Emma Stone, Stevie Nicks, Julia Roberts, Eddie Vedder, Serena Williams y Tom Brady en algún momento.

La historia de Kesha sobre la ruptura post-Eras fue solo una de las muchas historias de citas que contó en Call Her Daddy. También compartió una historia sobre un hombre con un solo ojo con el que tuvo un romance, el cual terminó porque “olía un poco como un sándwich de Subway que había estado en la parte trasera de tu coche durante un par de días”, antes de revelar quién es su verdadero alma gemela.

“Mis fanáticos son el amor de mi vida”, dijo la músico a Cooper. “Es la relación más larga que he tenido. Hemos crecido juntos y ellos han estado ahí para mí.”

Mira el episodio completo de Call Her Daddy de Kesha arriba.