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Presidente de la República Argentina y visitantes distinguidos argentinos visitan el USS Nimitz

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Martina López
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Presidente de la República Argentina y Visitantes Distinguidos argentinos visitan el USS Nimitz &lbrack;Imagen 63 de 69&rsqb;&&num;13&semi;&NewLine;

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Emitido por&colon; en

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EE.UU. ÁREA DE RESPONSABILIDAD DE LA 4TA FLOTA

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30.04.2026

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Foto de Seaman Tanner OrthÂ

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USS Nimitz (CVN 68) Â Â

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