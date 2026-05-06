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Presidente de la República Argentina y Visitantes Distinguidos argentinos visitan el USS Nimitz [Imagen 63 de 69]&#13;
















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EE.UU. ÁREA DE RESPONSABILIDAD DE LA 4TA FLOTA


30.04.2026


Foto de Seaman Tanner OrthÂ


USS Nimitz (CVN 68) Â Â







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 Líderes militares y del gobierno argentino, incluido el presidente de la República Argentina, Javier Milei, son recibidos a bordo en la cubierta de vuelo del portaaviones clase Nimitz USS Nimitz (CVN 68) durante una gira en el Océano Atlántico, 30 de abril de 2026,




 















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 Líderes militares y del gobierno argentino, incluido el presidente de la República Argentina, Javier Milei, son recibidos a bordo en la cubierta de vuelo del portaaviones clase Nimitz USS Nimitz (CVN 68) durante una gira en el Océano Atlántico, 30 de abril de 2026,