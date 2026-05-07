Tercer portaaviones de EE. UU. entra en aguas cerca de Irán llevando miles más de tropas.

Un tercer portaaviones de EE. UU. ha llegado al Medio Oriente, trayendo miles más de tropas estadounidenses y decenas de aviones de combate avanzados a la región. El USS George HW Bush entró en aguas cercanas a Irán después de una semana de caos en el estrecho de Ormuz, sin signos de reanudación de las conversaciones de paz. El Comando Central de los EE. UU., que supervisa las operaciones militares en el Medio Oriente, publicó una imagen el X del portaaviones con su cubierta repleta de aviones de guerra. Dijo que a partir del 23 de abril, el grupo de ataque estaba navegando en el Océano Índico.

Tres portaaviones ‘altamente inusuales’

El grupo de ataque del USS George HW Bush está compuesto por casi 5,000 marineros, dijo la Marina de los EE. UU. Incluye al portaaviones insignia, que cuenta con nueve escuadrones de aviones. El George HW Bush está acompañado por los destructores de la clase Arleigh Burke USS Ross, USS Donald Cook y USS Mason. Los EE. UU. describen a los destructores de la clase Arleigh Burke como la “columna vertebral” de la flota superficial de la armada, diseñados para brindar capacidades de misión como guerra antiaérea, antisuperficie y antisubmarina.

Antes de la llegada del Bush, había al menos 21 buques de guerra de la marina y más de 16,500 marineros y infantes de marina ya en la región, según datos del Instituto Naval de los EE. UU., una asociación militar independiente. Los EE. UU. tienen alrededor del 40 por ciento de su capacidad naval operando en el Medio Oriente. Análisis de Army Recognition, un destacado sitio de noticias de la industria de defensa, dijo que era “altamente inusual” desplegar tres portaaviones en una región. “El pasar de uno a tres portaaviones no solo aumenta la presencia, sino que transforma fundamentalmente la capacidad operativa al permitir operaciones aéreas continuas de múltiples ejes, expandiendo drásticamente la escala y el ritmo de la acción militar potencial de EE. UU.,” informó.

Apoyo para el bloqueo del estrecho

No estaba claro de inmediato qué se le podría ordenar al Bush que hiciera, cuando se reveló que la embarcación se había trasladado al Medio Oriente. Pero se informó que muchas naves de guerra de los EE. UU. en el Medio Oriente habían sido asignadas para hacer cumplir el bloqueo del presidente de EE. UU., Donald Trump, de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. Antes de la guerra, alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado fluían a través de la vía fluvial crítica.

Irán ha mantenido su propio bloqueo en el estrecho, una ruta de envío clave, durante casi dos meses, lo que ha provocado un aumento en los precios globales de la energía. Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado fluían a través de la vía fluvial crítica. Irán ha prometido mantener cerrado el estrecho a todos salvo a un goteo de buques aprobados mientras la Armada de los EE. UU. bloquea sus puertos, ignorando las demandas del Sr. Trump de reabrir Hormuz y entregar su uranio enriquecido.

Los EE. UU. han interceptado múltiples buques después de imponer el bloqueo el 13 de abril. Pero la disputa en el estrecho ha ido escalando durante la última semana. El Departamento de Defensa publicó imágenes de fuerzas de los EE. UU. en la cubierta del petrolero con bandera de Guinea Majestic X, que fue capturado en el Océano Índico. Las imágenes surgieron un día después de que los Guardianes Revolucionarios Islámicos paramilitares de Irán atacaran tres buques de carga en el estrecho, capturando dos de ellos, en un asalto que planteó nuevas preocupaciones sobre la seguridad del envío a través del pasaje.

El tercer portaaviones de EE. UU. ayudaría a garantizar un paso seguro para los petroleros a través del estrecho, dijo el almirante Daryl Caudle, jefe de operaciones navales, durante un evento organizado por el Consejo del Atlántico. También ayudaría, si fuera necesario, a lidiar con minas marinas iraníes y otras amenazas asimétricas.

El Sr. Trump ha ordenado a la Armada “disparar y matar a cualquier barco” que coloque minas en el Estrecho de Ormuz.

Pruebas de portaaviones con armas láser para combatir drones

Antes de la llegada del USS George HW Bush al Medio Oriente, la Marina de los EE. UU. reveló que había probado un Sistema de Armas Láser LOCUST AeroVironment (LWS) a bordo del portaaviones. El sistema láser de 20 kW fue diseñado como una opción rentable para contrarrestar enjambres de drones baratos.

Las leyendas en las fotos publicadas por la Marina de los EE. UU. este mes dijeron que el sistema LOCUST neutralizó varios drones durante ejercicios realizados a fines de 2025. El LOCUST “detectó, rastreó, se enfrentó y neutralizó efectivamente múltiples vehículos aéreos no tripulados, marcando un hito hacia la implementación de capacidades operativas de energía dirigida”, decían las leyendas.

El almirante Caudle expresó su objetivo de que las armas de energía dirigida sean la opción preferida para las tripulaciones de los buques de guerra para amenazas a la línea de visión, enfatizando que tenía “un cargador infinito”. Pero algunos analistas de defensa han señalado que las armas aún enfrentan limitaciones en entornos operativos. La efectividad del rayo podría disminuir con la distancia, y las condiciones climáticas como polvo, humo o humedad podrían reducir el rendimiento antes de que el rayo alcanzara su objetivo.

Antes de un alto el fuego que entró en vigencia hace dos semanas, el cual ha sido extendido indefinidamente, Irán había estado lanzando oleadas de drones de ataque baratos. Los drones habían estado evadiendo los sistemas de defensa aérea de EE. UU. e Israel en toda la región y causando estragos en los estados del Golfo.