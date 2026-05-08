Camuzzi y Vitol firman MoU para proyecto GNL del Plata en Argentina

El proyecto LNG del Plata apunta a exportar más de 2,4mtpa de GNL. Crédito: FOTOGRIN/Shutterstock.com.

Camuzzi Gas Inversora ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con Vitol sobre su proyecto LNG del Plata en Argentina, según el cual la empresa comercializadora de materias primas puede comprar toda la producción de la instalación y considerar adquirir una participación accionaria.

El proyecto de gas natural licuado (GNL) es actualmente propiedad total de Camuzzi y se está desarrollando en el Puerto de La Plata en la provincia de Buenos Aires.

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Se espera que requiera 3.900 millones de dólares (5,52 billones de pesos) en inversiones durante un período de 20 años.

El proyecto LNG del Plata tendrá un doble propósito: respaldar las exportaciones de GNL y al mismo tiempo aumentar la oferta interna durante los períodos de máxima demanda en Argentina.

Está diseñado para utilizar infraestructura conectada a la formación de esquisto Vaca Muerta en la Cuenca Neuquén.

El proyecto pretende exportar más de 2,4 millones de toneladas anuales (mtpa) de GNL, lo que corresponde a más de nueve millones de metros cúbicos de gas natural al día.

Está previsto que la construcción del proyecto de GNL comience este año y que las operaciones comiencen en 2028.

Según el presidente de Camuzzi Gas Inversora, Alejandro Macfarlane, se espera que el proyecto cree 500 puestos directos y aporte más de 14.500 millones de dólares en divisas provenientes de sus exportaciones de GNL durante sus 20 años de operación.

La fase inicial del proyecto implica la construcción de nuevos enlaces de transporte para encaminar el gas desde Buchanan hasta Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.

Los planes para el proyecto también incluyen una tubería submarina de 10 kilómetros y una plataforma marina para amarrar el buque de licuefacción.

En un acuerdo separado en febrero de 2026, Eni, YPF y la división de inversiones internacionales de ADNOC, XRG, firmaron un acuerdo vinculante de desarrollo conjunto para el proyecto Argentina LNG.

Con ello se busca aprovechar los recursos gasíferos de la cuenca de Vaca Muerta con el objetivo de consolidar a Argentina como un actor relevante dentro del mercado internacional de GNL.

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