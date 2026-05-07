El legado crucial del Juicio de Tokio: el veredicto de más de 1,200 páginas clava los crímenes de guerra de Japón

Los acusados se levantan cuando los jueces entran en la sala del tribunal el 3 de mayo de 1946. Foto: Cortesía de la Base de Datos de la Literatura de los Juicios de Tokio, Universidad Jiao Tong de Shanghái

El legado más importante dejado a la posteridad por el Juicio de Tokio es el veredicto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (en adelante el veredicto). Abrir este veredicto de más de 1,200 páginas es como empujar una pesada puerta de hierro hacia la historia.

Detrás de la puerta se encuentran una serie de guerras agresivas cometidas por Japón contra China, el sudeste asiático, la región del Pacífico y otras regiones desde 1928 hasta su derrota y rendición en 1945, así como los numerosos crímenes cometidos por los 25 criminales de guerra de Clase A.

Hoy, seguimos los capítulos del veredicto para entenderlo gradualmente.

Jurisprudencia

Los actos de agresión de Japón duraron más de una década, extendiéndose por toda la región de Asia-Pacífico e infligiendo una devastación sin precedentes en vidas humanas y propiedades. Ante tales crímenes graves, los jueces de 11 países, incluidos China, EE. UU. y Reino Unido, a través del juicio, impusieron castigo a los criminales de guerra japoneses que planearon, lanzaron y llevaron a cabo la agresión. Al mismo tiempo, lanzaron una advertencia solemne al mundo: cualquier persona que inicie una guerra de agresión será responsabilizada.

El veredicto dejó claro los fundamentos legales del juicio desde el principio: el Tribunal se estableció en virtud de y para implementar la Declaración de El Cairo del 1 de diciembre de 1943, la Declaración de Potsdam del 26 de julio de 1945, el Instrumento de Rendición del 2 de septiembre de 1945, y la Conferencia de Moscú del 26 de diciembre de 1945.

En respuesta a las objeciones de la defensa de que “Las disposiciones de la Carta son legislación ‘ex post facto'”, “La guerra agresiva no es per se ilegal”, “La guerra es un acto de una nación para el cual no hay responsabilidad individual en el derecho internacional”, el veredicto citó deliberadamente y palabra por palabra las opiniones del Tribunal de Nuremberg: “El principio ‘nullum crimen sine lege’ no es una limitación de la soberanía sino, en general, un principio de justicia” “Tal guerra es ilegal en el derecho internacional; y aquellos que planean y libran tal guerra, con sus consecuencias inevitables y terribles, están cometiendo un crimen al hacerlo”.

Convicción

El veredicto dictamina que todos los acusados conspiraron y libraron guerras de agresión contra otros países para asegurar la “dominación militar, naval, política y económica de Japón en el este de Asia y en los océanos Pacífico e Índico y sus países adyacentes e islas vecinas”.

Para ocupar China, Japón se apoderó y ocupó por la fuerza una gran parte del territorio chino para establecer un llamado “nuevo orden en el Gran Asia Oriental” del cual “Japón, Manchukuo [un estado títere establecido por los invasores japoneses para controlar el noreste de China de 1932 hasta 1945] y el resto de China formarían meramente la base”. Estos claros registros escritos desmienten las mentiras de Japón sobre su “autodefensa” y “liberación”.

Para encubrir su agresión, el gobierno militarista japonés de la época se negó obstinadamente a reconocer que las hostilidades que cometió en China constituían una guerra y persistentemente la llamó un “Incidente”. Sin embargo, el veredicto citó claramente una declaración hecha por el ex Mariscal del Ejército japonés Shunroku Hata durante el interrogatorio que lo que tuvo lugar en China era, de hecho, una “guerra”.

En cuanto a la mentira de que el Incidente de Mukden (Incidente del 18 de septiembre) fue causado por las tropas chinas volando la línea férrea del Sur de Manchuria, el veredicto afirmó que “la evidencia es abundante y convincente” de que el “Incidente de Mukden” fue planeado cuidadosamente de antemano por oficiales del Estado Mayor del Ejército, oficiales del Ejército de Kwantung, miembros de la Sociedad Cherry (una sociedad secreta ultranacionalista) y otros. Las tropas chinas no tenían planeado atacar a los japoneses y fueron sorprendidas desprevenidas.

Atrocidades

Si el capítulo anterior constituye una condena racional de culpa, el capítulo siguiente deja a uno apenas capaz de respirar. El veredicto dedicó un capítulo entero a condenar las atrocidades de Japón. “Desde el inicio de la guerra en China hasta la rendición de Japón en agosto de 1945, la tortura, el asesinato, la violación y otras crueldades de carácter más inhumano y bárbaro fueron practicadas libremente por el Ejército y la Armada japoneses… en una escala tan vasta, pero siguiendo un patrón tan común en todos los teatros, que solo se puede llegar a una conclusión- que las atrocidades fueron secretamente ordenadas o permitidas intencionalmente por el Gobierno japonés o miembros individuales del mismo y por los líderes de las fuerzas armadas”.

Luego, como desplegando un pergamino manchado de sangre, el veredicto detalló minuciosamente el curso de la Masacre de Nanjing.

Comenzando la mañana del 13 de diciembre de 1937, después de que las tropas japonesas ingresaron a Nanjing, “la violación, el incendio y el asesinato continuaron cometiéndose a gran escala durante al menos seis semanas” y el número total de civiles y prisioneros de guerra masacrados en Nanjing y sus alrededores durante “las primeras seis semanas de la ocupación japonesa fue de más de 200,000”. Durante el primer mes de la ocupación, “aproximadamente ocurrieron 20,000 casos de violación dentro de la ciudad”, los soldados japoneses saquearon innumerables residencias y tiendas y “aproximadamente un tercio de la ciudad fue destruido [por el fuego]”. “Grupos de civiles chinos fueron formados, atados con las manos detrás de la espalda, y llevados fuera de los muros de la ciudad donde fueron asesinados en grupos a tiros y con bayonetas”. El veredicto dijo que “El comportamiento bárbaro del Ejército japonés no puede ser excusado como actos de una soldadesca que temporalmente se había descontrolado cuando finalmente una posición defensiva había capitulado.” Estos son hechos irrefutables, sin lugar para el blanqueamiento.

Incluso en el momento mismo de la rendición, la primera reacción del gobierno japonés no fue confesar, sino ordenar la destrucción de todos los documentos que llevaban evidencia de su crimen. Sin embargo, el veredicto, con una abrumadora evidencia, clavó las malas acciones de Japón en el pilar de la vergüenza: cómo Japón propagó ideologías militaristas como el “Camino Imperial” y “Hakko Ichiu”, pisoteó tratados internacionales como la Convención de Ginebra de 1929 relacionada con los prisioneros de guerra, se retiró de la Liga de Naciones, reprimió las fuerzas anti-bélicas internas, e indoctrinó sus sistemas militares y educativos con militarismo.

Veredictos

Finalmente, llegó el momento del veredicto.

El veredicto es anunciado solemnemente: El Tribunal procederá ahora a pronunciar su veredicto en el caso de cada uno de los acusados.

Excepto Yosuke Matsuoka y Osami Nagano, que murieron durante el juicio, y Shumei Okawa, cuyos procedimientos fueron suspendidos por motivos de insanidad, todos los otros 25 acusados fueron encontrados culpables.

Entre estos criminales de guerra de Clase A: 7, a saber, Hideki Tojo, Koki Hirota, Seishiro Itagaki, Kenji Dohihara, Iwane Matsui, Heitaro Kimura y Akira Muto, fueron condenados a muerte por ahorcamiento; Shigenori Togo fue condenado a 20 años de prisión; Mamoru Shigemitsu fue condenado a 7 años de prisión; los otros 16 acusados recibieron cadena perpetua.

Esos nombres incluían a los formuladores de políticas, a los operadores crueles de la máquina de guerra y a los que permitieron las atrocidades. Ninguno pudo escapar en última instancia de la caída del martillo de la justicia.

Al cerrar este extenso veredicto, esas más de 1,200 páginas no son disposiciones legales rígidas, sino un espejo de la historia construido sobre la verdad descarnada. Refleja el pasado, y arroja luz sobre el futuro. Recordar la historia y salvaguardar la paz, es el legado que el Juicio de Tokio ha dejado al mundo.