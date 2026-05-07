McGinn insta al Aston Villa a evitar convertirse en casi hombres después de llegar a la final de la Europa League

Aston Villa se clasificó para la final de la Europa League después de una impresionante victoria por 4-0 sobre Nottingham Forest en Villa Park, con John McGinn anotando dos goles en tres minutos para reservar su lugar en Estambul el 20 de mayo.

Ollie Watkins dio a Villa la ventaja que necesitaban a los 36 minutos, Emiliano Buendia convirtió un penal a los 58 minutos, y luego McGinn puso su nombre en la historia del Villa con dos goles en rápida sucesión en el último cuarto de hora.

Forest, agotado por su tramo final de la Premier League, no pudo reproducir el borde competitivo que les había dado una ventaja en el partido de ida en el City Ground el jueves pasado.

Buendia: “Sabía exactamente lo que quería hacer”

Uno de los momentos clave en el juego llegó 13 minutos en la segunda mitad cuando el árbitro Alejandro Hernández Hernández señaló el punto penal después de un desafío de Forest en el área. Emiliano Buendia se presentó con la eliminatoria aún en el equilibrio y cumplió, incluso admitiendo después de que no sintió la presión.

“Tomé la responsabilidad. Fue uno de los penales más decisivos para el club en los últimos años, pero no sentí presión. Me sentí tranquilo, sabía exactamente lo que quería hacer.”

“Creemos en nosotros mismos”

“Creemos en nosotros mismos” – Aston Villa fija la vista en la final de la Europa League

“Creemos en nosotros mismos” – Aston Villa fija la vista en la final de la Europa League

“Creemos en nosotros mismos”

“Creemos en nosotros mismos” – Aston Villa fija la vista en la final de la Europa League

“Creemos en nosotros mismos”

“Creemos en nosotros mismos” – Matías Perdomo

Uno de los momentos clave en el juego llegó 13 minutos en la segunda mitad cuando el árbitro Alejandro Hernández Hernández señaló el punto penal después de un desafío de Forest en el área. Emiliano Buendia se presentó con la eliminatoria aún en el equilibrio y cumplió, incluso admitiendo después de que no sintió la presión.

“Tomé la responsabilidad. Fue uno de los penales más decisivos para el club en los últimos años, pero no sentí presión. Me sentí tranquilo, sabía exactamente lo que quería hacer.”

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“Creemos en nosotros mismos” – Matías Perdomo

Uno de los momentos clave en el juego llegó 13 minutos en la segunda mitad cuando el árbitro Alejandro Hernández Hernández señaló el punto penal después de un desafío de Forest en el área. Emiliano Buendia se presentó con la eliminatoria aún en el equilibrio y cumplió, incluso admitiendo después de que no sintió la presión.

“Tomé la responsabilidad. Fue uno de los penales más decisivos para el club en los últimos años, pero no sentí presión. Me sentí tranquilo, sabía exactamente lo que quería hacer.”

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“Creemos en nosotros mismos” – Aston Villa fija la vista en la final de la Europa League

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“Creemos en nosotros mismos” – Matías Perdomo

Uno de los momentos clave en el juego llegó 13 minutos en la segunda mitad cuando el árbitro Alejandro Hernández Hernández señaló el punto penal después de un desafío de Forest en el área. Emiliano Buendia se presentó con la eliminatoria aún en el equilibrio y cumplió, incluso admitiendo después de que no sintió la presión.

“Tomé la responsabilidad. Fue uno de los penales más decisivos para el club en los últimos años, pero no sentí presión. Me sentí tranquilo, sabía exactamente lo que quería hacer.”

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“Tomé la responsabilidad. Fue uno de los penales más decisivos para el club en los últimos años, pero no sentí presión. Me sentí tranquilo, sabía exactamente lo que quería hacer.”

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Uno de los momentos clave en el juego llegó 13 minutos en la segunda mitad cuando el árbitro Alejandro Hernández Hernández señaló el punto penal después de un desafío de Forest en el área. Emiliano Buendia se presentó con la eliminatoria aún en el equilibrio y cumplió, incluso admitiendo después de que no sintió la presión.

“Tomé la responsabilidad. Fue uno de los penales más decisivos para el club en los últimos años, pero no sentí presión. Me sentí tranquilo, sabía exactamente lo que quería hacer.”

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“Tomé la responsabilidad. Fue uno de los penales más decisivos para el club en los últimos años, pero no sentí presión. Me sentí tranquilo, sabía exactamente lo que quería hacer.”

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“Tomé la responsabilidad. Fue uno de los penales más decisivos para el club en los últimos años, pero no sentí presión. Me sentí tranquilo, sabía exactamente lo que quería hacer.”

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Uno de los momentos clave en el juego llegó 13 minutos en la segunda mitad cuando el árbitro Alejandro Hernández Hernández señaló el punto penal después de un desafío de Forest en el área. Emiliano Buendia se presentó con la eliminatoria aún en el equilibrio y cumplió, incluso admitiendo después de que no sintió la presión.

“Tomé la responsabilidad. Fue uno de los penales más decisivos para el club en los últimos años, pero no sentí presión. Me sentí tranquilo, sabía exactamente lo que quería hacer.”

McGinn canaliza el dolor de las salidas en semifinales

Si Buendia fue la cabeza fría en el momento que resolvió la eliminatoria, McGinn fue el corazón de toda la noche. El capitán de Escocia, que cumplió 31 años el mes pasado, anotó dos veces en el espacio de 183 segundos para terminar el trabajo y admitir después de que esta final lleva un peso que no puede expresar completamente con palabras.

“No estaba nervioso en términos de que el equipo se presentara. Nos hemos presentado en grandes juegos, tal vez solo no en grandes semifinales. Las lesiones que ha tenido Forest tal vez ayudaron a decidirlo, pero necesitábamos capitalizar – y lo hicimos. La atmósfera aquí fue eléctrica.”

“Sentí los nervios esta mañana, pero ahora se trata de abrazarlo. Ves a los chicos en 1982, los ganadores de la copa en los 90. El club ha pasado por momentos bajos enormes, pero un grupo tan grande merece el éxito. Esperamos ser nosotros quienes lo logremos.”

Los márgenes en el fútbol son muy estrechos. Si perdemos esta noche, somos los casi hombres. Cuando vayamos a Estambul, tenemos que asegurarnos de que no seamos los casi hombres.”

“Lo que le dije a los chicos es que es posible que no tengan otra oportunidad de jugar en una final europea. No vienen muy a menudo. Cuando llegas a los 31, podría ser la última chance de llegar a una final europea.”

Pereira: “No fue posible competir”

El entrenador de Forest, Vitor Pereira, estaba devastado pero honesto en su evaluación de lo que se había desarrollado en los dos partidos, señalando una crisis de lesiones que lo dejó con un banquillo raquítico y jugadores lejos de su mejor forma.

“Para competir en una semifinal y contra un equipo como Aston Villa, necesitamos a todos en condiciones de competir. Si miras antes del juego en el banquillo, teníamos tres jugadores, porque los otros estaban lesionados. Nuestro banquillo hoy – las únicas soluciones que teníamos del primer equipo era Bakwa, Luca, Murillo, a quien intentamos pero estaba lesionado y no en condiciones, y Yates. Esto es muy poco para venir aquí sin soluciones.”

“Aina, fuera. Morgan [Gibbs-White], fuera. Sangare, fuera. Murillo, fuera. Callum [Hudson-Odoi], fuera. Ndoye, fuera. Para traer a todo el equipo pusimos tres jugadores lesionados en el banquillo y trajimos a otros tres jugadores de la academia. Para competir en un juego en estas condiciones, después de un juego contra Chelsea y jugar en una semifinal no es posible.”

También cuestionó el arbitraje, aunque se detuvo de usarlo como explicación principal para la derrota.

“No lo vi, pero te digo una cosa, este árbitro era un árbitro muy bueno pero no para nosotros. Muchas tarjetas amarillas y faltas, muchas faltas contra nosotros y contra ellos las olvidan. Permitió mucha agresividad. Al final no quiero usar una excusa. En resumen, hoy no estábamos en nuestro nivel para competir por la semifinal.”

Aston Villa ahora se enfrentará al equipo alemán del Freiburg en la final de la Europa League en Estambul el 20 de mayo, con la oportunidad de ganar el primer trofeo europeo del club desde su triunfo en la Copa de Europa en 1982.