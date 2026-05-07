En una era de ambigüedades morales y amenazas crecientes, el presidente argentino Javier Milei se encuentra como un audaz defensor del Estado de Israel, de los Estados Unidos y de la civilización occidental.

Un video reciente capta el fuego que define a Milei. Filmado en Jerusalén durante su tercera visita a Israel, Milei lee del epílogo de su libro, El capitalismo, la divina maquinaria de la prosperidad. En él, enmarcaba el liberalismo económico clásico –el respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás, basado en el principio de no agresión y los derechos a la vida, la libertad y la propiedad– como totalmente compatible con los valores judeocristianos arraigados en la Torá.

Atacar a Israel, argumentó, constituye un ataque a los cimientos mismos de la civilización occidental y la prosperidad capitalista. El mensaje central fue inequívoco: Argentina es un aliado incondicional del Estado judío tanto por motivos morales como estratégicos.

Atacar a Israel, [Milei] argumentó, constituye un ataque a los cimientos mismos de la civilización occidental y la prosperidad capitalista.

Estas palabras se basan en resultados comprobados en casa. Cuando Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, Argentina enfrentaba una inflación anual de entre 211 por ciento y 254 por ciento, un peso en colapso y tasas de pobreza que ya superaban el 41 por ciento. Su motosierra de austeridad recortó el gasto público en un 30 por ciento, desreguló los mercados, fusionó ministerios, abolió agencias, redujo subsidios y despidió a 56.000 funcionarios públicos.

A finales de 2025, la inflación anual había caído al 31,5 por ciento. La inflación mensual alcanzó su nivel más bajo en cinco años, entre el 1,5 y el 2,2 por ciento. Argentina registró su primer superávit fiscal primario en catorce años, un 1,8 por ciento del producto interno bruto en 2024. La balanza comercial alcanzó un superávit récord de 18.900 millones de dólares en 2024.

El ajuste tuvo costos reales a corto plazo (salarios reales comprimidos y despidos en el sector público), pero los datos ahora muestran una clara recompensa. La pobreza, que se disparó temporalmente al 52,9 por ciento a principios de 2024 durante el ajuste, abandonó drásticamente al 28,2 por ciento en la segunda mitad de 2025, el nivel más bajo desde 2018. La pobreza extrema cayó del 18,2 por ciento al 6,3 por ciento. El producto interno bruto, después de contraerse en 2024, se recuperó con un crecimiento del 4,4 por ciento en 2025 y se proyecta que se expandirá alrededor del 4 por ciento o más en 2026, una de las tasas más rápidas de América Latina. El Fondo Monetario Internacional elogió estos logros y desembolsado otros mil millones de dólares en fondos frescos este mes.

Estas cifras surgen directamente del rechazo de Milei a la planificación central y su énfasis en el dinero sólido, la propiedad privada y el descubrimiento empresarial extraídos de la “Escuela Austriaca de Economía”, altamente influenciada por los judíos. Argentina demuestra que la “maquinaria divina” de Milei (como él la llama) funciona. Ahora Milei exporta esa visión geopolíticamente.

El 19 de abril de 2026, en Jerusalén, él y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, formalmente lanzado los Acuerdos de Isaac. miley concebido de la iniciativa el año pasado y modelado explícitamente sobre el presidente Donald Trump Acuerdos de Abraham. La iniciativa une a Israel con Argentina y naciones latinoamericanas de ideas afines en torno a los valores judeocristianos compartidos, la democracia y la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el tráfico de drogas, especialmente las redes en expansión de Irán en el hemisferio occidental. Ecuador y Paraguay probablemente unirse.

El 19 de abril de 2026, en Jerusalén, [Milei] y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzó formalmente los Acuerdos de Isaac.

Logros concretos seguido. Los vuelos directos de El Al entre Tel Aviv y Buenos Aires se lanzarán a finales de año. Argentina lo hará mover su embajada en Jerusalén. Los memorandos de entendimiento cubren la cooperación en materia de seguridad y la inteligencia artificial. miley recibió la Medalla de Honor Presidencial y encendió una antorcha en la ceremonia del septuagésimo octavo Día de la Independencia de Israel.

Los Acuerdos de Isaac representan el realineamiento latinoamericano más significativo hacia Israel y el bloque democrático occidental desde los Acuerdos de Abraham. Ellos directamente encimera Los esfuerzos de Teherán para construir infraestructura terrorista en todo el hemisferio a través de Hezbollah.

Evaluaciones de las fuerzas del orden estadounidenses e israelíes espectáculo Las redes vinculadas a Hezbolá en la zona de la Triple Frontera y más allá generan entre 10 y 200 millones de dólares al año gracias al tráfico de drogas, el lavado de dinero, el contrabando de armas y la extorsión en asociación con los cárteles locales. Estas operaciones financian a representantes iraníes y plantean amenazas directas a la seguridad y estabilidad de Estados Unidos en todo el hemisferio.

Los acuerdos también reducen la influencia china y rusa en América del Sur, donde la economía de Beijing aprovechar y las propuestas diplomáticas de Moscú han crecido sin control durante años. De hecho, forjan un nuevo eje de innovación y prosperidad anclado en la alianza pro occidental liderada por Estados Unidos.

Los Acuerdos de Abraham sientan un precedente claro: el comercio entre Israel y sus socios surgió en los años posteriores a la normalización. A Argentina y sus socios les esperan ganancias similares a través de pactos de seguridad, colaboración en inteligencia artificial y mercados abiertos.

La asociación Argentina-Israel profundizada crea espacio para soluciones diplomáticas creativas.

Al vincular la libertad económica con los fundamentos morales judeocristianos, Milei muestra el capitalismo como la consecuencia natural de los valores que construyeron Estados Unidos, Israel y el mundo libre, elevando los principios libertarios de la teoría interna para remodelar las alianzas globales en defensa de Israel, el hemisferio y Occidente.

Desde una perspectiva política, resulta sorprendente presenciar la transformación de Argentina, desde su papel histórico abastecimiento tecnología de agua pesada que alguna vez ayudó al programa nuclear de Irán a convertirse en uno de los socios más confiables de Israel en América Latina.

Con las empresas energéticas israelíes activamente avanzando actividades de petróleo y gas en las Malvinas, la asociación Argentina-Israel más profunda crea espacio para soluciones diplomáticas creativas. Los formuladores de políticas en Buenos Aires y Jerusalén deberían explorar modelos de desarrollo conjunto o acuerdos innovadores de cosoberanía en las islas –inspirándose en las propuestas largamente discutidas de España respecto a Gibraltar–, convirtiendo un tradicional punto de tensión en una oportunidad para la prosperidad compartida, la colaboración energética y una alineación estratégica más profunda.