Andrea Lee ante las estrellas, Perrine Delacour bajo par – Golf Planète

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La estadounidense Andrea Lee firma la mejor puntuación en la primera ronda del Mizuho Americas Open (-7), para tomar el liderato en solitario del torneo por delante de Lydia Ko y el campeón defensor Jeeno Thitikul. La única francesa bajo par, Perrine Delacour, ocupa una buena vigésima posición.

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La clasificación completa

Con un final de jornada excepcional y cuatro birdies en sus últimos cinco hoyos, la estadounidense Andrea Lee toma la delantera en el Mizuho Americas Open después de la primera ronda. Visiblemente ajena a sus dos últimos cortes consecutivos, la californiana de 27 años está un punto por delante de dos ex números uno del mundo con Lidia Ko y Jeeno Thitikulsubcampeón de Nelly Kordauna de las pocas estrellas ausentes de este torneo que reúne en Nueva Jersey a 22 miembros del top 25 del mundo. La campeona Thitikul comenzó su semana con un birdie en el 1, antes de terminar su ida con estilo (dos birdies y un eagle del 6 al 8).

Con su tarjeta matutina de 67 (-5), la ganadora de la Honda LPGA Tailandia a principios de año estuvo mucho tiempo en lo más alto de la clasificación, antes de ser alcanzada por Ko y superada por Lee. En el top 10 también destacamos la presencia del australiano Hanna Verdetercero en la Race to CME Globe y en primera línea desde el inicio de la temporada. También tendremos que vigilar a los japoneses, que ocupan el cuarto lugar entre los 25 primeros, incluidos Minami Katsuautor de un hoyo en uno al 7.

Los 25 mejores para Delacour

Nunca por encima del par, a pesar de dos dobles bogeys, Perrine Delacour osciló todo el día entre -2 y par. En definitiva, es bastante lógico que Picardía acabe con una puntuación de -1 para arrebatarle el top 20. Si la doble ganadora del Ladies European Tour estas dos últimas temporadas nunca ha estado por encima del par, Céline Boutier Desafortunadamente nunca estuvo debajo.

Partiendo del hoyo 10, la número uno francesa empezó con un bogey en el 11, luego otro en el 18, antes de firmar finalmente un birdie en el decimoquinto hoyo del día. Un par, un birdie y un bogey final apenas le permitieron firmar una tarjeta de 73 (+1). Por su regreso a la competición después de su excelente puesto 27 en el Chevron Championship Major, Pauline Roussin-Bouchard se conforma con un pesado 76 (+4) con un solo birdie en el 13, justo antes del doble bogey de demasiados en el 14.

Michelle Wie West hace una aparición tímida

Anfitrión del torneo, el ex jugador prodigio Michelle Wie West regresa esta semana después de tres años de ausencia (US Women’s Open 2023). La jugadora con cinco títulos en el LPGA Tour también estará en la salida del US Women’s Open de 2026, así como en el lanzamiento del WTGL bajo techo que comenzará este invierno con Céline Boutier. Lógicamente, a la golfista hawaiana de 36 años le faltó ritmo el jueves con una tarjeta de 82 (+10) que le impidió soñar con el fin de semana en Nueva Jersey.

la clasificación

Foto : Sarah Stier/Getty/AFP